Kouzelný malý přívěs ve tvaru slzy nabídne jako jediný útočiště pro celou rodinu díky neobvyklému triku
Petr ProkopecTrochu pohádkově i vypadá, především ale pohádkově funguje. Jeho strůjci chtěli vyřešit odvěký problém „slziček”, který spočíval v ložnici pouze pro dva. To se jim povedlo s pomocí triku, který zatím nikdo jiný do praxe neuvedl.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Kouzelný malý přívěs ve tvaru slzy nabídne jako jediný útočiště pro celou rodinu díky neobvyklému triku
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Trochu pohádkově i vypadá, především ale pohádkově funguje. Jeho strůjci chtěli vyřešit odvěký problém „slziček”, který spočíval v ložnici pouze pro dva. To se jim povedlo s pomocí triku, který zatím nikdo jiný do praxe neuvedl.
Obytné přívěsy připomínající svým tvarem slzu rozhodně nejsou novinkou posledních let. Naopak jde o jeden z vůbec nejstarších typů na světě, který se za silnicích začal poprvé objevovat již před stoletím. Díky svému profilu příliš nezvyšovaly spotřebu tažného vozu, na druhou stranu však daný tvar omezoval vnitřní využití. Přívěsy tak povětšinou poskytovaly útočiště pouze dvěma lidem. Nejspíš i proto v 60. letech přišel jejich velký útlum, neboť začaly být nahrazovány většími a hranatějšími typy. Do nich se už vešla celá rodina, která ale pochopitelně musela snášet všechny nepříjemnosti spojené s velkým a těžkým přívěsem.
V devadesátkách se však obliba „slziček“ začala vracet, přičemž jednu z vůbec posledních kapitol této knihy začala před pár lety psát společnost Odyssey Teardrops z Vancouveru ve Washingtonu. Ta se přitom rozhodla, že u své první kreace nezopakuje žádnou z chyb, které v souvislosti s aerodynamickým designem učinily všechny předchozí firmy. Proto po dlouhých 7 let studovala veškeré dosavadní návrhy a souběžně s tím ladila výrobní postupy i hledala ideální materiál. Chtěla totiž, aby obytné přívěsy byly co nejlehčí a daly se tak připojit za běžná SUV.
To se nakonec povedlo, neboť její dílo váží pouhých 635kg. Z davu ovšem vystupuje hlavně s pomocí triku, který slzu dokáže proměnit v plnohodnotný domov na kolečkách pro celou rodinu. A není k tomu potřeba stan, který by byl vztyčen na střeše či jste museli jeho kolíky zatlouci do země pár metrů od přívěsu. Místo toho zde máme výklopnou přední část, která přesunutím nad tažnou oj vytvoří prostor ke spaní hned pro dvě dvojice dobrodruhů. Zatímco však jedna zůstává uvnitř, ta druhá musí ještě instalovat speciální půlkruhy a přes ně přetáhnout plátno.
Jinými slovy, při každé zastávce musíte trochu více zapojit ruce do díla. A nejde pouze o úvodní rozložení přívěsu, ale také každodenní úklid, neboť spodní dvě matrace zůstávající ve voze je třeba každé ráno přehodit na ty vrchní, abyste se uvnitř mohli trochu pohybovat. Mobilní kuchyni pak pro změnu skrývá výsuvný zadní modul, jehož součástí je jak dřez s tekoucí vodou, tak dvouplotýnkový plynový vařič. Nechybí však ani lednička, která pobere dostatek zásob i na prodloužený víkend. Jakýkoliv delší pobyt ale již bude spíše o kompromisech.
V tomto ohledu nicméně může vaše možnosti zlepšit příplatková výbava, do které spadají také solární panely, jež mohou napájet taktéž volitelnou klimatizaci. Společnost Odyssey Teardrops přitom uvádí, že každý přívěs je zcela individuálním projektem, u kterého si zákazníci mohou zvolit nejen barvu, ale taktéž ochranné hliníkové pláty. K dispozici je jim rovněž venkovní jídelna, přičemž rozkládací stolek a židle jsou navrženy tak, aby se daly uschovat do rámu spodní postele. Vše je tedy skutečně promyšlené do posledního detailu.
Ceny této slzy startují na 16 900 dolarech, tedy na zhruba 354 tisících korunách. To nezní až tak špatně, ovšem jen do chvíle, než si uvědomíte, že obejít se musíte bez matrací a dřezu v kuchyňce. V plné palbě se již obytný přívěs blíží k metě 600 tisíc Kč, což již zájem bude trochu redukovat. Jakkoli kompaktní tvary, které umožní jeho zaparkování do každé standardní garáže, jsou jeho velkou výhodou. Zvláště v souvislosti s tím, že umožňují přespání celé rodiny a zároveň se nepropisují do zvýšené spotřeby.
Přívěsy ve tvaru slz byly populární už někdy před sto lety, tehdy ovšem jejich obliba narážela na omezení v podobě ložnice pouze pro dva. Novinka z Vancouveru však právě tento neduh řeší neobvyklým trikem. Foto: Odyssey Teardrops, tiskové materiály
Zdroj: Odyssey Teardrops
Bleskovky
- Toyota už sepsala parte současné Supře. Skončí brzy, nic jiného místo ní nenabídne
včera
- Poslední svolávací akce konečně provalila počet skutečně prodaných Tesel Cybertruck
26.10.2025
- Tohle video ze Severní smyčky Nürburgringu říká o novém BMW M5 vše. A hezká podívaná to není
24.10.2025
Nové na MotoForum.cz
- Kdy bude Bulega testovat Ducati MotoGP? 09:43
- Zbude jedno místo pro Salače? včera 15:04
- Update Noah Dettwiler včera 14:44
- Ducati Monster 2026: s dvouválcovým motorem V2 včera 08:00
- Aktuálně ze Sepangu 26.10.2025
Nejnovější články
- Muž si koupil v roce 1975 nové Porsche 911 Turbo. Jezdí s ním dodnes, kdy může, po 50 letech má najeto už 1,33 milionu km
před hodinou
- Německé automobilky chtějí nařídit povinné dobíjení hybridů, smysl pro realitu je pořád dalece míjí
před 2 hodinami
- Porsche je v obrovské krizi, přiznal končící šéf. „Chybí nám peníze ze dvou třetin klíčových trhů,” říká
před 4 hodinami
- Kouzelný malý přívěs ve tvaru slzy nabídne jako jediný útočiště pro celou rodinu díky neobvyklému triku
před 5 hodinami
- Prodeje elektromobilů v USA se s koncem dotací zhroutily o 60 procent, říká analýza. Tolik k udržitelnosti „elektrické revoluce”
před 7 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva