Expert vytáhl první odhady toho, kolik lidí přijde o práci v důsledku koronaviru | Petr Prokopec

Současná opatření přijatá proti šíření koronaviru mají bezprostřední dopad na fungování prakticky všech segmentů ekonomiky a dlouhodobě jen umocní opadající zájem o nová auta. Očekávat tak lze razantní pokles prodejů a propouštění.

Evropa má za sebou první měsíc boje s koronavirem. Infekční epidemie nezasáhla celý kontinent rovnoměrně a zatímco někde kulminuje, jinde se teprve rozbíhá. Navíc je otázkou, co očekávat do budoucna - první vlna ani nepominula a podle epidemiologů můžeme očekávat i druhou či třetí. Na to ale nikdo nyní nechce pomyslet, zvláště když se na světlo světa dostávají první odhady ekonomických dopadů.

My se momentálně zaměříme na Německo, pro které je klíčovou součástí ekonomiky automobilový průmysl, stejně jako třeba u nás. Přímo pro automobilky či jejich dodavatele pracuje zhruba 830 tisíc lidí, hned jedné osmině neboli sto tisícům zaměstnanců však podle renomovaného ekonomického experta Ferdinanda Dudenhöffera hrozí vyhazov. „A to je ten nejoptimističtější scénář,“ říká. Realita však nejspíše bude ještě horší, a co je možná nejpodstatnější, s následky koronavirové krize se země bude vypořádávat po příštích více než 10 let.

Dudenhöffer ve své prognóze vychází z předpokladu, že automobilový průmysl neohrožuje ani tak pozastavení výroby prakticky všech továren v Evropě. Výroba se znovu rozjede a klidně dva měsíce výpadku může dohnat, hlavní problém je jinde - celkové ochlazení ekonomiky dané mimo jiné omezením turistiky způsobí pokles poptávky. Ta podle Dudenhöffera klesala už před pandemií, která jen dokonává dílo zkázy. A platí to celosvětově, Čínu nevyjímaje.

Dle profesora ekonomie by proto letos měly prodeje nových aut v Německu poklesnout o 15 procent, v Číně o 20 procent, ve Francii a ve Státech o 25 procent a v Itálii o 30 procent. V rámci prodaných kusů to znamená, že u našich sousedů bude letos prodáno jen 3,8 milionu aut. Znovu je třeba připomenout, že se jedná o optimistický scénář, ten pesimistický počítá s 3,4 miliony registrací. Loni přitom bylo v Německu prodáno 4,7 milionu nových aut, předloni pak dokonce 5,1 milionu.

Pokud si přitom uvědomíme, že Německo je nejsilnější evropskou ekonomikou a zároveň zemí, kde se úmrtnost pacientů s koronavirem zatím drží na relativně nízké úrovni, pak lze v dalších zemích očekávat jen horší dopad. Dudenhöffer totiž dodává, že právě hrozba dalších koronavirových vln bude obyvatele držet v ekonomické nejistotě. Zájem tedy nebude ani o nové vozy Škody či Hyundai, propouštět se proto bude i v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Nošovicích.

Zdroj: dpa

