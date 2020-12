Korejci začali prodávat tempomat s novou funkcí, zbavuje ho největšího neduhu před 3 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Hyundai

I ten nejnadšenější řidič si za jízdy občas rád uleví díky tempomatu, který dokáže vzít část práce za něj a nechat odpočinout jeho pravou nohu. Problém je, že se svým prkenným ovládáním může rychle omrzet, právě to ale řeší novinka Hyundai a jeho luxusní odnože Genesis.

Spousta automobilek mohutně investuje do systémů autonomního řízení ve víře, že ovládání auta brzy zastanou jedničky a nuly. Hyundai se drží o trochu více při zemi a byť i ono investuje do vývoje autopilotů, dědic firmy otevřeně říká, že vývoj může vést do slepé uličky. Zkrátka se může stát, že řízení auta zejména v komplikovaném městském provozu nebo na hůře vyzpytatelných okreskách stroje nikdy dostatečně dobře nezastanou, neboť nebudou s to napodobit intuici ani průměrného lidského řidiče. A jsou tací, kteří by takové tvrzení šmahem podepsali.

Tato skepse, dá-li se to tak nazvat, ale neznamená, že by si Korejci mysleli, že auta budou muset řídit jen lidé až do soudného dne. Jen za daného stavu věnují své úsilí i systémům, které pro řidiče znamenají sice menší, ale bez problémů použitelnou úlevu. A nyní už prodávají zatím nejzajímavější výsledek své práce - tempomat s novou funkcí, díky níž by se mohl zalíbit i těm, kteří se jeho používání vyhýbají.

Tempomat je dnes docela obvyklou výbavou aut, prostě na volantu či s pomocí páčky pod ním nastavíte určitou rychlost a auto ji udržuje. Zní to banálně a „nevylepšitelně”, ale není to pravda. Tempomat „tupě” udržující rychlost je použitelný možná na poloprázdné dálnici, ale to je tak vše. Pokud jej spustíte kdekoli jinde, začnete narážet na limity svého fungování. Například udržování konstantní rychlosti v zatáčkách je nepříjemné, jeho způsob zrychlování či zpomalování (má-li adaptivní funkci) může být na váš vkus moc zbrklé nebo naopak vlažné a tak dále.

Některé z těchto problémů už nějakou dobu chytřejší tempomaty řeší (například ono zpomalování při průjezdu zatáčkami), ale tak, jak byste si přáli, s autem obvykle nezachází žádný. Právě tohle chce novinka Hyundai změnit, a to chytře jednoduchým způsobem - nechá systémy vozu sledovat váš styl jízdy a podle něj „naučit” tempomat zacházet s řízením tak, jak je příjemné právě vám.

Pokrok spočívající v napodobení ovládání řidiče, který pořád sedí za volantem, ale auto v danou chvíli neřídí, má zajistit inteligentní tempomat zvaný trochu kostrbatě Machine Learning Based Smart Cruise Control. A nebo zkráceně SCC-ML. Právě ten a být po jistém seznámení se s vaším stylem řízení schopen přizpůsobit styl poloautonomní jízdy reakcím konkrétního smrtelníka.

Autoři nápadu tvrdí, že se systém postupně přizpůsobuje několika faktorům. Nejprve napodobuje udržovanou vzdálenost od ostatních, zohledňuje také zrychlení a učí se jednotlivě zaznamenané reakce na změny v provozu. Technologie se má operativně přizpůsobovat každému člověku za volantem bez ohledu na míru zkušeností, jen nebezpečné návyky má mozek SCC-ML ignorovat.

Hyundai říká, že právě tímto způsobem je eliminován největší neduh současných tempomatů, které jsou některým nepříjemné prostě proto, že neovládají auto tak, jak by si přáli. Dle interních testů firmy se SCC-ML prý i takovým dokázal systém zavděčit, a tak ho Korejci poslali do prodeje.

Jako první se neobjevuje přímo v Hyundai, ale celkem pochopitelně v SUV luxusní značky Genesis. Na trhy zemí Evropské unie se tato značka teprve chystá, ale tam, kde už jsou její vozy k mání (USA, Rusko nebo Jižní Korea), je součástí základní výbavy všech verzí. Na kolik si Korejci toto řešení cení, tedy v tuto chvíli není možné říci, nabízí jej proste jako lepší tempomat už v základu.

Chytrý tempomat Hyundai prý umí řídit auto jako člověk, který mu v danou chvíli předal kontrolu. Foto: Hyundai



Řidič si tak má snáze ulevit od plného řízení a třeba se ve větším klidu napít. Foto: Hyundai



Jako první sériový vůz dostalo SCC-ML vrcholné SUV Genesis GV80. Foto: Genesis

Zdroje: Hyundai, Genesis

