Korejci vyvinuli nové řešení klimatizace aut, disponuje zajímavými funkcemi

Může se zdát, že na klimatizaci v autě dávno není co vymýšlet, ale opak je pravdou, zvlášť v dnešní době. Novinka Hyundai nabídne nové funkce vedoucí k větší čistotě i příjemnějšímu projevu.

Již několikrát jsme zmiňovali, že koronavirus ovlivní i vývoj dalších modelů aut. Vůbec poprvé po sto letech je celý svět vystaven infekční chorobě, na kterou dosud nemá lék. A se kterou se možná bude muset naučit žít, tak jako třeba s chřipkou. Z toho důvodu ovšem bude třeba změnit mnohé návyky, ať se to již týká zlepšení hygieny nebo třeba nošení roušek ve vnitřních prostorách. Reagovat na tuto skutečnost začali i výrobci aut, kteří brojí hlavně na poli klimatizací. Ty mohou být natolik účinné, že do vozu nepropustí bakterie či viry.

S novinkou se letos vytasil i korejský koncern Hyundai Motor Group, který bude osazovat klimatizace třemi novými technologiemi Afler-Blow, Multi-Air Mode a Fine Dust Indicator. V prvním případě se jedná o systém odpařování kapek vody, které zůstávají v klimatizačním systému po vypnutí pohonné jednotky. Z těch jinak vznikají usazeniny, které následně účinnost klimatizace snižují.

Za pomoci technologie After-Blow tak systém po vypnutí jednotky odstartuje 10minutový proces, během kterého se veškerá zbytková voda odpaří. Důležité přitom je, že klimatizace je napojena na senzor baterie, díky kterému může dojít k přerušení procesu či jeho nespuštění, pokud jsou akumulátory takřka vybité. Novinka tedy nemusí být na sto procent účinná, ale to už si musí majitel pohlídat sám, auto by na nedostatek energie mohlo upozornit.

Pojďme tedy k technologii Multi-Air Mode. Ta je určena k navýšení pohodlí, neboť počítá s integrací výdechů klimatizace do předních sedadel. Hyundai hodlá ponechat objem vháněného vzduchu nezměněný, nicméně jeho proudění bude takto lépe rozprostřeno a tedy zjemněno. Nemělo by se vám tedy již stávat, že vás v horkém dni při snaze co nejrychleji ochladit kabinu začne zakrátko bolet hlava, neboť centrální výdechy míří přímo na čelo. Tento režim přitom řidič může vypínat a zapínat podle potřeby.

Tím se dostáváme do finále, a sice k oné ochraně před bakteriemi, viry a dalšími nežádoucími částicemi. O to se stará Fine Dust Indicator, který sleduje aktuální kvalitu vzduchu ve voze. Řidiči zároveň ukáže, zda se má čeho obávat či nikoliv, neboť počítá s jistou obdobou tuzemského koronavirového semaforu. Modré zbarvení indikuje maximálně 15 mikrogramů mikročástic na metr krychlový, zelené s 16 až 35 ug, oranžové s 36 až 75 ug a červené s 76 a více ug.

Pro pasažéry je podstatné, že jakmile systém zaznamená hodnoty vyšší než 36 uq, automaticky spustí čisticí režim. Pokud se pak navíc klimatizace již nezvládne pročistit a na palubním displeji stále svítí varování, znamená to, že veškeré filtry jsou již zanesené a je třeba je vyčistit. Tím nám ale dostupné informace končí, pročež jen dodáme, že Hyundai nejprve počítá s nasazením novinky v Koreji, než je do svých vozů, stejně jako do aut Kie a Genesis, začne montovat po celém světě. Otálet s tímto krokem ale jistě nebude.

