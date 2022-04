Korejci si nechali patentovat revoluční řešení otevírání a startování aut, má řešit problémy těch současných před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Hyundai

I po více jak 100 letech rychlého vývoji automobilismu čekáme na opravdu zásadní vynález na tomto poli, který by dovolil majitelům či uživatelům vůz komfortně používat a přitom neotevíral dveře zlodějům. Korejci se snaží, o výsledku jejich činění ale nejsme přesvědčeni.

Může to působit jako banální, dávno vyřešený problém, jenže není tomu tak. Auta se po léta odemykala a startovala fyzickými klíči, pak dálkovými ovladači. Ani jedno z toho nebylo nikdy vysloveně komfortní - hledat klíč a pak jej někam strkat má k pohodlí hodně daleko a do značné míry to platí i o dálkovém centrálním zamykání. Zvláště když pak musíte klíč do zámku zapalování jakéhokoli typu stejně vsunout. A vlastně to není ani bezpečné - limitů klíčů umí zloději využít už dávno a jednodušší dálkové „centrály” jim jen usnadnily „práci”.

Pak přišla éra systémů bezklíčového vstupu a startování, které se zdály být řešením obojího. Vyndávat a zasouvat už nemusíte nic a jak by kdo ukradl auto, které kolikrát ani nemá žádný zámek a správný kód k jeho odemčení a startu bez klíče nelze rozumně nasimulovat? Chyba lávky. Záhy se ukázalo, že signál kódu vysílaného klíčem lze docela primitivními prostředky prodloužit a přes veškeré snahy tuto možnost omezit dnes neexistuje stoprocentní řešení, které by tomu zabránilo. Nasimulovat, že k autu se blíží jeho majitel s klíčem, ač ten může klidně spát doma, je velmi snadné.

Jak tedy zajistit, aby se auta mohl zmocnit jen jeho skutečný majitel? Snahy na tomto poli probíhají a můžeme vzpomenout už pokusy Audi zkraje milénia se skenery otisků prstů. To zní dobře, je to jednoduché a bezpečné, ovšem vývoj tímto směrem nezamířil. Tato funkce byla dokonce na některých trzích zakázána v obavách, že povede k hromadnému sekání prstů majitelům Audi...

Přesto se tímto směrem o dekádu a půl vydali Korejci a dnes si můžete na některých trzích pořídit vozy jako Hyundai Santa Fe nebo Genesis GV70, které se skenerem otisků pracují. Hyundai chce ale na tomto poli zajít ještě dál a nechalo si patentovat řešení, které bude pracovat se skenerem rohovky majitele.

Je to na jednu stranu zajímavá věc, převratný způsob jako ze sci-fi filmů, který znemožní zneužití způsobem známým z bezklíčových systémů. Korejci podle patentu podaného u americké USPTO pracují na systému už 6 let, a nemusí tedy být daleko od jeho možného nasazení. Otázkou ale je, co vlastně řeší.

Může být „cool” nechat si skenovat rohovku jako ve filmu Demolition Man, míň „cool” už je ale představa, jak někdo kolem auta pobíhá s vaším okem napíchnutým na tužce jako v témže snímku. Nemyslíme si, že by zloději zašli až tak daleko - a na to možná Hyundai sází -, pokud ale paniku způsobují v některých lidech už ony snímače otisků, tohle o mnoho lepší nebude. Máme tak pocit, že na objev skutečně řešící všechna zmíněná úskalí svět stále čeká.

Hyundai si nechalo patentovat systém snímání rohovky oka jako cestu k odemčení a nastartování vozu. Foto: USPTO, CC0 Public Domain



Automobilka ale již dnes používá snímače otisků prstů a někteří se bojí, že jim kvůli tomu zloději useknou prst. V tomto kontextu novinka mnoho neřeší, jakkoli „zmocnit se oka” je jistě složitější a vyžaduje poněkud více erudice. Foto: Hyundai

Zdroj: USPTO

Petr Miler

