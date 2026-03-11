Korejci pořád vyrábí i u nás dobře známý Accent. Ukázali ho v novém, je to kus auta jen za 250 tisíc
Petr ProkopecDění v automobilové Evropě nás v posledních letech donutilo zvyknout si na to, že ani za 400 tisíc solidní nové auto nekoupíte a cokoli kloudného chce aspoň 600 tisícovek. Nemusí to tak být, tohle Hyundai není ani malé, ani nevybavené, ani nebezpečné, přesto stojí míň než polovinu. Jen ne u nás.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Korejci pořád vyrábí i u nás dobře známý Accent. Ukázali ho v novém, je to kus auta jen za 250 tisíc
včera | Petr Prokopec
Dění v automobilové Evropě nás v posledních letech donutilo zvyknout si na to, že ani za 400 tisíc solidní nové auto nekoupíte a cokoli kloudného chce aspoň 600 tisícovek. Nemusí to tak být, tohle Hyundai není ani malé, ani nevybavené, ani nebezpečné, přesto stojí míň než polovinu. Jen ne u nás.
Své dětství jsem z velké části strávil na zadních sedadlech Škody 120. Tedy auta, ve kterém byste nechtěli bourat, ostatně ani standardně nemělo bezpečnostní pásy na zadních sedadlech. Samotná konstrukce mladoboleslavského vozu pak nebyla z nejpevnějších a koncepce s motorem vzadu pasivní bezpečnosti do karet také nehrála. Bylo by nemístné označit tohle auto za pojízdnou rakev, tehdejší reálie byly jiné. A v pozdějších letech to kupci ojetých kusů brali jako daň za láci, která je dnes ta tam - zachovalé „stodvacítky” jsou dnes sběratelským zbožím.
Proč ale taková vzpomínka? Hlavním důvodem je, že pohled na levné nové auto v mnohých i kvůli tomu stále vyvolává očekávání mizerné pasivní bezpečnosti. Jenže tak tomu dávno není ani u aut, která nemíří primárně na evropské trhy. Třeba v obecně levné Indii od roku 2023 nová auta podléhají nové bezpečnostní proceduře Bharat NCAP, která má velmi blízko k evropským crash testům. Vozy jsou totiž hodnoceny dle výsledků při čelním a bočním nárazu, stejně jako při nárazu zezadu. A řeší se i bezpečnost dětí uvnitř či chodců okolo.
Loni navíc indické úřady oznámili, že Bharat NCAP bude od října 2027 přitvrzen na takovou úroveň, že i evropskými testy půjde projít snáz. K čelním nárazům s vyosením přídě totiž bude docházet při rychlosti 64 km/h, při nárazu zezadu pak tempo naroste na 50 km/h. Do testů navíc pokaždé zamíří pouze základní úrovně výbavy, přičemž oproti bruselské organizaci Indové ani nechystají dvojí metr, kdy u výše postavených úrovní lze počítat s větším množstvím asistenčních systémů, a tedy udávanou vyšší ochranou.
Výrobci tedy budou muset v Indii plnit přísnější regule než v Evropě, ovšem protože se na ně již delší dobu připravují, nemělo by jim to způsobit žádné větší problémy. Stejně jako se očekává, že se příliš nezvýší ceny aut. Indům tak vlastně jen budeme moci závidět, neboť v Česku už pod 300 tisíc korun nekoupíte vůbec nic, dokonce i takový 3,7metrový hatchback i10 od Hyundai startuje až na 339 990 Kč, a to se již do dané sumy propsalo zvýhodnění 40 tisíc korun. V Indii ale za takové peníze dostáváte o řád větší kus auta.
Korejci aktuálně představili modernizované provedení 4,5metrového sedanu Verna, který je na jiných trzích znám jako Accent. Šestá generace byla původně představena 2023, modernizace tak přichází po třech letech, jak třeba v Evropě bylo dříve zvykem. Ovšem v důsledku politických tlaků se životní cykly protáhly, přičemž výrobci investují hlavně do toho, co od nich skoro nikdo nechce a málokdo kupuje. Verna je ovšem i po faceliftu k dispozici s atmosférickou a přeplňovanou verzí jedna-pětky (115 a 160 koní), takže jde o veskrze klasicky střižené auto.
