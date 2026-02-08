Korejci uznali, že dotykové displeje v autech jsou zlo, svým modelům prý vrátí tlačítka. Jenže dá se jim věřit?
Petr ProkopecSlova člověka, který má u automobilky na povel interiéry, lze jen podepsat, není ale zdaleka tím prvním ani posledním, kdo v podobné pozici něco takového říká. Přesto náprava obvykle nepřišla. Když tedy nyní tvrdí, že Kia chystá změnu, bude lepší to brát s rezervou.
před 3 hodinami | Petr Prokopec
Větší či menším centrálním dotykovým displejem je dnes vybaveno pomalu každé nové auto. Pokud by se jednalo o řešení, o které zákazníci stáli, které spolehlivé funguje a lze jej intuitivně a bezpečně používat i za jízdy, nebylo by co řešit. Jenže tak to není. Hlavním důvodem, proč si výrobci tuhle cestu oblíbili, je úspora nákladů. A vedle toho jim přijde tak nanejvýš „trendy”, nic z výše zmíněného za jejich kroky nehledejte.
Kdyby dotykové displeje byly rozšířením klasických ovládacích prvků, znovu by to ničemu nevadilo. Jenže to by náklady tak nanejvýš zvyšovalo, nikoli naopak. Dotykem tedy musíte ovládat pomalu úplně všechno, nejprotivněji pak i věci jako nastavení ventilace či vyhřívání sedadel. Trefovat za jízdy ta správná místa displeje, opírat si ruku o jejich horní hranu jako opilec a pak šátrat kdesi v neznámu a pokaždé odhlížet od provozu před vámi... Je to tak tupě nepříjemné a nebezpečné, až z toho bolí u srdce.
Tímhle dnes trpí i korejská auta, pikantní ovšem je, že tamní automobilky toto řešení ani nehájí. Jochen Paesen, který má u Kie na povel právě interiéry, před kolegy z Autocaru přiznal, že současná řešení nejsou zrovna dokonalá a přislíbil i nápravu. Podle něj sice rozměrné dotykové displeje nikam nezmizí, doplněny však mají být znovu o klasická tlačítka pro nejpoužívanější funkce. Korejci totiž v rámci vývoje už nechtějí inovovat jen proto, aby drželi krok s konkurencí. Prioritou by pro ně konečně měla být právě uživatelská přívětivost.
„Jsou funkce, které musíte mít ihned po ruce, a nechcete je složitě řešit, pročež je ponecháme na fyzické úrovni,“ uvedl Paesen. Zároveň dodal, že „pokud se k dané věci dostanete až po třech krocích, je to špatné pro každého“. Přesně na to poukazujeme prakticky od chvíle, kdy tlačítka začala z kabin mizet a jejich místo zaujaly dotykové displeje. Ty totiž oceníte snad jen ve chvíli, kdy stojíte u dobíjecí stanice a nemáte hodinu co dělat. Za jízdy jsou ovšem peklem.
Automobilka proto vkládá nemalé naděje do nového multimediálního systému Pleos Connect, který zatím představila ve formě konceptu. U kterého produkčního modelu se však toto řešení objeví poprvé a kdy přesně, Paesen neuvedl, nedivili bychom se ale, kdyby odpovědí nakonec bylo „nikdy a nikde”. Však kolikrát už jsme podobná přiznání a přísliby nápravy slyšeli? Říkal to Mercedes a co z toho zbylo, říkala to Mazda a co z toho bylo a - nejironičtěji - o tom mluvilo Hyundai a znovu z toho nic nezbylo. „Slibem neurazíš”, to se zdá být dnes vrcholným marketingovým zaklínadlem.
Korejci slibují, že do budoucna znovu spojí velké displeje s fyzickými tlačítky poblíž. Máme trochu problém tomu věřit, už příliš mnoho automobilek podobné sliby nesplnilo. Foto: Hyundai
Zdroj: Autocar
