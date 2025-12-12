Korejci zkouší zachránit kolabující prodeje svých elektromobilů po konci amerických dotací masivními slevami, ani ty nestačí
Petr MilerKdysi tak hrdá Kia EV6 se v posledních měsících proměnila v jeden z nejlevnějších elektromobilů vůbec. Přesto se prodejně propadá k nule, a tak přichází další slevy. Ani teď se ale nezdá, že by se na ni stály fronty, což je fascinující vhled do uvažování zákazníků o této věci.
12.12.2025 | Petr Miler
Kdysi tak hrdá Kia EV6 se v posledních měsících proměnila v jeden z nejlevnějších elektromobilů vůbec. Přesto se prodejně propadá k nule, a tak přichází další slevy. Ani teď se ale nezdá, že by se na ni stály fronty, což je fascinující vhled do uvažování zákazníků o této věci.
Realita je věc jedna, její vnímání ze strany lidí druhá. Mohli bychom vytáhnout slova o poloprázdné a poloplné sklenici, o tom, jestli se jinak stejnému stavu přibližujeme zlepšováním toho předchozího, popř. jeho zhoršováním, nebo jak vnímáme jinak totožnou věc podle toho, jakou podobnou jsme použili bezprostředně předtím. Takových případů bychom našli snad tisíc.
Vnímání skutečnosti je zkrátka jedna velká relativita, která někdy nabírá až bizarních podob. Dokonce tak bizarních, že za objektivní, pevnou danou, jen jedním způsobem vnímatelnou veličinu nelze označit ani číslo. A dokonce ani to, že jedno číslo je lepší než druhé. Zní to bizarně, protože 1 je přece pořád 1. A 1 je méně než 2. Matematicky jistě, optikou lidského vnímání? Ani omylem.
Dokazuje to situace na americkém trhu s auty po konci tamních dotací na elektromobily. Ty činily maximálně 7 500 USD, tedy asi 155 tisíc Kč. Ale skutečně jen maximálně - na některé vozy jste nedostali nic, na jiné míň, a protože dotace byla vyplácena formou daňového kreditu, museli jste také platit dostatečně vysoké daně, abyste si vůbec měli co odečíst. Nic toho nebylo samozřejmé, přesto je nyní zjevné, že to bylo obrovské lákadlo právě skrze lidskou percepci. Tak velké, že ani 7,5tisícový vrabec na střeše (sic) znamená víc než o polovinu větší holub v hrsti.
Poznávají to některé tamní automobilky, mezi nimi Ford a Kia s Hyundai. Ne snad, že by se jim v Americe s elektromobily bůhvíjak dařilo, zejména Korejci je ale prodávali slušně. S blížícím se koncem dotací ale začaly prodeje váznout a po jejich konci se prakticky zastavily - meziroční propady o 70 procent nejsou výjimkou. Tak holt tatáž auta zdražila a najednou přestala být pro lidi zajímavá? Kéž by to bylo takto jednoduché.
U posledních reportů o prodejních výsledcích Hyundai a Kie jsme pokaždé zmiňovali, že Korejci neponechali nic náhodě. S koncem dotací tedy nejprve tyto slevy vyrovnali „z vlastního”, jenže nestalo se nic. Záhy tedy přidali slevy až 10 000 USD na každý elektrický model, to je víc jak 200 tisíc korun. Jenže znovu se nestalo nic. Teď tak přidávají další peníze a přihazují už 11 000 dolarů na jedno auto, jak informují kolegové Cars Direct.
11 tisíc dolarů je hromada peněz, dnes 227 tisíc korun, za to se donedávna dal koupit celý novy vůz. Dnes to tak není, přesto je to pořádná sleva a v USA není odečítána z bůhvíjak vysoké pořizovací sumy. Podle amerického webu Kie dnes obecně dobře přijatý model EV6 startuje v USA na 42 900 USD, úplně nové auto dle vlastních představ tak mohou Američané nakupovat od necelých 32 tisíc UDS, pod 660 tisíc Kč. U skladovek stojících u dealerů, na které se tato akce vztahuje též, se pak dá dostat pod 30 tisíc USD, tedy až někam 600 tisícům Kč.
To není vůbec špatné a z vozu to dělá jeden z nejlevnějších elektromobilů v USA, snad jen s Nissanem Leaf se dostanete níž. Přesto prodeje váznou a Kia musí přidávat další a další slevy, aby auto vrátila do hledáčku kupujících. Výsledkem jsou nejnižší ceny, za které šlo kdy EV6 koupit. A přesto nejhorší prodeje, se kterými se tento vůz musel kdy potýkat. Není to absurdní?
Je, ale není to vyloženě nové. Lidi jako by nezajímala skutečná cena a Kia EV6 přibližně za 36 tisíc USD jim zjevně přišla zajímavější než dnes za 30 až 32 tisíc USD. Protože dřív to byla dotovaná cena, auto jakoby „objektivně zlevněné” o peníze, které jim ostatní dali „proti vlastní vůli”. Což některé bůhvíproč láká víc než nižší cena jako taková. Tu jim přece automobilka „dala dobrovolně” a jistě si na autě i tak „namastí kapsy”, takže o co stát? Lepší koupě pro ně? A co je na tom zajímavého?
Jakkoli svérázně to zní, je to tak, už mnohokrát jsme zmiňovali, že někteří lidé si prostě raději „kupují dotace” spíš než produkt sám, dotaci vnímají jako jakousi výhru v loterii - i nejedna studie to potvrzuje. Je lidské vnímání, nic jiného. Jen tak se může v čích některých 1 nerovnat 1. A 1 být dokonce pro některé víc než 2...
Kia EV6 v USA najednou prodejně strádá, i když je nejlevnější, co kdy byla, a dál zlevňuje. Jak se na ni ale nerozdávají „peníze těch druhých”... Foto: Kia
Zdroje: Kia, Cars Direct
