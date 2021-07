Korejci začali prodávat nejprostornější limuzínu světa, překoná Rolls-Roycy, všechno před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Kia

Skutečně neexistuje sériově vyráběná limuzína, která by se korejské novince mohla v tomto ohledu rovnat. A nejde jen o velikost, s věcmi jako vyhřívaný masážní stroj na nohy je i mimořádně komfortní.

Po kdysi tak populárních MPV dnes už pomalu ani neštěkne pes. To ale nezabránilo Kie, aby loni v létě odhalila čtvrtou generaci modelu Carnival (jinde známý jako Sedona) a navzdory současným trendům se s ní pokusila uspět. Jelikož Korejci nehodlali úspěch vozu ponechat náhodě, dali autu výraznou příď, která nechce evokovat dojem usedlého rodinného života, ale spíše aktivního životního stylu. A také prodloužili její délku na 5 155 mm a rozvor až na 3 090 mm rozvor, díky čemuž se dovnitř vejde až 11 (skutečně jedenáct) pasažérů a v dvoumístné konfiguraci pobere až 2 905 litrů nákladu.

Je to uvnitř skutečně obří auto, co ale když jeho prostor nevyužijete k tomu, abyste dovnitř nacpali celou rodinu i s kajaky, ale vytvořili maximálně komfortní prostor pro pouze čtveřici lidí? Pak vznikne to, co můžete vidět na fotkách níže. Korejci tomu říkají GUV alias Grand Utility Vehicle. A nebo také Hi-Limousine, což nejlépe naznačuje, že tento Carnival dostal doplňky jinak vlastní luxusním limuzínám.

Oproti jakékoli existující, sériově vyráběné limuzíně má ale Carnival mnohem prostornější kabinu. Za tím stojí nejen fyzické rozměry samotného auta, ale také instalace speciální střešní nástavby. Ta by teoreticky mohla sloužit k uložení zavazadel, ve skutečnosti ale dále zvyšuje už tak vysoký strop.

V Carnivalu Hi Limousine tak půjde pomalu i stát a ani v jiných ohledech vůz nestrádá. Pohání jej 3,5litrový šestiválec naladěným na 294 koní, jejichž přenos dostala na starosti osmistupňová automatická převodovka. Zákazníky nicméně bude daleko více zajímat interiér, hlavně pak zadní část, kde je k dispozici skutečné jen dvojice sedadel. Jsou to jakási „kapitánská křesla“, která jsou stejně jako zbytek interiéru čalouněna jemnou kůží, přičemž umožňují posun dopředu a dozadu, stejně jako polohování. Jejich součástí je i opora pro nohy a také speciální masážní, vyhřívaný strojek na nohy. Srovnání s leteckou první třídou tak ve výsledku není od věci.

Pasažéři mají k dispozici vyhřívané držáky na nápoje, stejně jako sofistikovanou klimatizaci, jejíž výdechy jsou i na stropě. Ten zároveň hostí LEDkové osvětlení, stejně jako rozměrnou obrazovku. Ta je spárována s audio systémem Harman Kardon, který vnitřek snadno promění v operní síň. Maximální soukromí mají na starosti roletky na všech bočních oknech, stěnu oddělující řidiče od VIP posádky však nenajdete ani v příplatkové výbavě.

Vůz vstoupil do prodeje dnes, přičemž ceny startují na sumě 86,8 milionu wonů, tedy asi 1,64 milionu Kč, přičemž kromě již zmíněného můžete počítat s konektory na USB a HDMI, skrze které lze připojit k palubnímu systému notebook. Dále pak nechybí dálkové ovládání bočních a zadních dveří, jež usnadňuje nastupování cestujících a naložení nákladu. Zda se však těchto možností dočkají zákazníci v Evropě, zatím není jisté.

Kia Carnival Hi-Limousine s pouhou dvojicí zadních sedadel je zatím k mání pouze ve své domovině jako nejprostornější luxusní limuzína světa. Foto: Kia

Zdroj: Kia

Petr Prokopec