Korejská novinka jde ve stopách jednoho z nejošklivějších aut všech dob, budí rozpaky před hodinou

/ Foto: Pontiac

Za jedno z nejošklivějších, ne-li vůbec nejošklivější auto všech dob platí Pontiac Aztek. Zepředu je zřejmě nepřekonatelný, zezadu se jej ale úspěšně pokouší napodobit novinka Hyundai.

Na první pohled se může zdát, že možnosti designérů jsou dnes daleko větší než v minulostí. Automobilky používají stále pokročilejší materiály jako třeba organické diody, díky kterým mohou taková světla nabývat neskutečných tvarů. Kromě toho jsou k mání i mnohé kompozity, stejně jako je stále častěji užívána metoda třídimenzionálního tisku. Jednotlivé panely karoserie tak lze stylizovat téměř jakkoliv. Přesto je automobilová produkce v poslední době stále unifikovanější.

Za tím pochopitelně stojí modulární technika, která designéry v jejich kreativitě značně omezuje, ač to na první pohled skutečně nevypadá. Byť je povolena značná variabilita, každý výrobce má jasně dané pevné body, přes které nejede vlak. Ostatně stačí jen mrknout na novou Toyotu Supra, která na sobě má nabalenou celou řadu zbytečných plastů. S těmi ovšem Japonci hlavně v oblasti boků a dveří vyrukovat museli, neboť byl již dopředu jasně dán pant, který BMW užívá u výchozího Z4.

Modulární platformy pochopitelně používá i Hyundai, které se momentálně pochlubilo novým subkompaktním SUV Bayon. A jak nejspíše již tušíte v reakci na výše zmíněný úvod, Korejci se svou novinkou pořádně rozvířili vášně. Vůz lze sice nazvat odvážně stylizovaným, více než nadšení ale budí rozpaky. A to i proto, že vizuálně připomíná jedno z nejošklivějších aut historie.

Zepředu lze na Bayon pojmenovaný dle francouzského města Bayonne ještě nahlížet s alespoň špetkou zalíbení. Jakkoliv kombinace oblých tvarů, ostrých linek, malých a obřích světel působí poněkud podivně. Stále je to však lepší než zadní partie, které hlavně děleným oknem tolik připomínají Pontiac Aztek mnohokrát vyhlášený za neošklivější vůz všech dob. To navíc doplňují světla, která možná dle původního záměru tvůrců měla navazovat na přední spodní lampy, ovšem reálně to tak nepůsobí.

Bayon je tedy doslovným ztělesněním přísloví „každý pes, jiná ves“. Jen stěží si totiž příď a záď dáte dohromady, spíše budete mít pokaždé pocit, že koukáte na zcela jiný vůz. A ani v jednom případě se vám z jeho krásy nepodlomí kolena. Za tím stojí pochopitelně až překomplikovaná snaha designérů odlišit Bayon od výchozího Hyundai i20, se kterým novinka sdílí techniku i krátký rozvor 2 580 mm.

Subkompaktní SUV vůči hatchbacku narostlo do délky, šířky i výšky, ovšem vždy jen o chloupek, byť hlavně v posledně zmíněném ohledu to nevypadá. Stojí za tím samozřejmě ony komplikované tvary, které v tomto ohledu lze tak vlastně hodnotit pozitivně - svou práci odvedly na jedničku a Bayon tak rázem vypadá mnohem robustněji než předchozí i20 Active, které bylo v podstatě jen hatchbackem s přidanými plasty a zvýšeným podvozkem.

Je otázkou, nakolik nová strategie bude úspěšná, nás nicméně Bayon zcela míjí. Přičemž je jisté, že nezaujme ani nadšence do rychlé jízdy, neboť k mání je pouze s litrovým tříválcem. A nadšení pak nebudou ani off-roadisté, neboť použitá platforma umožňuje pouze zástavbu pohonu předních kol. Na druhou stranu, podobná auta se dnes prodávají, i když nemají čím ohromit, tak třeba zaboduje i Bayon.

Nové Hyundai Bayon svým vzhledem asi příliš mnoho lidí nezaujme, tedy alespoň ne v pozitivním smyslu slova. Foto: Hyundai



Korejská novinka hlavně zezadu připomíná Pontiac Aztek jedno z nejošklivějších, ne-li rovnou nejošklivější, aut všech dob. Foto: Pontiac

Inspirace: Jalopnik

