Korejci naplno vytáhli do boje s drahými Němci, na Čechy při tom ale moc nemyslí

/ Foto: Genesis

Pokud jste si malovali, že u nás tradičnímu německému triu prestižních německých značek brzy vyvstane nová zajímavá konkurence, musíme vás bohužel zklamat Evropská expanze je realitou, ale zdaleka ne v celé Evropě.

Minulý týden se luxusní korejská značka Genesis pochlubila novým modelem G70 Shooting Brake. Ten byl pro nás podstatnější než veškeré dosavadní vozy této automobilky. Stylový kombík je totiž určen Evropanům, kteří jej budou moci spojit se dvěma benzínovými nebo jedním dieselovým motorem. Kdy se jej ovšem dočkáme, není jisté. Víme jen tolik, že G70 Shooting Brake bude pátým modelem prodávaným na evropském trhu.

Co přesně to znamená? Jednoduše tolik, že kombi ušité na míru Evropě bude k mání až poté, co Genesis odstartuje prodeje stávajících modelů. V tomto ohledu je podrobností známo daleko více, jakkoliv jedna neznámá zůstává. Tajnostem se nicméně budeme věnovat až za moment, nejprve zrekapitulujeme veškeré informace spojené s letošním letním debutem. V jeho rámci automobilka nabídne modely G80 a GV80, a to prozatím jen na třech trzích - v Německu, ve Velké Británii a ve Švýcarsku. Do Německa to tedy pro jeho auta daleko mít nebudeme, přímo s Čechy ale Genesis při útoku na Evropu zjevně moc nepočítá.

Genesis počítá hlavně s prodejem online, nicméně zákazníkům budou k dispozici tři velké butiky, a to v Mnichově, Londýně a Zurichu. Aby Korejci měli zejména vůči velké německé trojce alespoň nějakou šanci, rozhodli se mimo nižší ceny vsadit také na osobní asistenty. Ti se u svých klientů budou starat o naprosto vše od samotného výběru a pořízení až po servisní péči. Genesis přitom aplikuje přístup „my přijdeme za vámi“, což znamená, že značka zařídí odvoz vozu k technikům a zpátky.

Zákazníci budou moci G80 a GV80 objednávat již od června, přičemž sedan startuje v Německu na 46 900 Eurech (1 191 000 Kč), zatímco SUV vychází na 62 200 Eur (1 582 000 Kč). Ve srovnání s konkurencí, ať už jde o Audi, BMW či Mercedes-Benz, jde o výrazně nižší částky, díky čemuž by Korejci na rozdíl od mnoha ostatních skutečně mohli v Evropě uspět. Jakkoliv se dá předpokládat, že zpočátku budou spíše alternativou než stěžejním hráčem.

Ovšem takový stav nemusí trvat věčně. Krátce po spuštění prodejů prvních dvou modelů se portfolio automobilky rozšíří o další dvojici G70 a GV70. Poté, jak jsme již zmínili, dorazí G70 Shooting Brake, ani tím však expanze neskončí. Korejci uvádí, že během jednoho roku od zahájení prodejů nabídnou hned tři elektromobily. To je vskutku překvapivé, neboť prozatím značka odhalila pouze jeden takový model, a to G80 s alternativním ústrojím, jež se před pár dny ukázalo v Šanghaji.

Co se druhého vozu týče, tím by mělo být elektrifikované SUV GV70. Největší záhadou je ovšem třetí model v pořadí, neboť půjde o ryzí novinku postavenou na platformě zasvěcené pouze alternativnímu pohonu. Korejci do toho tedy opravdu hodlají šlápnout ve velkém, načež by jejich ofenziva opravdu mohla vyjít. Nic bližšího ale již nemůžeme dodat, snad kromě faktu, že výše uvedené ceny jsou u sedanu spojené s 2,2litrovým a SUV s třílitrovým turbodieselem.

Genesis startuje útok na evropské trhy se sedanem G80 a SUV GV80. Oba vozy bude možné objednat od letošního června, přičemž během roku je doplní hned šest dalších novinek. Tři z toho budou elektrické. Foto: Genesis

