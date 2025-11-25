Korejci zkouší ohromit Evropany neobvyklou novinkou, půjde po krku těm nejlepším Audi, BMW a Mercedesům
Petr ProkopecNěco takového jsme opravdu nečekali, o to víc potěšující ale tohle auto je - základním pojetím i technikou. Zatím jde o koncept, který ovšem má mít k potenciální produkční verzí velmi blízko. Zapotřebí je jediné - zájem širšího publika, o kterém máme své pochybnosti.
před 3 hodinami | Petr Prokopec
Něco takového jsme opravdu nečekali, o to víc potěšující ale tohle auto je - základním pojetím i technikou. Zatím jde o koncept, který ovšem má mít k potenciální produkční verzí velmi blízko. Zapotřebí je jediné - zájem širšího publika, o kterém máme své pochybnosti.
Genesis, tedy luxusní značka korejského Hyundai, letos slaví 10. výročí své existence. Jako dárek si pro fanoušky přichystala koncept Magma GT, který je přímou odpovědí na stále větší úspěch Chevroletu Corvette. Jak se nyní zdá, Korejci počítají s jeho závodní i silniční verzí, přičemž obě nejspíše dostanou osmiválcový motor. Podporovat jej pak nejspíš bude hybridní technika, ovšem i přes její přítomnost zůstává otázkou, zda dvoumístný supersport z motorem za hlavami cestujících můžeme očekávat také v Evropě.
Starý kontinent ostatně pro Genesis zatím není vyloženě zemí zaslíbenou, však značka je tu přítomna pouze na třech trzích - v Německu, ve Švýcarsku a ve Velké Británii. Na další hodlá expandovat v příštím roce, ovšem ani tak se nedá předpokládat razantní nakopnutí zájmu. Však Korejci donedávna spojovali svou budoucnost hlavně s elektromobilitou, kterou je ve vyšších kruzích zájem ještě menší než mezi běžnými lidmi.
Nejspíš i proto Korejci nepřivezli na francouzský okruh Paul Ricard pouze jeden koncept, ale hned dva. Tím druhým je Genesis G90 Wingback, který působí, jako by byl určen právě pro Evropu, neboť jde o kombík, který by si z fleku mohl vyšlápnout na BMW M5. Jakkoli klientela by pod kapotou musela přistoupit k jistým ústupkům, neboť použit nebyl osmiválcový motor, nýbrž šestiválcová tři-pětka. Ta u sedanu produkuje až 415 koní, které jsou spojeny s pohonem všech kol. Ani to ale neurazí, ne?
Wingback je dílem divize One of One, která se u značky Genesis stará o klienty s individuálními choutkami. Založena byla před třemi lety a nejprve začala operovat na Středním Východě, kde si tamní zákazníci mohou vybírat nejen mezi unikátními laky, ale také vnitřními dekory, mezi které patří jak exotická dřeva, tak třeba i leštěný kámen. Pohonné ústrojí ale dosud zůstávalo standardním, a stejně tak není možné objednávat také unikátní karoserii.
Sedan G90, ze kterého Wingback vychází, nicméně existuje ve dvou verzích, a to se standardním a prodlouženým rozvorem. V obou případech je však záď splývavá. Korejci tak novým konceptem naznačili, že jejich možnosti jsou mnohem širší. Vedení značky ostatně dodává, že ostrý kombík se snadno může stát realitou, tedy přinejmenším limitovanou edicí, pokud se najde dostatečný počet zájemců. A i kdyby na to nakonec nedošlo, prošlapává cestu dalším kreacím.
Šéfdesignér korejské značky Luc Donckerwolke totiž kolegům z Autocaru sdělil, že „jde o náhled do budoucnosti divize Magma“. „O čem vy sníte, to my postavíme,“ dodal s tím, že kombíku se během vývoje přezdívalo Dr. Evil, tedy doktor Zlo. To je rozhodně padnoucí označení, Wingback totiž působí jako ministr války, jen v elegantním kabátu. Vážně tedy doufáme, že se stane produkčním modelem, ideálně samozřejmě alespoň se šestiválcem pod kapotou, jakkoli o zájmu Evropanů o takové auto zrovna s logem Genesisu máme své pochybnosti.
Korejci se pochlubili svým vlastním BMW M5 Touring. Zatím však jde pouze o koncept, který současně představuje možnosti zakázkové divize One of One. Foto: Genesis
Zdroje: Genesis, Autocar
