Korejci prý končí s černým koněm světa elektromobilů, rozladit je mělo jeho „zahýbání” s Němci

Je to zatím neoficiální informace, dává ale smysl, jedno smetiště bylo pro dva kohouty vždy málo. A i když v obou případech jde o samce svého druhu, jeden z nich je zkrátka momentálně tím slabším.

Porsche sice soustavně zmiňuje, že v případě kultovního modelu 911 hodlá být věrné spalovacím motorům tak dlouho, jak jen to půjde, zároveň se však netají ani elektrickými ambicemi. Automobilka z Zuffenhausenu by přitom i v případě bateriových aut ráda vystoupala na absolutní vrchol, pročež se již v roce 2018 rozhodla odkoupit 10procentní podíl v chorvatském Rimacu. Ten o pouhý rok později navýšila na 15,5procentní a loni dokonce na 24procentní. Rázem se tak stala stěžejním akcionářem.

Šlo nicméně pouze o slabý deštík před bouří, neboť v loňském roce došlo právě pod taktovkou Porsche k úplnému propojení Rimacu s koncernem VW. Chorvaté se totiž stali většinovými vlastníky Bugatti, přičemž 45procentní podíl ve společném podniku drží právě automobilka z Zuffenhausenu. Je tak více než jisté, že černý kůň světa elektrických aut bude vyvíjet nové technologie především pro koncern VW, kde z nich v prvé řadě budou těžit prémiové značky, později i ty obyčejnější.

Právě tento očekávaný vývoj se zjevně přestal líbit automobilkám Hyundai a Kia. Korejci totiž rovněž do Rimacu investovali nemalé peníze, neboť v roce 2019 totiž koupili ve firmě 12procentní podíl. Zároveň došlo k uzavření spolupráce, jenž měla vést k vyvinutí minimálně dvou novinek. Tou první by byla elektrická varianta sportovního vozu, která již má být prakticky hotová a jenž nejspíše dorazí na trh jako Hyundai Ioniq 5 N. Ve druhém případě by pak šlo o výkonný vůz s vodíkovými palivovými články.

Projekt elektrického sporťáku nicméně Korejci hodlají dotáhnout do finále již sami, neboť v zákulisí se začíná mluvit o rozchodu s Rimacem. To ve světle výše zmíněného není až tak překvapivé, neboť asi jen málokdo touží po spolupráci s firmou, která je silně zaháčkovaná u jednoho z největších konkurentů. Jakkoli Chorvaté loni zmiňovali, že Korejci jim v uplynulých dvanácti měsících poskytli nemalou podporu při všech změnách, tedy i při formovaní Rimacu-Bugatti.

Co přijde dále, je otázkou. Hyundai a Kia se zatím k neoficiálním informacím nevyjádřily, dle Rimacu pak „aktivními stále zůstávají dva projekty“. To je nicméně poměrně mlhavé vyjádření, které budoucnost až tak úplně neodhaluje. Nejspíše tak nezbývá než vyčkat pár týdnů, než obě strany rozchod oznámí oficiálně. V případě ostrého korejského elektromobilu se však budeme muset obrnit větší trpělivostí, dorazit by měl až příští rok.

