Korejci pořádně ukázali svou neobvyklou novinku pro Evropany, která má jít po krku těm nejlepším Audi, BMW a Mercedesům
Petr ProkopecA říkají, že SUV se vyčerpala, že se Evropané znovu vrací k adoraci toho, co po dekády milovali. Tedy ke kombíkům, které v jejich ostré podobě neumí dělat nikdo tak dobře jako německá prémiová trojka. Mezi tu se nyní chtějí vklínit, ale opravdu to udělají?
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Korejci pořádně ukázali svou neobvyklou novinku pro Evropany, která má jít po krku těm nejlepším Audi, BMW a Mercedesům
včera | Petr Prokopec
A říkají, že SUV se vyčerpala, že se Evropané znovu vrací k adoraci toho, co po dekády milovali. Tedy ke kombíkům, které v jejich ostré podobě neumí dělat nikdo tak dobře jako německá prémiová trojka. Mezi tu se nyní chtějí vklínit, ale opravdu to udělají?
Svého času byly kombíky v Evropě pro většinu lidí tím největším lákadlem. Pochopitelně za tím stála jejich vyšší praktičnost oproti spřízněným sedanům či hatchbackům, která jen minimálně ovlivňovala jejich zbylé pozitivní vlastnosti. I když jste tedy nad zadní nápravu napěchovali pomalu veškeré dědictví po prarodičích, pořád se chovala obstojně. Stinnou stránkou někdy byl (a jindy nikoli) ne až tak atraktivní, elegantní vzhled, postupným zešikmováním zádě ale i v tomto ohledu začaly kombíky lákat.
Nebudeme říkat, že dál nemají spoustu fandů, mají, těžištěm prodejů se ale staly následky SUV-mánie. A v některých třídách se z kombíků stává pomalu ohrožený druh. Stačí si ostatně jen projít žebříček prodejů za poslední rok a člověk zjistí, že závratná čísla s nimi již spojená nejsou. Navíc je otázkou, zda vlastně některé modely do něj zařazené vůbec lze za kombi ještě považovat. Třeba z takového Subaru Outback, které žebříček opanovalo s 210 tisíci registracemi, je dnes také poloviční SUV.
Podobně sporné je ovšem také čtvrté místo, které obsadila Dacia Jogger, také ta zasahuje víc tříd. V podstatě bychom tedy zlato přisoudili spíše Škodě Octavia Combi a stříbro Toyotě Corolla Touring Sports, u nichž o příslušnosti k čistokrevnému kombi-táboru nelze pochybovat. Ovšem český vůz dosáhl na 145 tisíc registrací a japonský na 123 tisíc. Oba si pak sice meziročně polepšily, ovšem na výsledky z celého světa je to vlastně bída. A u konkurence se k tomu přidává i nouze.
Ve finále tedy musíme takovou Škodu ocenit, že nabízí nejen Octavii Combi, ale rovněž Superb s „batohem“ na zádi. A ještě více je třeba chválit značky jako Audi, BMW či Mercedes-Benz, které nadále nabízí vozy jako RS6 Avant, M5 Touring či E63 Kombi. Sportovní kombíky v poslední době dokonce zažívají renesanci, což je dobré znamení - když lidé uvidí, jak „cool” auta mohou být stroje typu M3 CS Touring, která jedním směrem odveze i tchyni s příslušenstvím a cestou zpátky naseká kdejakému supersportu, budou je chtít i jinde.
Tento trend vidí také korejské Genesis, konkurent BMW a spol., které tvrdí, že lidé se SUV přejedli a kombíky budou v Evropě znovu zpátky na koni. Proto také přišlo s konceptem G90 Wingback, která je kladivem na M5 Touring a spol. Nově tu pak máme další sadu fotek, která je stejně jako vyjádření zástupců značky, jež tento vůz trochu přibližují k sériové výrobě.
