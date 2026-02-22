Korejci předstírají, že interiéry aut bez tlačítek jsou zlo a ruší je, další novinku ale nachytali skoro bez jediného fyzického ovladače
Petr ProkopecTyto proklamace jsme jim ani na chvíli nevěřili. A zjevně jsme dobře udělali. Hyundai nejenže nevrátí tlačítka dovnitř modelům, které už je nemají, dokonce sebere zbytek těch i těm, které jimi pořád disponují. Tohle je moderní marketing v celé své zvrácenosti.
Korejci předstírají, že interiéry aut bez tlačítek jsou zlo a ruší je, další novinku ale nachytali skoro bez jediného fyzického ovladače
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Tyto proklamace jsme jim ani na chvíli nevěřili. A zjevně jsme dobře udělali. Hyundai nejenže nevrátí tlačítka dovnitř modelům, které už je nemají, dokonce sebere zbytek těch i těm, které jimi pořád disponují. Tohle je moderní marketing v celé své zvrácenosti.
Za posledních pár měsíců jsem mohl otestovat pěkných pár aut, jejichž tvůrci dospěli k názoru, že fyzické ovladače v interiéru jsou přežitek. Proto je eliminovali téměř do posledního a veškeré ovládání přesunuli na dotykové displeje. Pochvalu by za to očekávat neměli, neboť žádný z nich nenašel cestu, která by z hrátek s nimi neudělala nebezpečnou činnost.
Při jejich používání nevyhnutelně musí sundat oči z vozovky. To musíte udělat i při jiných činnosti a nutně by to nevadilo tolik, kdyby po krátkém pohledu jinam bylo možné tu či onu věc používat jen po hmatu. Nejde to, titěrné ikonky musíte po displeji honit jako vlk vejce ve starých kapesních hrách od Elektroniky a nutně koukat na to, co děláte. Navíc musíte ruku o něco zapřít, pokud nejedete po silnici rovné jako zrcadlo. A i to může být problém. Když pak dodáme, že už při městské padesátce se pohybujete tempem 14 metrů za sekundu...
Tohle je prostě nebezpečné, ať už se budete snažit s rozdanými kartami hrát jakkoli. Automobilky to dávno musí vědět samy, přesto nejsou schopné nepodlehnout vábení snižování výrobních nákladů, které koncentrace ovládání všeho do displejů umožňuje. Současně jsou si ale vědomé toho, že jde o extrémně nepopulární věc, a tak dokola mluví o tom, jak s tím přestanou. Připomínají ale gamblera, který slibuje, že na automaty už nepůjde - okolí tím potěší, ale pak stejně vyrazí...
Poslední, kdo se takto chová, jsou obě největší korejské automobilky. Ty jedna po druhé uznaly, že dotykové displeje jsou zlo (naposledy to řekla Kia) a začnou používat používat řešení, které se k fyzickými ovladačům vrátí (s takovým čaruje i Hyundai), ale co reálně dělají? Báli jsme se toho, že neudělají nic, ale ono to bude ještě horší, jak ukazují špionážní záběry na videu níže.
Ty ukazují prototyp chystaného faceliftu modelu Ioniq 5, ze kterého se uvnitř nestalo něco jako staré Volvo, ale naopak skoro dokonalá kopírka vozů Tesly či moderní čínské produkce. Tento model se totiž dočkal pouze dvou rolovacích ovladačů na volantu, které po každé straně doprovází jedno tlačítko. A to je vše, další nejenže nepřibyly, dokonce i ty ostatní zmizely.
Korejci tedy vozu sebrali jeho původní uspořádání, které počítalo s digitálním přístrojovým štítem, na který navazovala obrazovka multimédií, pod níž bylo fyzické ovládání. Teď už zbyl jen centrální displej. Na ten pak sice nebylo přesunuto ovládání převodovky, světel nebo stěračů jako u Tesly, neboť patrné jsou příslušné páčky pod volantem, kvůli všemu ostatnímu ovšem musíte jezdit prsty po obrazovce. Neuvěřitelné.
Hyundai tedy jede přesně podle moderního marketingového trendu, který bychom shrnuli slovy „ani slibem opaku toho, co ve skutečnosti děláš, nezarmoutíš“. Jak dlouho mu to někdo bude baštit? Je čas přestat taková auta kupovat, neboť to bude zjevně to jediné, co automobilky přinutí přestat si hrát na spasitele ovladatelnosti interiérů a ve skutečnosti být jejími ničiteli...
Takto vypadá Ioniq 5 uvnitř v současné době. Fyzická tlačítka měla přibýt, ve skutečnosti je ale třeba se s nimi rozloučit, jak můžete vidět níže. Korejci sice slibují zlepšení, reálně ale chystají změny k horšímu. Foto: Hyundai
Zdroj: The Korean Car Blog
