Korejci odhalili novou luxusní stylovku, konkurovat s ní chtějí Audi před 2 hodinami | Petr Prokopec

Korejci se už nějaký ten pátek snaží prosadit v segmentu opanovaném Audi, BMW a Mercedesem a jejich poslední novinky míří přímo proti ingolstadtské A7. Její naděje na úspěch posuďte sami.

Představovat v dnešní době nový vůz může působit jako nerozumný krok. Přeci jen třetina světa je v nějaké formě karantény a zejména automobilový průmysl zažívá paralýzu, jaká tu nikdy v historii nebyla. Vozy se nemohou vyrábět a do značné míry ani prodávat. Třeba takový Volkswagen tak již přiznal, že díky koronaviru ztratí 55 miliard korun týdně, což opravdu nejsou drobné. I výše takových sum ale naznačuje, že se musíme naučit s novou infekcí nějakým způsobem žít.

V Koreji, kde možná mají nejhorší za sebou, se o to snaží, a tak tamní automobilka Genesis přišla s novou generací sedanu G80. Jestli si v současné době získá dostatek pozornosti, nedokážeme říci, jde ale o vůz modelového roku 2021, který dříve než ve třetím letošním čtvrtletí na trh nedorazí. V té době snad bude nejhorší i za námi a dnes má Genesis šanci získat si téměř veškerou dostupnou pozornost - představovaných automobilových novinek je minimum.

Dejme tedy i my prostor vozu, který vychází z Genesisu GV80, který byl představen letos v lednu. Stejně jako korejské SUV dostal i sedan designový styl Athletic Elegance, jenž vpředu počítá s rozměrnou maskou ve tvaru erbu. Lemována je pak světlomety, jejichž dvojitá linie se objevuje i za předními blatníky a stejně tak na koncových lampách. Novinka tedy vypadá vcelku uceleně, stejně jako díky splývavější střešní linie a více se svažujícími zadnímu oknu působí spíše jako čtyřdveřové kupé než klasický sedan. Konkurovat tak chce především Audi A7 Sportback.

Vůči předchozímu provedení se novinka natáhla o 5 milimetrů na 4 995 mm do délky, rozvor 3 010 mm zůstal zachován. Cestující si nicméně na nedostatek místa rozhodně stěžovat nebudou, řidič pak má navíc k dispozici speciální sedadlo, které dostalo do vínku sedm vzduchových polštářů. Ty mění tvar na základě zvoleného jízdního režimu, zároveň však mohou automaticky upravovat vaši pozici, aby byla co nejméně bolestivá a zatěžující. Mimo to disponují i režimem Stretching Mode, který redukuje únavu řidiče.

Mimo to nechybí ani 12,3palcový přístrojový štít s 3D technologií či 14,5palcová středová obrazovka, stejně jako funkce Android Auto a Apple CarPlay. Zmínit lze rovněž head-up displej či zúžení čelních sloupků, které stejně jako zmenšené zpětné zrcátko vedlo k navýšení výhledu ven. Jelikož je tu i zcela nová platforma, která užívá 19 procent hliníku a je tak o 243 kilogramů lehčí než ta předchozí, došlo zároveň k navýšení zvukové izolace. Zlepšeno bylo i těsnění, tlumení se pak dočkaly dokonce podběhy kol.

Přesunout se můžeme do motorového prostoru, kde došlo na eliminaci osmiválcového motoru, zákazníci si budou moci vybírat mezi šestiválcem a čtyřválci. Vrcholem nabídky bude provedení s 3,5litrovým V6, jenž nabídne 380 koní a 530 Nm točivého momentu. Na spodním patře se naopak usadí 2,5litrový čtyřválec, který produkuje 304 koní a 421 Nm. Mimo Státy pak ještě bude k mání 2,2litrový čtyřválcový turbodiesel s 210 koňmi a 441 Nm, u něj ale čekáme nejhorší dynamiku. Ta však prozatím nebyla prozrazena, luxusní divize Hyundai pouze zmínila, že u nové generace G80 bude stejně jako u té předchozí na výběr pohon zadních či všech čtyř kol.

Lze už jen dodat, že na domácím trhu se online objednávkové knihy otevřely již nyní, nicméně na reálné exempláře budou muset majitelé ještě nějaký ten pátek vyčkat. V Americe a Kanadě se pak dočkají ve druhé polovině roku, jak jsme naznačili, konkrétní datum ale zatím ještě nebylo upřesněno. Je jasné, že Genesis čeká, až bude moci plně otevřít showroomy, jinak by veškeré snahy vyzněly naprázdno.

Nové Genesis G80 vypadá opravdu působivě, našlapané je navíc i působivou technikou

Zdroj: Genesis

Petr Prokopec