Korejci už někde vyřazují své elektromobily z nabídky, jejich prodeje se propadly až k nule

Petr ProkopecKdyž si jejich odbyt prodeje škrtnete z prodejních reportů, nestane se prakticky nic. Není tak divu, že Kia a Hyundai došly k závěru, že si mohou dovolit udělat právě to, za oceánem už si modely EV a Ioniq pořádně nevydělají ani na tisk katalogů.
před 10 hodinami | Petr Prokopec
Loňský rok byl pro Kiu v mnoha ohledech rekordní, v USA totiž korejská automobilka prodala 852 155 nových aut, tedy nejvíc ve své historii. Zájem o její vozy navíc neskončil, neboť aktuálně se pochlubila vůbec nejlepšími únorovými výsledky ve své historii. Američané si minulý měsíc koupili 66 005 jejích aut, což oproti stejnému období loňského roku představuje 4,3procentní zlepšení. Králem nabídky značky se pak stalo stejně jako dříve SUV Sportage, kde zájem vyšší o 6,3 procenta vedl k 13 901 registracím.
Jsou to nicméně tři jiná čísla, která přitahují pozornost. Jednak je třeba upozornit na prodeje modelu Telluride, která se loni v listopadu ukázala ve druhé generaci. Američanům pak zjevně padla do oka, neboť únorových 13 198 registrací je v případě tohoto modelu taktéž rekord. Meziročně pak došlo na nárůst o 37 procent, a to přesto, že loňský rok byl pro Telluride rekordní - Korejci prodali 123 281 aut, tedy 2,5krát víc než na úvod v roce 2019.
Pětimetrové SUV navíc do nabídky ještě nedorazilo ve všech verzích, čekat tak lze ještě další posun směrem vzhůru. Nejzajímavější ale je, co se děje s elektrickou části nabídky, kterou Kia považovala za svou jedinou možnou budoucnost, ke které se chtěla propracovat nejlépe už včera. To nějak neklaplo a není to tak, že si tato auta nekupují všichni a chce je jen někdo. Nechce je prakticky nikdo.
Model EV6 si totiž v únoru koupilo už jen 600 lidí, větší EV9 pak dosáhl na 819 registrací. Meziročně tu tak máme propad o 53 a 40 procent z beztak mizerných loňských čísel. A opravdu nejde o náhodný výkyv - pokles prodejů za celý průběh dosavadního roku je 60- resp. 43procentní. Prodejů elektromobilů už je tak strašně málo, že se jen o fous dostaly nad 2% podíl na celkových prodejích.
Spojené státy navíc zavedly 25procentní clo na dovoz z Koreje. Vrcholné provedení EV6 GT tak už úplně vypadlo z nabídky, neboť se vyrábí v korejském Hwaseongu. Oproti tomu méně výkonné varianty Kia produkuje ve West Pointu v Georgii, ty zatím zůstávají k dispozici. Při daném odbytu bychom se ale nedivili, kdyby tamní výroba skončila, ekonomicky nemůže dávat pro Kiu smysl.
Posun tímto směrem ostatně naznačuje i vývoj probíhající u mateřského Hyundai. To totiž již v USA nebude nabízet Ioniq 6 modelového roku 2026. Loni Korejci prodali jen přibližně 10 tisíc kusů elektrického sedanu, letos však registrace za první dva měsíce činí jen 573 kusů. To je ještě větší fiasko než u Kie, značka tak udělala jediný logický krok. Jakkoli dodává, že v omezeném množství zůstane v nabídce vrcholné provedení N, které disponuje 650 koňmi, s nimiž stovku zvládá za 3,2 s.
Těžko však říci, jak dlouho tato varianta v prodeji vydrží, neboť všechny verze Hyundai Ioniq 6 se vyrábí v Koreji a jsou tedy zatížené oněmi cly. Ioniq 5 a Ioniq 9 oproti tomu sjíždí z montážních linek taktéž v Georgii, nicméně v Ellabellu, který je od West Pointu vzdálen zhruba 400 km. Větší SUV však v únoru dosáhlo jen na 505 registrací, načež to má možná taktéž spočítané. A nejinak tomu může být i u menšího modelu - 3 239 prodaných kusů není až takové fiasko, za tímto výsledkem ale stojí i obrovské slevy, které jsou s nabídkou vozu spojeny, jež jsou logicky neudržitelné.
Hyundai a Kia tedy podobně jako mnohé další značky zažívají, jaké to je, když ponecháte zákazníkům relativně svobodnou volbu. Elektromobilita v takové chvíli skutečně zajímá jen velmi málo lidí, přičemž je více než jisté, že i tato hrstka by ještě podstatně prořídla, pokud by musela platit skutečnou cenu a nikoli takovou, kterou automobilky stanoví s cílem prodat aspoň to, co tak jako tak vyrobila nebo vyrobí. Evropa by na tom nebyla jinak, tady ale se zásahy do trhu míříme opačným směrem
Prodejní výsledky Kie v USA za letošní rok jsou na jednu stranu povzbudivé. Pro elektromobily ale jde o katastrofu. Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: Kia
Kia EV6 GT je tak už v USA minulostí, vůz se totiž vyrábí v Koreji a je tak zatížen 25procentním clem. Hyundai pak končí s Ioniqem 6. Foto: Kia
Zdroj: Kia, Hyundai
