Korejci tlačí na pilu designu jako blázni, vrcholné Sorento změnili jen s faceliftem skoro k nepoznání

/ Foto: Kia

A popravdě řečeno si nejsme jisti, jestli je to ku prospěchu věci. Je sice fakt, že Sorento čtvrté generace nebylo tak nadčasově elegantní jako předchůdce, po modernizaci je na tom ale možná ještě hůř.

Kiu mám jakožto majitel jednoho z korejských kombíků rád, v posledních letech ale značce přestávám přicházet na chuť. Důvodem je změna designového jazyka. Zatímco Cee'd druhé generace, Sorento třetí generace či Sportage čtvrté generace dokážou nadchnout i nyní, u jejich nástupců si již něčím takovým nejsem ani zdaleka jist. Automobilka totiž začala až příliš tlačit na vizuální agresivitu. Něco takového je ovšem velmi krátkozraké, neboť taková auta podléhají módním trendům daleko více Často tak stačí pouhý rok či dva a najednou vypadají zastarale.

My si dnes posvítíme na Sorento, jehož čtvrtá generace byla představena v roce 2020. Letos došlo na jeho facelift, který se točí zejména kolem předních partií. SUV totiž dostalo zcela nová světla, která jsou stylizována vertikálně. V souladu s tím pak byla upravena i maska chladiče, ze které zmizelo firemní logo. Jeho nová podoba bez doprovodného oválu pak zamířila na kapotu motoru, jenž na masku nyní přímo navazuje. Opomenout pak nesmíme ani odlišné vytvarování nárazníku, kde boční „žábry“ navazují na tvar světel.

Zepředu se tak auto změnilo k nepoznání, v případě se ale krom nárazníku nezměnilo prakticky nic a v případě boků lze mluvit jen o novém stylu litých kol. Osvěžením prošla i paleta barev, to je ale vše, přičemž si opravdu nejsem jist, že by šlo o krok správným směrem. Čelní partie totiž aktuálně bez onoho loga působí, jako kdyby šlo o nedodělaný předprodukční exemplář. Či auto, které se stalo terčem zlodějů, jenž šli právě po emblému. Za sebe bych tedy raději běžel do bazaru, kde bych navíc ještě zvolil menší Sportage, ale třeba máte jiný názor.

Přesunout se můžeme do interiéru, kde se již hraje o trochu jiná písnička. Ačkoli předpokládám, že ani v tomto ohledu se Korejci nedočkají uznání od všech. Pro řadu lidí je totiž moderní interpretace palubní desky, kde se počítá s dotykovými displeji místo tradičních kapliček, něco nepřijatelného. Sorento pak navíc působilo dost neučesaným dojmem, neboť hlavně v rámci středové konzole se neskutečně bily různé prvky a detaily. Nepomáhalo ani velké množství tlačítek, byť ta alespoň byla praktická.

Nově pak sice fyzických ovládacích prvků ubylo, ty nejdůležitější však byly zachovány. Mnohem podstatnější je však přerod, na jaký uprostřed palubky došlo. Změněny byly jak výdechy klimatizace, tak i její ovládání. Vůz tak působí dražším dojmem. Tomu napomáhá jak dvoubarevné čalounění, tak i sladění dvou 12,3palcových displejů do jedné obrazovky stáčející se okolo řidiče. Ten nově jako prvek zabezpečení může používat také otisk prstu.

Po stránce motorické zatím není o čem mluvit, odhalena zatím byla jen faceliftovaná korejská verze. Na tu evropskou si budeme muset chvíli počkat, s nějakými výraznými změnami se ale počítat nedá. Pod kapotou pak nejspíše setrvají stávající agregáty, tedy 2,2litrový turbodiesel a hybridní či plug-in hybridní verze přeplňované benzinové jedna-šestky. Ve všech případech je možné počítat s automatem, pohon 4x4 je pak standardem od druhé úrovně výbavy.

Svůj názor na vzhled inovovaného korejského SUV si musíte udělat sami. Faktem nicméně je, že značka v posledních pár letech přidala na designové agresivitě. A opravdu si nejsme jisti, že jde o krok správným směrem. Foto: Kia



Pro srovnání pohled na dosavadní provedení. Zezadu je jasné, odkud vítr vane, zepředu jsou auta skoro k nerozeznání jiná. Foto: Kia

