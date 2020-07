Koronavirus má další automobilové oběti. Mimo nestojí ani Tesla, je tu další bankrot před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Bloomberg

Nemá smysl opakovat, že koronavirus a omezení přijatá ve snaze zabránit jeho šíření, nepomohly nikomu, konkrétních dopadů ale stále přibývá. Problémy hlásí Daimler, Nissan, má je Tesla a výrobce kol BBS rovnou zkrachoval.

Dle někdejších prognóz jsme v těchto dnech měli na koronavirus už jen vzpomínat jako na dobu, kdy bylo nutné nasadit roušky a zpřísnit hygienické návyky. Realita je však diametrálně odlišná, infekce totiž nikam nezmizela. Právě naopak nabývá na síle, díky čemuž třeba ve Státech vůbec poprvé přibylo přes 70 tisíc nakažených za jeden jediný den a počet obětí je nejvyšší od začátku června. Stále větší problémy ovšem hlásí i Brazílie či Indie, Izrael pak dokonce na tento víkend de facto uzavírá celou zemi. Kromě toho se se stále většími obavami mluví o podzimu, kdy se koronavirus může spojit s chřipkovou epidemií.

Současná doba tedy není zrovna příznivá, výhled je pak ještě horší. S obavami jej sleduje také automobilový průmysl, který za první letošní půlrok utrpěl nemalé ztráty. Kupříkladu Daimler naznačil, že kvůli veškerým restrikcím bude druhý kvartál tím nejvíce ztrátovým, který vykázal od roku 2009. Značka očekává prodělek ve výši 1,68 miliardy Eur (cca 44,9 mld. Kč) před zdaněním, což skutečně není málo. Úsporná opatření tak budou panovat minimálně do konce roku, díky čemuž by o práci nakonec mohlo přijít více lidí, než bylo původně oznámeno.

Je navíc třeba si uvědomit, že Daimler vychází z dosavadních dat a stejně jako veškeré ostatní automobilky očekává ve třetím a čtvrtém kvartálu růst prodejů. K tomu ale nemusí dojít, pokud koronavirus nezmizí, nebo se ještě více vrátí, a to přesto, že celoplošně se již státy uzavírat nemají. Rána by to přitom nebyla pouze pro Němce, ale také pro Japonce, neboť s velkými nadějemi k nadcházejícím měsícům vzhlíží rovněž Nissan. Značka totiž doufá, že meziroční pokles bude v třetím čtvrtletí 25procentní a ve čtvrtém 8procentní. To je dobrý trend, ale pořád hodně mizerný předpoklad, který si už teď vyžádal omezení výrobních plánů na zbytek roku o 30 procent.

Nissan by přitom růst potřeboval jako sůl, neboť značka na konci března zakončila fiskální rok 2019/2020 s enormní ztrátou. Následně pak v dubnu a květnu prodala o 62 procent aut méně než loni. Je tedy více než jisté, že z červených čísel se nedostala. A lze opravdu těžko předvídat, zda se tak vůbec v brzké době stane, neboť Nissanu chybí nové produkty. Dealeři jsou pak navíc přezásobeni těmi starými, které nikdo nechtěl ani s velkými slevami již před příchodem koronaviru.

S velkými skladovými zásobami pak evidentně musí bojovat i BMW. Americká divize totiž oznámila, že momentálně nelze do výroby zadat M8 Coupe a M8 Cabrio. Prodejci měli ještě v březnu k dispozici přes dva tisíce exemplářů, z nichž více než třetina měla tzv. prioritu 5. Daný dealer tedy s tímto modelem nechtěl mít již pranic do činění a doufal, že si jej vezme nějaký jiný. Jelikož však po vrcholu osmičkové řady není v USA příliš velká poptávka, škatulata se nekonala.

Ve Státech pak ještě chvíli zůstaneme, a to konkrétně v Kalifornii. Ta je domovinou i hlavním odbytištěm Tesly, ovšem ani v tomto případě nepřinesl druhý letošní kvartál pozitiva. Místo toho tu máme meziroční 48procentní propad registrací, za kterým stojí hlavně pokles zájmu o Model 3, jehož prodeje jsou dole dokonce o 63,6 procenta. Pro Teslu je to o to větší rána, že Kalifornie je pro ni v podstatě jediné ziskové odbytiště, neboť jen z tohoto státu přichází příjmy z prodeje eko-kreditů. A ty jsou obvykle tím jediným, co firmu posouvá z kvartálních ztrát do zisků.

Pohled na data těchto čtyř výrobců je přitom jen kapkou v moři, špatně je na tom víceméně každý. A problémy navíc nemají pouze automobilky, ale i dodavatelé a výrobci příslušenství. Taková společnost BBS, jenž se zabývá litými koly, vyhlásila bankrot a požádala o ochranu před věřiteli. Doufá v restrukturalizaci, její osud ale teď už není v rukou vedení firmy.

Nechceme být špatnými proroky, ale i tato událost ukazuje, že v automobilové branži může zkrachovat velké množství firem, přičemž uchráněny nemusí být ani některé zranitelnější automobilky. Vše víceméně podmíní vývoj v dalších měsících, který z epidemiologického hlediska není příliš příznivý. Svědčí o tom ostatně i to, že jen za dobu sepisování tohoto článku situace v ČR vyeskalovala natolik, že Moraskoslezký kraj se vrací k povinnému nošení roušek v MHD a vnitřních prostorách.

Mercedes spadl do největší ztráty od roku 2009 a počítá s dalšími škrty. Foto: Mercedes-Benz



Nissan je na tom stále bídně a omezuje výrobu pro zbytek roku o 30 procent. Foto: Nissan



Zasažena koronavirem byla i Tesla, její registrace v pro ni klíčové Kalifornii v druhém kvartálu klesly o polovinu. Foto: Tesla

