Korejci ukázali nový palubní systém svých aut. Vypadá jako kopie přes 10 let starého systému Tesly před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Palubní systémy jsou dnes velmi důležitým prvkem nových aut. Dobrým systémem můžete nezajímavé auto zvelebit a mizerným jinak povedený vůz zabít. Jak bude fungovat Pleos od Hyundai, netušíme, originální ale není ani trochu a mnoho přínosů ani neslibuje.

Testovat nová auta je v posledních letech stále náročnější. Nikoli po stránce jízdních projevů, v tomto ohledu se mnoho nezměnilo, stále víc času ale zabírá zkoumání limitů palubních systémů, u nichž se výčet obsluhovaných funkcí snadno natáhne hned na několik stránek. Abyste potenciál multimédií mohli prozkoumat opravdu detailně, potřebujete často podrobný návod, neboť slovo „intuitivnost“ začaly automobilky zjevně vnímat jako sprosté. Podrobný návod ovšem bývá dnes k dispozici už jen přes samotný palubní systém.

Většina složitostí se navíc jeví jako velmi zbytná. Když jsem třeba dětem ukazoval, jak se může změnit podsvícení kabiny, ozvalo se ze zadních sedadel pouze polohlasné: „Hmm, dobrý,“ což následovalo sklonění obou hlav k mobilním telefonům. A podobně nezaujmou - či velmi rychle omrzí - i další podobné funkce. Posádku nakonec nejvíc zajímá vyhřívání sedadel, bez kterého si vlastně život nedokážu představit ani já či moje žena. Podobných funkcí se najde víc a snadno se dají obsloužit pár ovladači, na všechno ostatní jsou tu dnes stejně snáz použitelné chytré mobily.

Právě vašemu telefonu, stejně jako počítači, ovšem automobilky chtějí konkurovat. Doufají totiž, že čím více funkcí do vozů napěchují, tím více po nich budete toužit. A tím hlouběji pak sáhnete i do své peněženky. Ideálně byste pak měli platit opakovaně, pročež jsou mnohé důležité funkce integrovány do palubního systému tak, že licence na ně dříve nebo později vyprší a pak už jsou k dispozici jen cestou předplatného. Trochu to připomíná dealery drog a jejich „první zadarmo”. Máme k tomu hromadu výhrad, automobilky ale kráčí tímto směrem prakticky v jednom šiku.

Se svou trochou do digitálního mlýna aktuálně přichází Hyundai, které představilo multimediální systém Pleos Connect. Ten začne být montován do korejských aut od druhého kvartálu příštího roku, přičemž do konce dekády by jej mělo používat víc než 20 milionů vozů. Operuje přitom na bázi operačního systému Android Automotive, výsledek ale připomíná spíš OS Tesly. Velký displej dnes používá kdekdo, ale podívejte se na rozdělení obrazovky, umístění jednotlivých prvků, spodní řadu „tlačítek”... Hyundai uvolnilo jen pár fotek, ale i z těch je patrné, že opisovalo jak divé něco, co je svou podstatou přes dekádu staré.

Součástí systému je i Pleos ID, tedy profil každého uživatele, který vám má umožnit přenášet vaše osobní nastavení mezi jednotlivými vozy. Celá platforma má ale umožnit daleko víc, neboť zvládá zpracovat výstupy od celé řady čipů a ovládacích prvků. Díky tomu by tedy korejské vozy měly nabídnout i analýzu dat v reálném čase, a tedy třeba optimalizované plánování cest. Chybět by neměl ani autonomní systém úrovně SAE 2+, se kterým možná půjde sundat ruce z volantu. Do produkčních aut by se ale měl nastěhovat až od konce roku 2027 a upřímně - zrovna s palubním operačním systémem souvisí jen velmi okrajově.

Když se přitom člověk zadívá na oficiální fotografie a vidí, jak moc kabeláže a systémů bude v korejských vozech přítomno, nemůže si odpustit poznámku směrem k vyšší komplexnosti a hmotnosti. Veškerá technologie pak navíc vede k výraznému zvýšení cen, ať již nových aut, či jejich oprav, a to výměnou za co? Vyšší bezpečnost to nebude, levnější provoz také ne, tak spokojenější uživatel? Spokojenější zákazník? Mnoho pozitiv opravdu nevidíme.

Přidaná hodnota proti chytrému mobilu je malá, vedle toho je spousta negativ. Třeba přenastavení sedadel bylo možné i bez složitých multimediálních systémů - postačilo k tomu pár tlačítek na dveřích s pamětí. Jenže ta jsou drahá na výrobu i montáž, navíc se přes ně nedá opakovaně vydělávat na jednom prodaném autě. To jsou hlavní pozitiva těchto řešení, jako jejich uživatelé a klienti z nich nemáme důvod jásat.

Co přesně ve voze potřebujete? Kromě klimatizace a případně paměti a vyhřívání sedadel? V podstatě již nic, většinu digitálních funkcí dnes lépe obsloužíte z mobilu. Jenže čím víc je digitalizace, tím víc peněz může letě do firemní pokladny, o to Korejcům jde především. Foto: Hyundai

Zdroj: Hyundai

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.