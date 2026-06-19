Koule u nohy Volkswagenu rozjela velké propouštění jen pár dnů po uvedení auta, které ji mělo zachránit
Petr ProkopecMěl to být vůz, který dlouhá léta ztrátovou automobilku konečně dostane do zisku. Jenže zatím to s ním moc slibně nevypadá, firma ztenčuje své stavy a nové detaily o jeho fungování R2 ukazují, že se znovu šetřilo na nesprávných místech.
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Koule u nohy Volkswagenu rozjela velké propouštění jen pár dnů po uvedení auta, které ji mělo zachránit
včera | Petr Prokopec
Měl to být vůz, který dlouhá léta ztrátovou automobilku konečně dostane do zisku. Jenže zatím to s ním moc slibně nevypadá, firma ztenčuje své stavy a nové detaily o jeho fungování R2 ukazují, že se znovu šetřilo na nesprávných místech.
Na založení Rivianu došlo již v roce 2009, své první auto pak tato automobilka předala před pěti lety. Přesto dosud nedosáhla jediného kvartálu, ve kterém by vykázala zisk. Místo toho dál po stamiliardách (bez legrace, kumulovaná ztráta firmy přesahuje 30 miliard dolarů, tedy 630 miliard Kč) pálí peníze investorů, mezi které se předloni zařadil i koncern Volkswagen. Ten doufá, že s pomocí softwaru Rivianu zatraktivní své elektromobily natolik, že mu konečně přestanou být trnem v patě. Zatím pro něj ale představuje jen kouli u nohy, který jej stála už vysoké desítky miliard, které sám nemá. A je velkou otázkou, jestli se tento stav někdy změní.
Rivian totiž nedávno odhalil svůj dlouho očekávaný model R2, který firmu měl přivést do černých čísel. Jenže už chvíli po premiéře se objevují detaily o jeho fungování, které ukazují, že firma znovu šetřila na nevhodných místech a předem dráždí potenciální kupce zbytečnými nedostatky.
Jedním z nich je zdánlivě malicherný problém, který se z pozice Evropanů těžko chápe. Na starém kontinentu totiž existuje už jen málo míst, kde nenarazíte na mobilní internetový signál, výrobci by si tu teoreticky i mohli dovolit nabízet auta s běžným rádiovým příjmem - ideální by to stejně nebylo, na problémy by ale majitelé narazili jen okrajově.
Ve Spojených státech je ovšem situace jiná, podstatná část země pokrytí pořád nemá, AI vám k tomu řekne, že „velké oblasti USA stále postrádají mobilní signál především kvůli extrémnímu terénu, obrovským vzdálenostem a federálním předpisům chránícím citlivá vědecká zařízení”. Na něco takového Rivian myslel u svých prvních modelů R1T a R1S, pročež si jejich majitelé stále mohou naladit FM rádio. R2 však bude k dispozici pouze se systémem iHeartRadio, který vyžaduje připojení k internetu. To ovšem znamená, že na řadě míst nenaladíte nic a kabina vozu náhle ztichne. A soudě dle reakcí na Redditu je to pro řadu lidí velký problém.
Je zjevné, že Rivian k tomuto opatření přistoupil kvůli úsporám nákladů. Něco takového by nejspíše nezpůsobilo takovou nevoli, kdyby ovšem R2 skutečně byl natolik dostupným elektromobilem, jak značka původně slibovala. Jenže aktuálně klientela může sáhnout pouze po verzi Performance, která startuje na 57 990 dolarech, tedy na 1,22 milionu korun. To je stejná cena, za jakou je k mání třeba vrcholná Tesla Model Y Performance, v takovém případě nečekáte kompromisy. A všechny vyšší verze Tesel FM rádio mají, navíc s Rivianem se dá čekat víc výletů do divočiny než s Teslou Model Y.
Je to tedy zbytečný důvod pro ztrátu přízně části klientely. A musíme se ptát, kolik takových ještě existuje, kolik dalších se objeví. Rivian se tak zatím vůbec nezmiňuje o počtu objednávek na R2, zato se zmiňuje o dalším problematickém kroku - propouštění zaměstnanců. Rivian totiž mají opustit necelá dvě procenta z celkových zhruba 15 200 lidí, kteří pro něj pracují, jak informují CBT News. A byť to není až tak drastické snížení stavů morálně má je významné - něco takového určitě nebudete dělat, když vám bude byznys nezvládnutelně bobtnat pod rukama.
Povětšinou má jít o lidi z prodejního či marketingového oddělení, vyhazovat se ale bude i ze servisů. Právě s těmi byla dosud spojena hlavně frustrace zákazníků, neboť síť autorizovaných dílen je poměrně slabá. Mnozí majitelé tak musí za mechaniky dojíždět i stovky kilometrů a následně jsou i na dlouhé týdny odříznuti od svých vozů.
Právě z toho důvodu automobilka ještě na počátku roku zmiňovala, jak se servisní síť bude rozšiřovat. Její nový krok ale něco takového prakticky vylučuje. Nepochybujeme však o tom, že šéf firmy RJ Scaringe si za dané rozhodnutí podobně jako v předchozích letech přiklepne mnohamiliardovou odměnu. Jen je otázkou, kdo mu ji bude platit, i v případě VW totiž firemní pokladna začíná rachotit prázdnotou.
Na R2 se zatím fronty nestojí, navíc polovina zákazníků si jej neměla koupit, nýbrž pouze pronajmout. Propuštění zhruba 300 lidí se tak vlastně nelze divit. Foto: Rivian
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