Korejci začali za 800 tisíc prodávat ostré spalovací auto se závodními díly a manuálem, vám ho ale samozřejmě nedodají

Pokud vám po přečtení tohoto článku začnou po tvářích stékat slzy smutku a zoufalství, neříkejte, že jsme vás nevarovali. U nás Hyundai zájemcům o dostupné sportovní modely nemá vůbec co nabídnout, jinde se snaží tak moc, že prodává i tohle.

Korejci začali za 800 tisíc prodávat ostré spalovací auto se závodními díly a manuálem, vám ho ale samozřejmě nedodají

před 4 hodinami | Petr Prokopec

Korejci začali za 800 tisíc prodávat ostré spalovací auto se závodními díly a manuálem, vám ho ale samozřejmě nedodají

Foto: Hyundai

Pokud vám po přečtení tohoto článku začnou po tvářích stékat slzy smutku a zoufalství, neříkejte, že jsme vás nevarovali. U nás Hyundai zájemcům o dostupné sportovní modely nemá vůbec co nabídnout, jinde se snaží tak moc, že prodává i tohle.

Pokud u nás zatoužíte po sportovně koncipovaném Hyundai, můžete vybírat jen mezi modely Ioniq 5 N a Ioniq 6 N. Což zní skoro jako špatný vtip. Pokaždé totiž dostanete elektrické auto s dvojici motorů a bateriemi o kapacitě jen 84 kWh. Můžete tedy sice počítat s více než šesti stovkami koní, ovšem zároveň také s velmi omezenou použitelností. Korejci pak obě auta dorazili tím, že jim nadělili tu nejubožejší imitaci něčeho poutavějšího, jakou si lze představit - falešné řazení i zvuk. To „nejlepší” nakonec? Ceny startující na 1,8 milionu korun, to už je opravdu špatný vtip.

Stačí se ovšem přesunout na druhou stranu Atlantiku a nabídka Hyundai rázem vypadá jinak. Ioniq 5 N v ní sice nechybí, ovšem vedle něj si Američané mohou koupit také sedan Elantra N. Ten stále disponuje spalovacím pohonem, přední kola totiž roztáčí přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec naladěný na 280 koní. Tento agregát přitom dříve na starém kontinentu k mání byl, a to pod kapotou i30 N. Jenže poté se Korejci rozhodli, že dostupné hot hatche pošle k ledu a nahradí je zmíněnými elektrickými nesmysly.

Tento krok jsme se automobilce snažili rozmluvit, bohužel však marně. A svou chybu si musí pořádně „vyžrat“. Zájem o sportovní elektromobily je totiž minimální, na rozdíl od registrací, s jakými byly spojené modely i30 N či i20N. Minimálně jeden vůz z této dvojice se tak má vrátit, ovšem čistě spalovací pohon u toho stejně už nebude. Místo toho má dorazit hybridní pohon, se kterým na 99,9 procenta bude spojena pouze jedna převodovka, a sice ta automatická. O volbu nadšenců tak stejně nepůjde a ceny kvůli této technice poletí nahoru.

V USA Korejci na zelenou ideologii nějak zapomněli, pročež nyní začali Elantru N nabízet také ve verzi TCR. Ta je inspirována šampionátem relativně levných závoďáků, ze kterého přebírá především obrovské zadní křídlo uchycené na „labutích krcích“. Vedle toho ovšem dorazila také 19palcová kovaná kola snižující neodpruženou hmotnost, za kterými se skrývají čtyřpístkové brzdy. Elantra N TCR by tak měla zastavit pomalu na pětníku, což se při okruhových dnech bude hodit.

Vliv šampionátu TCR se odrazil také na interiéru, který v hojné míře využívá alcantaru. Ta se kromě sedadel objevuje i na volantu, kde je vyznačena centrální poloha, nebo na středové loketní opěrce. Obšita jí je ovšem i manžeta řadicí páky či voliče automatu. Elantra N TCR je totiž k mání s oběma typy převodovek, přičemž druhá zmíněná kromě pádel pod volantem dostala do vínku také režim N Grin Shift, který umožňuje zvýšit výkon motoru o 10 koní na dobu 20 sekund.

Po stránce cenové je pak i verze TCR optikou české nabídky Hyundai N z laciného kraje, s manuálem totiž startuje na 39 250 dolarech, tedy jen kousek nad 800 tisíci Kč). Zájemci o automat si ale musí připravit ještě o 1 500 USD (cca 31 tisíc korun) více. V obou případech je přitom karoserie standardně lakována tradiční modrou Performance Blue, za kterou si majitelé běžného Hyundai Elantra N musí připlácet. Nicméně jejich verze se stejným výkonem, jen bez křídla, je k mání od 35 100 USD (cca 725 tisíc Kč).


Korejci začali za 800 tisíc prodávat ostré spalovací auto se závodními díly a manuálem, vám ho ale samozřejmě nedodají - 1 - Hyundai Elantra N TCR 2026 prvni sada 01Korejci začali za 800 tisíc prodávat ostré spalovací auto se závodními díly a manuálem, vám ho ale samozřejmě nedodají - 2 - Hyundai Elantra N TCR 2026 prvni sada 02Korejci začali za 800 tisíc prodávat ostré spalovací auto se závodními díly a manuálem, vám ho ale samozřejmě nedodají - 3 - Hyundai Elantra N TCR 2026 prvni sada 03Korejci začali za 800 tisíc prodávat ostré spalovací auto se závodními díly a manuálem, vám ho ale samozřejmě nedodají - 4 - Hyundai Elantra N TCR 2026 prvni sada 04Korejci začali za 800 tisíc prodávat ostré spalovací auto se závodními díly a manuálem, vám ho ale samozřejmě nedodají - 5 - Hyundai Elantra N TCR 2026 prvni sada 05Korejci začali za 800 tisíc prodávat ostré spalovací auto se závodními díly a manuálem, vám ho ale samozřejmě nedodají - 6 - Hyundai Elantra N TCR 2026 prvni sada 06Korejci začali za 800 tisíc prodávat ostré spalovací auto se závodními díly a manuálem, vám ho ale samozřejmě nedodají - 7 - Hyundai Elantra N TCR 2026 prvni sada 07Korejci začali za 800 tisíc prodávat ostré spalovací auto se závodními díly a manuálem, vám ho ale samozřejmě nedodají - 8 - Hyundai Elantra N TCR 2026 prvni sada 08Korejci začali za 800 tisíc prodávat ostré spalovací auto se závodními díly a manuálem, vám ho ale samozřejmě nedodají - 9 - Hyundai Elantra N TCR 2026 prvni sada 09
Hyundai Elantra N TCR páruje odlehčená 19palcová kola s obrovským zadním křídlem. Uvnitř může trůnit hlavice manuální převodovky, skrze kterou proudí na přední kola 280 spalovacích koní. To vše za 800 tisíc korun. V USA, v Česku zapomeňte. Foto: Hyundai

Petr Prokopec

