Koronavirus změní vnější i vnitřní pojetí aut, říkají designéři velkých značek před 8 hodinami | Petr Prokopec

Je jasné, že pandemie koronaviru svět změní více než na pár týdnů či měsíců, dopady ale poznají věci, kterých se zdánlivě netýká, jako třeba auta.

Řada lidí se momentálně ptá, kdy se svět konečně zase vrátí do původních kolejí. Pokud mezi ně patříte, pak pro vás máme špatnou zprávu. V řadě oblastí věci již nikdy nebudou takové jako dříve, jednoduše proto, že si nyní uvědomujeme možnost příchodu další pandemie. Celý svět se proto hodlá přizpůsobit novým pořádkům, kdy bude kladen daleko větší důraz hlavně na hygienu. A jakkoliv se to možná nezdá, ovlivní to také svět aut.

Výrobci ostatně začali s vyšší ochranou koketovat ještě před příchodem koronaviru, jak by vám potvrdili zejména majitelé Tesel osazených tzv. ochranou před biologickými zbraněmi. Tím je míněn filtrační systém HEPA, jenž zabraňuje vniknutí bakterií do kabiny. Tato technologie sice není účinná na sto procent, nicméně to nejsou ani respirátory té nejvyšší třídy. Nicméně funguje natolik, že s ní již začali koketovat další automobilky. Například Geely díky ní prodávalo auta i ve chvíli, kdy celá Čína stála.

Nejde o jediný experiment svého druhu, značky Jaguar a Land Rover loni oznámily, že hodlají do klimatizace integrovat i ultrafialovou lampu. Ta by systému pomohla neutralizovat veškeré patogeny biologického původu. Používá vlnové délky pohybující se mezi 200 a 280 nanometry, které rozbíjí molekulární strukturu virů a bakterií. Současná pandemie nejspíše úsilí Britů na tomto poli urychlí.

Přidávají se ovšem další, a jak jsme zmínili již v úvodu, zakrátko lze čekat globální změny. „Pandemie změní to, jak budeme v budoucnu vnímat bezpečí,“ uvedl k tématu šéfdesignér Mercedesu Gordon Wagener. Podle Felixe Kilbertuse, designéra exteriérů značky Rolls-Royce „v nadcházejících letech bude více než kdy dříve kladen důraz na to, aby se lidé do cíle dostali v bezpečí. Více než kdy předtím tak bude důraz kladen na jejich interiéry.“

Kilbertus dodává, že kabina byla odjakživa vnímána jako bezpečné místo, kde lidé mohou dělat řadu věcí, které by si jinak na trávníku či zahradě nedovolili. Na mysli přitom nemá sexuální hrátky, ale spíše obchodní jednání nebo třeba aplikaci make-upu. Nicméně v návaznosti na epidemii koronaviru bude vyžadována v podstatě totální izolace od okolního dění. Díky tomu ovšem vzrostou nároky i na zachování mentálního zdraví.

I v tomto ohledu již došlo na první pokusy a výsledky. Kupříkladu Mercedes v novém GLE Coupe nabízí možnost „energizujícího komfortu“, čímž je míněna desetiminutové rutinní cvičení podporující dýchání a meditaci. Rolls-Royce Cullinan a Bentley Bentayga pro změnu mají audio systémy, které umí aktivně potlačovat hluk z okolí. I to je potřebné pro zachování duševní rovnováhy.

Aby toho pak navíc nebylo málo, obavy motoristů vyústí také ve změnu stylizace exteriérů, kdy vzrostou požadavky na naprostou anonymitu. „Na mysl mi přichází něco jako neviditelný plášť. Míněno je tím auto, které se pohybuje tak tiše a tak diskrétně, že je venkovní hrozby prakticky nezaznamenají,“ dodává Kilbertus. To by nicméně představovalo konec opulence, která je zejména s britskou luxusní automobilkou spojena.

Na nadcházející koncepty jsme tedy nadmíru zvědavi, jakkoliv se dá předpokládat, že onen neviditelný plášť je zatím vizí hodně vzdálené budoucnosti. Přestože došlo k pokusům také na tomto poli, technologie založené na LEDkách a kamerách jsou zatím příliš drahé a nikoliv stoprocentně fungující. Zatím lze tedy počítat spíše jen s klimatizacemi, které „prakticky vyčistí vzduch“.

Koronavirus ovlivní design aut, jejichž kabiny by měly být neprostupnou pevností s efektivními filtry, jaké nabízí třeba Tesla



Jaguar a Land Rover pro změnu pracují na systému ultrafialového světla, jenž by rozbilo molekulární strukturu bakterií

Zdroj: Bloomberg

Petr Prokopec