Korejci nesází vše na elektromobilitu, cenu klíčové alternativy už snížili na desetinu

Nejhorší, co můžete jako firma vyrábějící jakýkoli technický produkt udělat, je zabetonovat se ve víře v jedinou budoucnost. Hyundai to nedělá a vedle bateriových elektromobilů počítá i s palivovými články. A dosahuje zajímavých posunů.

V současné době nikdo nedokáže s jistotou říci, zda budoucnost patří bateriovým elektromobilům, a to přes nemalý politický tlak mající zařídit právě to. Přesto většina výrobců sází na jedinou kartu, ti ostatní ale investují i do dalších alternativ. V případě korejské automobilky Hyundai se jedná o pohon s pomocí vodíkových palivových článků, což je v podstatě též elektrický pohon, vzhledem k odlišnému způsobu ukládání energie ale hovoříme spíše o vodíkové technologii. Značka počítá s tím, že do roku 2028 dostanou veškeré její náklaďáky, autobusy a dodávky verzi s palivovými články a jejich cenu chce zásadním způsobem snížit.

Nejde nicméně jen o užitkové vozy, ale také o ty osobní. Hyundai chce do roku 2025 nabídnout vodíkovou technologii také u značek Kia a Genesis, přičemž dané vozy by se měly prodávat za stejné ceny, s jakými budou spojené bateriové elektromobily. V tomto ohledu ostatně Korejci učinili již opravdu mílové kroky, jak potvrdil Sae Hoon Kim, který šéfuje vývojovému centru Hyundai zaměřenému právě na palivové články. „Dříve bylo vodíkové auto extrémně drahé. Kupříkladu systém, který jsme instalovali do prototypu v roce 2003, byl třikrát dražší než můj dům v Soulu.“

Od té doby však technologie prošla značným vývojem. V roce 2006 tak již cena byla zredukována na polovinu a v roce 2013 stálo ústrojí pro tehdejší vodíkový Tuscon pouze 10 procent ve srovnání se systémem z onoho roku 2003. Jde však nicméně jen o jednu stranu mince, neboť jakkoliv jsou vodíková auta levnější, i nadále naráží na limity této technologie. Infrastruktura je totiž horší než u dobíjecích stanic, velikost nádrží pak ovlivňuje design. A stejně jako u elektromobilů je zde riziko, že dojde k explozi.

Ve výsledku tedy není překvapivé, že ročně je vyrobeno jen asi 10 až 15 tisíc aut s palivovými články, zatímco bateriových elektromobilů za stejnou dobu vznikne 4 až 5 milionů. Hyundai proto společně s Toyotou, BMW a Mercedesem, což jsou další automobilky vyvíjející vodíkové ústrojí, apeluje na politiky, aby zvýšili podporu výstavby čerpacích stanic. Přičemž pokud vlády chtějí skutečně snížit emise, nic jiného jim nejspíše nezbude, neboť zejména pro nákladní dopravu je bateriová elektrifikace nevyhovující.

Ani v tomto ohledu ale Korejci evidentně nehodlají spoléhat na nikoho jiného než na sebe. Proto s vodíkem počítají také u autonomních dopravníků kontejnerů. V takovém případě by totiž infrastruktura nemusela být až takovým problémem, přičemž na rozdíl od ostatních by Hyundai skutečně mohlo počítat s pomalu nulovými emisemi při výrobě svých aut, a to i těch elektrických, u nichž právě výrobní proces je pro životní prostředí tou největší zátěží.

V roce 2017 Hyundai představilo FE Fuel Cell Concept. Tedy koncepční SUV, které se dočkalo palivových článků čtvrté generace. Ve srovnání s tou první přitom došlo na 20procentní redukci hmotnosti a 10procentní navýšení hmotnosti. Mimo to technologie značně zlevnila a má tvořit základní kámen vodíkové budoucnosti značky. Foto: Hyundai