Zatímco však motorový prostor se nezměnil, v případě karoserie lze zmínit příchod nového výrazněji tvarovaného nárazníku. Na něj pak navazuje maska chladiče z černého chromu, stejně jako lze zmínit přeprofilovanou spodní řadu světel. Nový je i zadní nárazník, který je navíc možné spárovat s výrazným spoilerem. Koncové lampy se ovšem nemění, tak jako zůstala původní i horní přední světelná linie. Dále Hyundai rozšířilo paletu barev o modrý a šedý odstín.
Uvnitř je možné zmínit přepracovaný volant, za kterým se nachází jeden ze dvou 10,25palcových displejů. Ty jsou největšími v segmentu, přičemž Korejci s nimi počítají standardně. Za příplatek si ale klientela bude moci dopřát třeba zadní záclonky oken, bezdrátové dobíjení mobilních telefonů, elektricky ovládané střešní okno či víko zavazadelníku, chlazení sedadel nebo audio systém Bose s osmi reproduktory. Verna tedy i po stránce výbavy bez potíží snese srovnání s evropským mainstreamem.
To pak ostatně platí o dnes více rozpitvané bezpečnosti. Standardem je totiž jak šest airbagů, tak asistenční systémy ADAS druhé úrovně. Máme tu tedy kupříkladu adaptivní tempomat, stejně jako monitoring jízdních pruhů či autonomní brzdy. Verna je tak napěchována i mnoha radary, senzory a kamerami. Protože se však do její ceny nepropisuje záplava nesmyslných nařízení a ohýbání trhu ve prospěch jediné „pravdy”, vůz startuje na 1 098 400 indických rupií, tedy na pouhém čtvrt milionu korun. Už také chcete víc Hyundai pro Indii než to pro Evropu?
Hyundai Accent neboli Verna šesté generace se ukázal v novém. Faceliftem pozměnil jeho exteriér a navýšil komfortní i bezpečnostní výbavu, cena ale nadále zůstává velmi lidová. Foto: Hyundai
Zdroj: Hyundai
Bleskovky
- U této čerpací stanice šlo koupit litr paliva za 0,24 Kč, lidé ji vzali útokem i s kanystry
před 3 hodinami
- Miliardáři s Bugatti dávajícími 0-500 km/h za 20 sekund si dali dostaveníčko na okruhu F1, můžeme jen závidět
včera
- Nová specialita geniálního konstruktéra ef-jedniček je tak rychlá, že na okruhu překonává o parník i závodní vozy
10.3.2026
Nové na MotoForum.cz
- Suzuki Katana Limited Edition 2026: pouhých 45 kusů včera 08:00
- Propršený test Superbike v Portimau 10.3.2026
- Honda XL750 Transalp E-Clutch je Motocyklem roku 2026 9.3.2026
- Grand Prix Kataru je v ohrožení 8.3.2026
- Za Thajsko v Moto2 pouze poloviční body 7.3.2026
Nejnovější články
- Batterygate? Mercedes lhal zákazníkům o tom, jaké baterky montuje do svých elektromobilů, dostal pokutu 160 milionů
před 2 hodinami
- U této čerpací stanice šlo koupit litr paliva za 0,24 Kč, lidé ji vzali útokem i s kanystry
před 3 hodinami
- Benzin a nafta by musely stát stokoruny několik let, aby dávalo ekonomický smysl koupit si elektrické auto
před 4 hodinami
- Porsche po sázce na špatného koně odepsalo 93 procent zisků, ztratilo desetinu zákazníků a pracuje s 1procentní marží
před 5 hodinami
- Korejci pořád vyrábí i u nás dobře známý Accent. Ukázali ho v novém, je to kus auta jen za 250 tisíc
včera
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva