Korejský lidový luxus je přes odvážný design obrovský hit. Koupilo ho 109 tisíc lidí za den, při jeho ceně není divu

/ Foto: Hyundai

Wow. To je jediný komentář, který nás napadá po začátku prodejů tohoto vozu, a tedy i zveřejnění jeho cen a dalších specifikací. Tolik objednávek v historii korejských automobilek za jediný den ještě nikdo nikdy nezískal.

Korejské Huyndai před necelým měsícem poprvé odhalilo nové provedení modelu Grandeur. Ten se kdysi prodával i u nás, z trhu se ale pakoval s nepořízenou. Jeho postavení v domácí Koreji je ovšem úplně jiné a platí za auto typu Škody Superb - velké, ale dostupné. Jenže na rozdíl od škodovky nejde už jen o dozvuk dřívější image, ale přetrvávající realitu. Navíc se jedná o dokonce ještě větší vůz.

Grandeur je opravdu grand - na délku měří 5 035 mm, na šířku 1 880 mm a na výšku 1 470 mm, oproti už tak velkému předchůdci je tak o 45 mm delší, 10 mm širší a o 10 mm nižší. Stojí na platformě Hyundai N3, kterou používá třeba i Kia K8, odtud také shodný rozvor 2 895 mm. Pro srovnání - oproti už tak obřímu Superbu je to ještě 5,5 cm navíc.

Motory tak odpovídají, nic jako čtyřválec 1,5 v nabídce nehledejte. Základem je atmosféricky plněná 2,5litrová jednotka o výkonu 198 koní, o stupínek výš stojí opět atmosférický 3,5litrový motor s 300 koňmi. Alternativou k nim je pak buď verze 3,5litrového agregátu schopná spalovat LPG (v takovém případě má ale jen 240 koní) nebo hybrid postavený okolo 1,6litrového turba, který nabízí až 230 koní. Převodovka je vždy automatická, pohon kol buď přední nebo 4x4 pro vrcholné šestiválce.

Výbava vozu je vždy bohatá, a tak v ceníku nenarazíte na nic jako halogenová světla nebo interiér bez pokročilého multimediálního systému. V základu je vše důležité z hlediska bezpečnostních, komfortních i elektronických prvků, připlácí se jen za věci jako ventilovaná masážní sedadla, pokročilý audiosystém nebo panoramatické střešní okno. Přesto vůz s cenou startuje jen na 37 160 000 wonů, tedy asi 656 tisíc Kč. Za to u Škody nedostanete ani Superb bez kol a sedadel. A pořád půjde o menší a hůře technicky i komfortně vybavené auto.

Nakonec tedy není divu, že se prodává jako zběsilé, i když vypadá hodně svérázně. Vůz se dá standardně objednávat od 14. listopadu a automobilka hlásí, že za první kompletní den prodejů přijala 109 tisíc závazných objednávek na Grandeur s interním označením GN7. Pravda, předobjednávat šlo už dříve, to ale byly známé ceny, 109 tisíc lidí už teď auto prostě koupilo, za jeden den. Je to nepřekvapivě nový rekord v historii celého korejského trhu. Že by se Grandeur někdy dostal k nám, nepředpokládáme, ale po tomto úspěchu se můžeme nechat překvapit.

Nové Hyundai Grandeur svým designem mnohé šokovalo, obchodní neúspěch to ale neznamená. Auto je naopak obrovský prodejní hit, dost možná ovšem hlavně díky příznivé cenové politice. Foto: Hyundai

Zdroj: Hyundai

