Korejci radikálně mění přístup k designu aut. Už nechtějí ruské panenky jako všichni, dají přednost jiné hře

Stalo se v podstatě normou šít všechna auta jedné značky podle stejného kopyta, vidíme to u značek od Škody přes Mercedes až po Kiu. Právě Korejci ale s tímto přístupem končí, teď s námi budou hrát šachy.

Pokud se podíváte na Hyundai Ioniq 5 a povznesete se nad tradičně mizerný dojezd, zjistíte, že se od ostatních modelů korejské automobilky liší. Nikoliv tím, že jde o elektromobil používající unikátní platformu E-GMP, kterou zatím žádný jiný vůz značky nedostal. Na mysli máme vzhled této novinky. Jak aktuálně vysvětlil šéfdesignér SangYup Lee, jde o záměr, který je spojen se zcela novou strategií. Korejci totiž došli k závěru, že opakovaný vtip přestává být vtipem a dosavadní přístup ve jménu matrjošek opouští, přednost chtějí dát šachům.

„Co děláme, se od ostatních automobilek poněkud liší. Ony uplatňují přístup ruských panenek, zatímco naší inspirací jsou šachy. Každá figurka totiž vypadá odlišně a odlišně i funguje, ovšem dohromady tvoří tým. Pročež jednotlivé dílky šachů odpovídají životnímu stylu zákazníků. Pokud totiž máte pětičlennou rodinu, je její přístup odlišný, než když máte jednoho člověka. Není tedy nutné, aby všechna naše auta vypadala stejně a lišila se jen velikostí,“ uvedl Lee.

Šéfdesignér korejské značky zároveň dodal, že tímto směrem se automobilka rozhodla vydat poté, co byl Ioniq 5 přijat publikem nadmíru vřele. „Jde o velmi úspěšný model. A to je zajímavé, neboť se nám povedlo respektovat naši minulost a zároveň se posunout kupředu. Místo abychom ovšem vsadili na retro design, jsme zvolili moderní přístup, díky čemuž jsme na trh přinesli dávku svěžesti. Myslím, že Ioniq 5 tak v oblasti našeho designu otevřel zcela novou kapitolu. Jsme ovšem teprve na jejím začátku,“ řekl.

Dle Leeho nový přístup nebude uplatněn pouze u Hyundai, ale také u Kie a Genesis. Přičemž všechny značky se díky tomu mají posunout na vyšší úroveň. Nejvíce patrná ovšem bude filozofie odlišného designového jazyka patrná u bateriových aut. „Elektromobily přestávají být alternativou, zakrátko budou součástí mainstreamu. To pro každého designéra představuje velkou výzvu - musí navrhnout elektromobil, který by se měl lišit od veškeré konkurence,“ konstatuje dále Lee.

„Co je na elektromobilech zvláštního? Ve skutečnosti jsou to chytré telefony na kolech. Tak je vidím já. Znamená to tedy, že cokoliv zvládne váš mobil, musí být elektromobil schopný zvládnout rovněž,“ dodává korejský designér. Tím nechtěně naráží na odvěký problém telefonů, kterým je chladné počasí výrazně redukující kapacitu baterií. Ta pak ostatně postupným užíváním a neustálým nabíjením a vybíjením klesá. Elektromobily tedy skutečně mobily kopírují do puntíku.

Bude tedy zajímavé sledovat, jak se Leeho slova promítnou do budoucí skladby korejských automobilek. Jak se nicméně zdá i podle prvních neoficiálních ilustrací, chystané Hyundai Ioniq 6, které má dorazit ještě letos, ani v nejmenším nebude vypadat jako „pětka“. Ač tedy stejně jako Ioniq 7, s nímž se počítá v roce 2024, užívá zmiňovanou platformu E-GMP, designem oslovuje zcela jiné publikum. To je přístup, který by Korejcům skutečně mohl přihrát řadu nových zákazníků.

Hyundai u modelu Ioniq 5 použilo nový designový přístup, který Korejci budou uplatňovat u všech svých budoucích aut. Každý model prý bude jiný, žádný společný designový jazyk nebude existovat. Foto: Hyundai

