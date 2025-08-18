Korejci se pokusili dokázat, že nepotřebují logo slavné značky, aby uspěli v luxusním segmentu, ale zjevně narazili

Jejich nabídka není vůbec špatná ať už optikou možností samotného auta, tak jejich poměru k ceně. Jenže lidé chtějí také image a tu si prostě nevytvoříte během pouhých 10 let na trhu, v tomto jsou hlavně BMW a Mercedes úplně jinde.

před 6 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Genesis

Dobrý úmysl někdy nestačí. Přesvědčit se o tom mohla i značka Genesis, která jako oddělená entita vznikla v roce 2015 a už v roce 2017 představila model G70. Tedy 4,7metrový sedan, který měl konkurovat BMW řady 3 nebo Mercedesu třídy C. Jenže Korejcům se v USA za první letošní půlrok povedlo prodat jen 5 136 kusů, zatímco soupeř z Mnichova dosáhl na 14 137 registrací a ten stuttgartský na 13 674 registrací. Bilance v Evropě je pro Koreu ještě tristnější - G70 si tu letos v obou karosářských verzích našel 86 kupců, jeho dostupnost už ale byla omezená. Nicméně i pokud bychom vzali v potaz SUV GV70, lépe to nevyznívá - 701 aut vedle 37 034 prodaných řad 3 a 26 920 tříd C je totální fiasko.

Je to přitom Genesis, kdo je z této trojice nejlevnější. A co více, za menší peníze lze počítat s rozsáhlejší výbavou i pokročilejší technikou. Verze osazená šestistupňovým manuálem sice skončila s faceliftem, který přišel před pěti lety, provedení s pohonem všech kol však pořídit lze. Jednu roztáčenou nápravu lze navíc spojit jak se čtyřválcem, tak se šestiválcem, který produkuje až 373 koní. Přihoďte k tomu ještě poměrně výrazný vzhled, a rázem máte pohromadě dost důvodů na to, aby luxusní divize Hyundai měla nakročeno k teoretickému úspěchu.

Ten ale ve skutečnosti nikdy nepřišel.

Neplatilo ani chvílích, kdy bylo Genesis G70 čerstvě po debutu či po modernizaci, pořád oslovovalo zákazníky zhruba násobně méně než konkurence. Ta je totiž až příliš dobrá a v myslích zákazníků především daleko lépe zavedená. Jen málokdo z nich tak byl ochoten opustit BMW či Mercedes ve prospěch Hyundai, i když u toho bylo logo luxusnějšího Genesis. Nepomohla přitom ani řada ocenění včetně titulu Severoamerické auto roku 2019.

„Klientela vyhledávající nízkou jízdní pozici a zavazadelník je vymírajícím druhem, neboť moderní SUV nabízejí lepší ovladatelnost a spotřebu paliva než jejich předchůdci,“ poznamenal k současnému vývoji trhu Fam Fiorani, viceprezident analytické společnosti AutoForecast Solutions, kterého citují Auto News. Podle něj tak „SUV jsou novými osobními vozy“, což jednoduše vedlo k tomu, že nabídka začala převyšovat poptávku. A klientela, která u sedanů zůstala, zakotvila u těch nejznámějších.

Genesis v reakci na to uvedlo, že „v současné době nemáme v plánu s G70 skončit“. Dle analytiků by na to ovšem mohlo dojít do roku 2027. Sedan by si tak užil jeden velmi dlouhý desetiletý životní cyklus, po jehož konci by předal pochodeň nové generaci, která by jej ovšem prodejně dokázala překonat jen stěží. Korejci měli totiž původně přejít na čistě bateriový pohon. Nyní chtějí nabízet hlavně hybridy, ovšem pro záchranu G70 může být i to málo. Však v USA dnes G70 stojí od 44 245 dolarů, tedy asi 925 tisíc korun, to je velmi sympatická cena. Hybridní i elektrický pohon by cenu poslal někam na úroveň 50 000 USD (cca 1,05 milionu Kč).

Hlavně mnichovská konkurence v případě spalovacího pohonu ke všemu zaječí úmysly nemá, zvláště když v USA ji k tomu aktuálně nic nenutí. Vše tedy nasvědčuje tomu, že s G70 bude do dvou let opravdu amen - současnému provedení se nedaří a to budoucí zjevně nemá s čím přijít, aby nabídlo víc. I když tedy Korejci zkusili dokázat, že nepotřebují logo slavné značky, aby uspěli v luxusním segmentu, zjevně se ukazuje, že ho potřebují - konkurence dnes ve faktické rovině nic jiného navíc nemá. A přesto u zákazníků boduje nesrovnatelně víc.


Korejci se pokusili dokázat, že nepotřebují logo slavné značky, aby uspěli v luxusním segmentu, ale zjevně narazili - 1 - Genesis G70 2022 ilustracni foto 01Korejci se pokusili dokázat, že nepotřebují logo slavné značky, aby uspěli v luxusním segmentu, ale zjevně narazili - 2 - Genesis G70 2022 ilustracni foto 02Korejci se pokusili dokázat, že nepotřebují logo slavné značky, aby uspěli v luxusním segmentu, ale zjevně narazili - 3 - Genesis G70 2022 ilustracni foto 03
Genesis G70 spojuje výrazný zevnějšek s bohatou vnitřní výbavou, výkonnými motory a pohonem zadních i všech kol. Navíc nestojí mnoho. Přesto se neprodává dobře, chybí mu široce respektované logo. Foto: Genesis

Zdroje: Auto News, Data Force

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.