Oficiální potvrzení zatím pochopitelně chybí, ovšem třeba dle kreativního šéfa značky Luca Donckerwolkeho vedl „stále větší počet SUV k přesycení trhu“. Dle jeho názoru se tak jiné karosářské verze začínají vracet do obliby. Zatím ale není jisté, co bude příští velký hit, pročež je třeba sondovat reakce zákazníků. V případě G90 Wingback jsou pozitivní, a to kupodivu na obou stranách Atlantiku.
Donckerwolke koncept považuje za „most mezi verzemi Magma (ekvivalent BMW M apod. - pozn. red.) a zakázkovým programem One of One“. To znamená, že ostré kombi by nakonec dorazit skutečně mohlo, ovšem nejspíše jen jako limitovaná edice, která zkoumala situaci na trhu. A jít by mohlo o první vlaštovku, která by přivábila celé hejno, neboť náklady chtějí Korejci držet na uzdě.
Manfred Harrer, který má na povel technický vývoj, totiž uvedl, že Genesis pracuje na upravené verzi podvozku, který bude určen sportovní verzi G90 Magma. Tato platforma by snesla víc karosářských variant, vedle sedanu a kombíku také Gran Coupe. Mimo to korejská automobilka pracuje také na motoru V8, který bude určen pro jeho hypersport z Le Mans. Ten pak může zamířit i do sériových aut.
Pokud by to ovšem neklaplo, Genesis má stále k dispozici přeplňovaný 3,5litrový šestiválec, který produkuje 380 koní či dokonce 415 kobyl, pokud je u toho elektrický kompresor. Naladit ovšem tuto jednotku na vyšší výkon také není problém. Korejci si tedy karty rozdali velmi dobře. Jakou partii s nimi ale nakonec odehrají, není jisté. Za výkonný kombík, ať již šesti- nebo osmiválcový, bychom se ale opravdu nezlobili.
Genesis G90 Wingback je vizuálně přitažlivé, Korejci navíc chystají sportovní verzi své platformy, stejně jako osmiválcový hypersport pro Le Mans. Že by se tedy BMW M5 Touring dočkalo nového soupeře? Foto: Genesis
Zdroj: Genesis
Bleskovky
- Žena jela autem po dálnici a najednou jí na střeše přistálo letadlo. Video zachycuje vše
včera
- Muž si nechal na zimu hodit své Ferrari jeřábem na balkon jen aby zjistil, že Vídeň není Dubaj
10.12.2025
- Toyota předvedla jízdu a zvuk svého nového sporťáku po boku jeho příbuzných, absurdního nástupce LFA raději nechala doma
9.12.2025
Nejčtenější články
- Další nová Kia je další designový bizár navazující na jednu z největších ohavností posledních let
11.11.2025
- Dokáže se nejlepší sportovní sedan dneška vyrovnat osmiválcovým „hrdinům minulosti”? Slavný novinář má smutnou odpověď
11.11.2025
- Než se u Jaguaru zbláznili, tohle byl jejich plán. Měli hotové jiné auto připravené na kdeco, prozradil tehdejší šéfdesignér
11.11.2025
- Ford začal předělávat svá dealerství spíš na jídelny Ikey, asi tak chce dát zapomenout na mizérii svých aut
11.11.2025
- Kupec všech pěti novodobých McLarenů F1 zjistil, že mu čtyři budou stačit. Z ceny toho na prodej vám půjde hlava kolem
11.11.2025
Živá témata na fóru
- IT poradna 12.12. 14:16 - pavproch
- Lampárna (stěžovatelna) 12.12. 14:01 - pavproch
- whitelist & blacklist 12.12. 13:57 - pavproch
- Řidiči, co to mají v ruce... 12.12. 13:26 - řidičBOB
- BMW Divize 12.12. 10:07 - pavproch
- Onboard videa 12.10. 21:11 - M.Z.
- Politický koutek 12.10. 18:54 - Stepan
- Policejní kontroly a měření 12.09. 18:17 - řidičBOB