Korejci zlevnili své elektromobily o 200 tisíc Kč, aby je někdo kupoval, ale neděje se to. Prodeje padly až o 68 procent

Petr MilerPředstava, že zákazníci po těchto autech půjdou jako slepice po flusu, se dál hroutí. Propady prodejů korejských elektrických modelů USA jsou hrozivé navzdory slevám, které dokonce převyšují zrušené federální dotace. Tady není z čeho brát.
včera | Petr Miler
Představa, že zákazníci po těchto autech půjdou jako slepice po flusu, se dál hroutí. Propady prodejů korejských elektrických modelů USA jsou hrozivé navzdory slevám, které dokonce převyšují zrušené federální dotace. Tady není z čeho brát.
Další měsíc, další špatné zprávy pro údajnou elektrickou revoluci v automobilovém světě. Tak lze shrnout dění posledních dnů a mezi ním i vývoj, který nastal v USA po zářijovém konci dotací na elektromobily na federální úrovni. Jeho přesný dopad šlo jen stěží odhadovat, s každým dalším měsícem ale máme i v této věci jasněji.
Ačkoli peníze, kterými byly elektrické modely v Americe takto zasypávány, nebyly zanedbatelné, nešlo zase o takové sumy (maximálně 7 500 USD, dnes asi 155 tisíc Kč) vzhledem k tomu, na jaké peníze tyto vozy obvykle přijdou. Především ale nešlo o podpory, které by samy automobilky nedokázaly vyrovnat svými prodejními akcemi - „sundat” z ceny auta za 50 tisíc dolarů 7 500 USD samozřejmě není jen tak, jde ale o 15 procent ceny, takové slevy se při koupi vozu domůžete docela snadno. Navíc výrobci sami přišli s akcemi, které ještě větší slevy nabízely i bez jakéhokoli smlouvání. Přesto to na prodeje nemá znatelný pozitivní efekt.
S podobnými akcemi přišel v říjnu i listopadu Ford, přesto se jeho prodeje elektrických modelů zhroutily tak moc, že je všechny dohromady skoro překonává dvoudvéřový Mustang. Ford na elektromobily vsadil skoro všechno a neprodává skoro nic, ještě hůř je na tom ale konglomerát Hyundai-Kia. Ten se nakazil „elektritidou” tak moc, že i dnes navzdory veškerému dění a svým vlastním váznoucím prodejům těchto aut horuje za zákaz spalovacích vozů v co nejbližším termínu. Přesto i jemu jdou prodeje elektromobilů v USA do kopru. A že se snažil, aby se to nestalo.
Obě korejské značky včera zveřejnily data o svých říjnových prodejích a je to znovu neuvěřitelné fiasko, podobně jako v říjnu. Ačkoli celkové prodeje těchto značek jsou v pořádku (Kia v listopadu meziročně +3 %, Hyundai -2 %) a přibližně si zachovávají své loňské pozice, elektrické modely zachází na úbytě způsobem, který musí zarážet i ty největší skeptiky.
Korejci totiž i v listopadu zahrnuli elektrické modely dodatečnými slevami ve výši až 10 tisíc dolarů, tedy 207 tisíc Kč. A není to tak, že by taková sleva platila na jeden nechtěný elektrický vůz krčící se v koutě zapadlého dealerství někde v Alabamě, téměř na všechny modely se vztahovala právě taková maximální zvýhodnění na celonárodní úrovni. Přesto si prodejci mohli s posledním listopadovým dnem pouštět jen song „Crash! Boom! Bang!” od Roxette. Protože přesně to prodeje elektrických modelů udělaly skoro v jednom šiku, jak můžete vidět v následujícím přehledu.
Meziroční srovnání prodejů elektrických modelů Hyundai a Kia v USA
(Model • Prodeje v listopadu 2024 • Prodeje v listopadu 2025 • Meziroční změna)
Hyundai Ioniq 5 • 4 989 • 2 027 • -59 %
Hyundai Ioniq 6 • 1 121 • 489 • -56 %
Kia EV6 • 1 887 • 603 • -68 %
Kia EV9 • 2 155 • 918 • -57 %
Jak sami vidíte, propady jsou vzhledem k vývoji celkovému odbytu naprosto brutální. Pokud někdo čekal, že říjen byl šokem po zářijovém vzepětí, mýlil se - listopadový vývoj je srovnatelný a některé propady (například u Ioniqu 5) jsou dokonce ještě vyšší než o měsíc dřív. A ani maximální meziroční propad o 68 procent u absurdní Kie EV6 nemá daleko k maximu z minulého měsíce.
Celkové prodeje všech elektromobilů obou tak významných značek v celých USA jsou ve výsledku tak zanedbatelné, že je všechny málem překonávají i okrajové modely typu Hyundai Sonata (4 018 aut) a dalece převyšují vozy jako Kia Carnival (7 362). Na tohle Korejci vsadili vše a vysmívají se těm, kteří to nechtějí? Jak hloupé to je?
V jiných částech světa bude situace vždy trochu odlišná, ale nedělejme si iluze, že zmíněné vozy jsou hit třeba na starém kontinentu. Nejsou. Podle údajů Data Force za poslední evidovaný měsíc (v tomto případě říjen, listopadová data budou k dispozici až za několik týdnů) mají některé z nich velké problémy s odbytem i zde - třeba znovu Kia EV6, loni nejprodávanější korejský elektromobil ve stejném měsíci, je s letos 1 037 prodeji meziročně o 46 % níž. A ani v tomto případě nejde s bezbřehou umělou podporou počítat donekonečna. Kdy v automobilovém světě konečně znovu zavládne zdravý rozum?
Hyundai Ioniq 5... Foto: Hyundai
...nebo Kia EV6 byly v listopadu v USA zahrnuty slevami, které převyšovaly i dřívější dotace. A... nic. Odbyt všech elektrických modelů korejských značek se dál mohutně hroutil. Neříká to vše? Foto: Kia
Zdroje: Hyundai, Kia, Data Force
