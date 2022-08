Korejci mají lék na krizi, i když zůstávají levní. Jejich prodeje znovu rostou, berou rekordní část trhu před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Od naprosté většiny automobilek nyní slýcháme nářky nad výrazně klesajícími prodeji, Hyundai a Kia ale tento problém nyní neřeší, navíc neposlaly ceny do stratosféry. Nedivili bychom se, kdyby se jeden z důvodů nacházel pod kapotou.

O víkendu jsem byl mou matkou pověřen, abych jí vybral příští auto. Posledních deset let jezdila ve Volkswagenu Golf Plus, tedy v jednom z nejspolehlivějších vozů, jaké německá automobilka ve své novodobé historii vyrobila. Ovšem ani toto renomé, stejně jako pravidelný servis, nezastavily zub času. Nastal tedy čas na výměnu, kvůli čemuž mi ovšem přibývá jedna vráska na čele za druhou. Aktuálně totiž opravdu není ideální doba k pořízení nového, zánovního či ojetého vozu, a to jak kvůli vysokým cenám, tak s ohledem na jejich nedostatek.

První matčinou myšlenkou bylo (nepřekvapivě) nahrazení jednoho Volkswagenu druhým, případně pak Škodou. Ovšem poté, co si od prodejců vyslechla, že čekací lhůta se u některých modelů přesahuje i jeden rok, začala uvažovat i o konkurenci. A jak se zdá, nakonec skončí u Kie, případně u Hyundai. Korejci totiž evidentně našli lék na stávající krizi. Rio jsou tak schopni dodat za tři měsíce, dokonce ve zvolené konfiguraci, zatímco na i30 stačí vyčkat o pár týdnů déle.

Pokud se z českého rybníčku přesuneme k tomu globálnímu, pak zde máme zcela jasné potvrzení toho, že obě automobilky se zvládají vypořádat s nedostatkem čipů lépe než kdokoli jiný. Hyundai totiž v červenci prodalo takřka 326 tisíc aut, zatímco loni ve stejném měsíci se jednalo o 313 tisíc vozů. Kia pak má na kontě skoro 258 tisíc registrací, což představuje 6,3procentní meziroční růst. Za prvních sedm letošních měsíců je tak značka oproti roku 2021 v minusu už jen o pouhých 0,6 procent. Podíly obou značek na evropských trzích jsou nyní rekordní a měsíc od měsíce stoupají.

Vůbec bychom se přitom nedivili, kdyby značná část úspěchu padala na atmosférické motory 1,2 DPI či 1,5 DPI, kterými korejská auta mohou být osazena. S ním je totiž spojena spotřeba menšího množství čipů, navíc tím obě automobilky dosáhly velmi nízkých cen. Rio totiž startuje na 334 980 Kč, za i30 pak dáte přinejmenším 379 990 Kč. To jsou částky jak z nějakého snu, třeba konkurenční Škoda Octavia vaše bez alespoň 519 900 korun nebude. Fabia za 339 900 Kč vypadá lákavěji, její atmosférický tříválec však již nikoliv.

Vůbec bychom se tedy nedivili, kdyby se tržní podíl obou značek dále zvyšoval. Ani Korejci nicméně neočekávají brzký konec všech problémů, které dle mnohých nebudou ovlivňovat pouze příští a přespříští rok, ale dokonce i léta následující. Stojí za tím mimo jiné také elektrifikace, na bateriová auta je totiž třeba čipů mnohonásobně více než na ta spalovací. Zvláště pokud ty spoléhají na poněkud obstarožní techniku. Jak se však ukazuje, lidem 84 koní (Rio 1,2 DPI) či 109 koní (i30 1,5 DPI) stačí, podstatné pro ně, že nemusí čekat a platit jako mourovatí.

Hyundai i30 dnes můžete pořídit od 380 tisíc korun, ve srovnání se základní Škodou Octavia tak ušetříte 140 tisíc korun. Auto navíc dostanete již za pár měsíců, nikoli přinejmenším za rok. Není tak divu, že prodeje značky stejně jako sesterské Kie rostou. Foto: Hyundai

Zdroj: Hyundai, Kia

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.