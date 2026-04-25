Korejci začali za 800 tisíc prodávat ostré spalovací auto se závodními díly a manuálem, vám ho ale samozřejmě nedodají

před 4 hodinami | Petr Prokopec
Pokud vám po přečtení tohoto článku začnou po tvářích stékat slzy smutku a zoufalství, neříkejte, že jsme vás nevarovali. U nás Hyundai zájemcům o dostupné sportovní modely nemá vůbec co nabídnout, jinde se snaží tak moc, že prodává i tohle.
Pokud u nás zatoužíte po sportovně koncipovaném Hyundai, můžete vybírat jen mezi modely Ioniq 5 N a Ioniq 6 N. Což zní skoro jako špatný vtip. Pokaždé totiž dostanete elektrické auto s dvojici motorů a bateriemi o kapacitě jen 84 kWh. Můžete tedy sice počítat s více než šesti stovkami koní, ovšem zároveň také s velmi omezenou použitelností. Korejci pak obě auta dorazili tím, že jim nadělili tu nejubožejší imitaci něčeho poutavějšího, jakou si lze představit - falešné řazení i zvuk. To „nejlepší” nakonec? Ceny startující na 1,8 milionu korun, to už je opravdu špatný vtip.
Stačí se ovšem přesunout na druhou stranu Atlantiku a nabídka Hyundai rázem vypadá jinak. Ioniq 5 N v ní sice nechybí, ovšem vedle něj si Američané mohou koupit také sedan Elantra N. Ten stále disponuje spalovacím pohonem, přední kola totiž roztáčí přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec naladěný na 280 koní. Tento agregát přitom dříve na starém kontinentu k mání byl, a to pod kapotou i30 N. Jenže poté se Korejci rozhodli, že dostupné hot hatche pošle k ledu a nahradí je zmíněnými elektrickými nesmysly.
Tento krok jsme se automobilce snažili rozmluvit, bohužel však marně. A svou chybu si musí pořádně „vyžrat“. Zájem o sportovní elektromobily je totiž minimální, na rozdíl od registrací, s jakými byly spojené modely i30 N či i20N. Minimálně jeden vůz z této dvojice se tak má vrátit, ovšem čistě spalovací pohon u toho stejně už nebude. Místo toho má dorazit hybridní pohon, se kterým na 99,9 procenta bude spojena pouze jedna převodovka, a sice ta automatická. O volbu nadšenců tak stejně nepůjde a ceny kvůli této technice poletí nahoru.
V USA Korejci na zelenou ideologii nějak zapomněli, pročež nyní začali Elantru N nabízet také ve verzi TCR. Ta je inspirována šampionátem relativně levných závoďáků, ze kterého přebírá především obrovské zadní křídlo uchycené na „labutích krcích“. Vedle toho ovšem dorazila také 19palcová kovaná kola snižující neodpruženou hmotnost, za kterými se skrývají čtyřpístkové brzdy. Elantra N TCR by tak měla zastavit pomalu na pětníku, což se při okruhových dnech bude hodit.
Vliv šampionátu TCR se odrazil také na interiéru, který v hojné míře využívá alcantaru. Ta se kromě sedadel objevuje i na volantu, kde je vyznačena centrální poloha, nebo na středové loketní opěrce. Obšita jí je ovšem i manžeta řadicí páky či voliče automatu. Elantra N TCR je totiž k mání s oběma typy převodovek, přičemž druhá zmíněná kromě pádel pod volantem dostala do vínku také režim N Grin Shift, který umožňuje zvýšit výkon motoru o 10 koní na dobu 20 sekund.
Po stránce cenové je pak i verze TCR optikou české nabídky Hyundai N z laciného kraje, s manuálem totiž startuje na 39 250 dolarech, tedy jen kousek nad 800 tisíci Kč). Zájemci o automat si ale musí připravit ještě o 1 500 USD (cca 31 tisíc korun) více. V obou případech je přitom karoserie standardně lakována tradiční modrou Performance Blue, za kterou si majitelé běžného Hyundai Elantra N musí připlácet. Nicméně jejich verze se stejným výkonem, jen bez křídla, je k mání od 35 100 USD (cca 725 tisíc Kč).
Hyundai Elantra N TCR páruje odlehčená 19palcová kola s obrovským zadním křídlem. Uvnitř může trůnit hlavice manuální převodovky, skrze kterou proudí na přední kola 280 spalovacích koní. To vše za 800 tisíc korun. V USA, v Česku zapomeňte. Foto: Hyundai
Zdroj: Hyundai
Bleskovky
- Zákazník nechal u dealera za moderní marnost protiúčtem legendární model. Od lidí schytal takovou bídu, že už se tím Honda radši nechlubí
22.4.2026
- Nejlegračnější na novém integrovaném WC v autě je nakonec značka, která si ho patentovala
21.4.2026
- Ferrari ukázalo, jak skutečně funguje přelomový interiér jeho poslední novinky. V Golfu by to byla moc fajnová věcička
20.4.2026
Nové na MotoForum.cz
- Vítězem sprintérského horroru se stal král Marquez 15:34
- PP v Moto2 získal Veijer, 23. Salač 13:59
- Sucho nebo mokro: Marquezovi to je jedno 11:45
- Yuki Kunii místo Dixona 09:57
- Yamaha Tricity 300 2026: první Yamaha s airbagem včera 20:00
Nejčtenější články
- BMW se přidalo, auta v Evropě mohou být brzy kompletně bezemisní i bez jediného prodaného elektromobilu
27.3.2026
- Už tříletým Škodám Enyaq odchází baterky až na hranici použitelnosti, akorát s koncem záruky
28.3.2026
- K mání je vzácný německý luxusní silniční stíhač, jedno z nejrychlejších aut svého druhu nemá tachometr do 320 km/h náhodou
28.3.2026
- Mercedes zkusil vysvětlit, proč už vám neprodá motor V12, i když sliboval opak, jen si tím dál škodí
28.3.2026
- Tohle nové SUV Hyundai skutečně prodává za 130 tisíc korun a teď se ukázalo v novém
28.3.2026
Živá témata na fóru
- Kniha jízd, výdajů s podporou OBD 04.25. 15:28 - pavproch
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 04.25. 14:58 - pavproch
- S větrem ve vlasech.... 04.25. 13:57 - pavproch
- VZKAZY 04.25. 13:17 - pavproch
- Cyklistické vlákno 04.25. 13:07 - pavproch
- Řidiči, co to mají v ruce... 04.25. 10:01 - řidičBOB
- Lampárna (stěžovatelna) 04.24. 20:00 - M.Z.
- Onboard videa 04.24. 18:03 - řidičBOB