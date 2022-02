Korejci si nechali patentovat revoluční řešení pátých dveří, řeší všechny problémy těch současných před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Páté dveře hatchbacků, kombíků a liftbacků jsou už po dekády řešené prakticky stejně - prostě se vyklopí nahoru, což má své limity. Hyundai a Kia chtějí u příštích modelů používat jakýsi posuvný panel, pochopitelně elektricky.

Pro spoustu lidí, a to včetně značné části Čechů, je zavazadlový prostor podstatnější než ten motorový. Důvodem je mimo jiné chalupaření, kdy víkendového útočiště obvykle dosáhnete s jakýmkoliv výkonem. Pokud ovšem do cíle potřebujete kromě rodiny, domácích mazlíčků a bezpočtu hraček dopravit i hromadu jídla a oblečení, je jasné, že něco takového nezvládnete s nabušeným Ferrari či Lamborghini. Místo toho potřebujete kombík či případě prostorný hatchback, který toho pochopitelně pobere daleko více než sedan, jehož praktičnost je navíc limitována velikostí víka.

S unikátním řešením zadních partiích přitom přicházejí Korejci, kteří chtějí praktičnost pátých dveří posunout ještě dál. Ve Spojených státech si tak nechali patentovat neobvyklé víko zavazadelníku, které se nevyklápí směrem vzhůru. Místo toho spoléhá na elektromotory, jež celý panel nadzdvihnou a posunou nad střechu. Díky tomu nejste nikterak omezeni ani výškou stropu, ani místem za vozem. Navíc vám nehrozí, že se při nakládání či vykládání věcí budete o víko bouchat do hlavy. A je jisté, že systém bude mít dálkové ovládání, díky kterému navíc náklad ani nebudete muset pokládat na zem, nýbrž jej uložíte rovnou do vozu.

Nové řešení by mělo být vhodné nejen pro výše zmíněné kombíky či hatchbacky, ale také pro dnes tak populární SUV. Záď se totiž bude pohybovat po kolejnicích, které budou instalovány jak do koncových sloupků, tak do samotné střechy. Není pak sice jisté, zda bude moci být kombinována s panoramatickou střechou, nicméně ani ta by nemusela být problémem. Vše se ale pochopitelně bude odvíjet od prostorové náročnosti nového systému. Při pohledu na patentové nákresy to ovšem vypadá, že ta není zrovna enormní.

Ani Hyundai, ani Kia zatím nepotvrdily, zda, kdy a na jakém případně modelu se nové řešení objeví. Nejasná je pak logicky i jeho cena, jakkoliv ve srovnání s dosavadními řešeními dojde na zdražení. Ostatně si jen stačí uvědomit, že za elektricky ovládané víko se stále připlácí několik jednotek či někdy i desítek tisíc korun. Novinka by pak měla být ještě dražší, tedy pokud z ní Korejci neudělají nový standard.

Ať vše dopadne jakkoliv, je nadmíru sympatické vidět kráčet vývoj i smysluplným směrem. Jakkoli něco podobného již delší dobu nabízí Porsche u modelů Targa. V případě značky z Zuffenhausenu se nicméně nadzdvihává a posunuje kupředu pouze zadní sklo, zatímco nyní půjde o výrazně větší a rovněž i těžší panel, neboť jeho součástí mohou být také světla - tedy minimálně ta určená pro registrační značku. I když také to lze vyřešit jejím zasazením do nárazníku.

Korejci chystají v případě víka zavazadelníku menší revoluci, třebaže jejich řešení elektricky ovládaného panelu připomíná systém Porsche používaný u modelů Targa. Tam ale otevírá střechu, ne zavazadaelník. Foto: USPTO, CC0 Public Domain

Zdroj: USPTO přes Nissan Z Forum

Petr Prokopec

