Korejci zkouší nový způsob, jak vrátit lesk MPV, nový model nabídnou jako RV

Není větší chyby než přestat zkoušet, chce se říci. Někteří věří, že MPV chytají druhý dech, další z nich zkouší udělat něco jako SUV a Kia jde v podstatě tímto směrem, akorát výsledku říká „rekreační vozidlo”.

Pod názvem Carens prodávala Kia již od roku 1999 kompaktní MPV. Zatímco však o první dvě generace byste momentálně možná ani neopřeli kolo, ta třetí již vznikla pod taktovkou Petera Schreyera. Dočkala se tak pohlednějšího designu, který zahrnoval i původní variaci slavného tygřího čumáku. Vlastně tak nebylo překvapivé, že došlo na rekordní prodeje, a to i v době, kdy se celý svět začal přiklánět k SUV. Co však bylo působivější, Kia Carens zůstala na čele zájmu publika prakticky až do svého konce, jenž přišel v roce 2019.

Nyní tu máme čtvrtou generaci, která se prozatím představila ve verzi pro indický trh. Postupně by nicméně měla dorazit i do dalších zemí, jakkoliv příchod do Evropy je prozatím nejistý. Vůz totiž stojí na platformě K2, kterou dostaly do vínku modely jako Seltos či Hyundai Creta, které jsou určené pro rozvojové trhy. Korejci tak dost možná s návratem na někdejší úspěšné bojiště ani nepočítají. To by potvrzovala i nabídka motorů, která zrovna nereflektuje starokontinentální zelené ambice.

Než ovšem zamíříme pod kapotu, zastavíme se nejdříve u vzhledu, rozměrů a vlastně celkového pojetí auta. Čtvrtá generace totiž již není čistokrevným MPV, místo toho podobně jako třeba Renault Espace přebírá prvky SUV. Výsledkem ale podle Kie není ani MPV, ani SUV, ale „rekreační vozidlo”. To je poněkud matoucí, neboť takto (resp. zkratkou RV) říkají hlavně v Americe obytným vozům, kterým Carens rozhodně není.

Praktičnost ale při vývoji prioritou rozhodně byla, i proto se u každé verze počítá s třemi řadami sedadel - zákazníci si pak budou moci vybrat mezi šestimístnou a sedmimístnou verzí. Při rozvoru nataženém až na 2 780 milimetrů pak budou mít dostatek prostoru pro nohy i zcela vzadu. Zatímco prostor mezi nápravami se oproti předchůdci zvětšil o 30 mm, délka narostla „pouze“ z 4 525 na 4 540 mm.

Nový Carens tak má lepší proporce, jakkoli přesun směrem k SUV může publikum rozdělit na dva tábory. Jelikož ale design je vždy subjektivní záležitostí, danou oblast opustíme a zamíříme pod kapotu. Zde se přitom může objevit atmosférická jedna-pětka (115 koní), přeplňovaná jedna-čtyřka (140 koní) a 1,5litrový turbodiesel (115 koní).

Všechny motory budou posílat výkon pouze na přední kola, a to skrze šestistupňový manuál, šestistupňový automat, šestistupňové CVT nebo sedmistupňovou dvouspojkovou převodovku. Svůj ideál si tedy bude moci vybrat kdokoliv, přičemž Kia po stránce bezpečnostní všechny motorizace i úrovně výbavy osadila paketem Hi-Secure Safety zahrnujícím šest airbagů, ABS či ECS. Ve všech rozích pak nebudou chybět ani kotoučové brzdy.

Přesunout se můžeme do kabiny, kde tři řady sedadel doplňují výklopné stolíky, úložné schránky nebo držáky nápojů. Stejně tak nechybí všude ani výdechy klimatizace, kterou doplňuje purifikační systém chránící posádku před viry a bakteriemi. Opomenout pak nesmíme ani 10,25palcový centrální displej multimédií, pět portů na USB, rozměrné kapsy na nápoje ve dveřích nebo zadní sluneční okenní clony.

Rozsáhlá je nakonec i příplatková výbava, do které se nastěhovalo ambientní podsvícení s možností výběru ze 64 barev, osmireproduktorový audio systém Bose, panoramatická střecha či volič jízdních režimů. Cena pak bude zveřejněna později, neboť se zahájením prodeje se počítá až v prvním kvartálu příštího roku. Prozatím však pouze v oné Indii, o dalších trzích se Korejci budou muset ještě rozpovídat.

Nová Kia Carens přepřáhla na design připomínající spíše SUV než MPV a říká si RV. Uvnitř je nadále mimořádně praktická, přičemž cestující ve všech třech řadách budou mít k dispozici více prostoru a komfortu díky prodlouženému rozvoru. Foto: Kia

