Korejci ve správný čas přišli s autem třídy, s níž ostatní končí, s luxusně pojatou novinkou bodují včera | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Svět se v posledních letech zdá být stále více černobílý a znát je to i na nabídkách aut. Těžiště je v SUV a stále více automobilek sází na tyto vozy maximum. Nemusí to dopadnout dobře, dříve populární MPV opět získávají na oblibě a mezi ta patří i nové Hyundai Custo.

Zájmy lidí jsou proměnlivé a co v jednu chvíli táhne jako nic jiného a prodává se skoro bez ohledu na cenu, může v jiný moment ležet i po velkých slevách zapomenuté v koutě. A není pravdou, že už to tak musí zůstat navěky. Pokud je vám více než pár dekád a máte děti, snadno jste mohli zažít hned několik ér popularity Želv Ninja. Momentálně se nezdají být v kursu, ale kdo ví, jak tomu bude zase za pár let.

Podobné pořádky platí také v automobilové branži, jíž momentálně dominují SUV všeho druhu. Na jejich úkor pak z trhu zmizela řada dříve populárních aut, zejména pak MPV, ruce od nich postupně dávají pryč téměř všechny významné automobilky. I když jim mnozí věštili zářnou budoucnost, postupem času se ukázalo, že jen málokdo touží po dodávce s okny, která z něj dělala usedlého otce od rodiny pomalu rezignujícího na další životní ambice. Oproti tomu za volantem SUV byli titíž lidé vnímáni jako vyznavači aktivního životního stylu.

Ne všichni výrobci nicméně dali MPV vale. Někteří je zkusili prostě změnit a vizuálně přiblížili rodinné stěhováky oněm SUV. Ne vždy to pomohlo, ono to ale možná ani nebylo nutné - SUV se lidé přejídají a jak jsme letos zmiňovali, zájem o empévéčka na některých místech světa znovu roste. Děje se tak zejména ve Státech a v Číně, a tak by nás nemělo vlastně překvapit, že na druhý zmíněný trh zamířilo v poslední době hned několik novinek. A jednou z nich se stalo Hyundai Custo, jehož název odkazuje na Jacquese Cousteau.

Korejci poukázáním na slavného cestovatele chtějí zdůraznit cestovní náturu novinky, která evidentně nebude mít problém s přepravením i početnější rodiny z jednoho konce světa na druhý. Zpočátku přitom dorazí v sedmimístné verzi, následně ale Hyundai přijde i s šestimístnou, která dostane v prostřední řadě dvojici nezávislých křesel. Ať už ovšem zákazníci zvolí jakoukoliv variantu, vždy dostanou posuvné boční dveře, které nabídnou 715 milimetrů široký vstupní otvor.

Samotné Custo pak má 4 950 mm na délku, 1 850 mm na šířku a 1 734 mm na výšku. Ve srovnání se sesterskou Kiou Carnival je tak novinka Hyundai kompaktnější, což ostatně platí také o rozvoru, který činí 3 055 mm. Ještě dramatičtější rozdíl se ovšem skrývá pod kapotou, neboť Custo zatím počítá pouze s čínským trhem. Z toho důvodu dorazí pouze s 1,5litrovou či dvoulitrovou jednotkou, kdy první nabízí 170 a druhá 236 koní. Carnival přitom počítá i s 3,5litrovým šestiválcem.

Oba motory Hyundai Custo budou spojené se sedmistupňovým nebo osmistupňovým automatem a pohonem předních kol, žádná další volba v tomto ohledu nebude k dispozici. Stejně jako se zatím nepočítá s jiným než čínským trhem. Na ten přitom novinka dorazila s digitálním přístrojovým štítem, vertikální středovou obrazovkou multimédií připomínající Mercedes třídy S a „plovoucí“ konzolí mezi předními sedadly. Už základní výbava je bohatá, o věcech jako LED světla nebo automatická klimatizaci ani nediskutujme. Už v druhém nejnižším výbavovém stupni je k dispozici třeba navigace a v té maximální dostanete i věci jako elektrická sedadla s pamětí pro většinu posádky, 360° kameru nebo systém schopný poloautonomní jízdy.

Je to v podstatě luxusní MPV snažící se zaujmout i stylem, a tak nepřekvapí relativně vysoké ceny, tedy na čínské poměry. U nás bychom asi skákali dva metry do vzduchu, kdyby tu Hyundai takový vůz prodávalo od 169 800 CNY, tedy asi 596 tisíc Kč. A i cenu vrcholného provedení s nejlepším motorem za 218 800 yuanů (cca 768 tisíc Kč) lze označit za ambiciózní jen za velkou zdí. Přesto i tam auto prodejně funguje. Za první kompletní měsíc prodejů, tedy za listopad, oslovilo 3 158 lidí, což je na takové peníze stojící vůz třídy MPV na Čínu hodně. Prodává se lépe než spousta u nás známějších aut za podobné peníze - třeba Kia KX3, BMW 1, VW T-Cross nebo Mercedes GLA. Uvidíme, jak se mu povede dále. A zda se Korejci s podobným autem neodváží i jinam.

Hyundai Custo se vzhledově přiblížilo SUV, což mu jistě také pomáhá s prodejním úspěchem. Přes relativně vysoké ceny na poměry čínského trhu, kde je dnes výlučně k dispozici, si nachází cestu k tisícům lidí měsíčně. Foto: Hyundai

Zdroje: Hyundai, CAAM

