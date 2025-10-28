Kouzelný malý přívěs ve tvaru slzy nabídne jako jediný útočiště pro celou rodinu díky neobvyklému triku

Trochu pohádkově i vypadá, především ale pohádkově funguje. Jeho strůjci chtěli vyřešit odvěký problém „slziček”, který spočíval v ložnici pouze pro dva. To se jim povedlo s pomocí triku, který zatím nikdo jiný do praxe neuvedl.

před 4 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Odyssey Teardrops, tiskové materiály

Trochu pohádkově i vypadá, především ale pohádkově funguje. Jeho strůjci chtěli vyřešit odvěký problém „slziček”, který spočíval v ložnici pouze pro dva. To se jim povedlo s pomocí triku, který zatím nikdo jiný do praxe neuvedl.

Obytné přívěsy připomínající svým tvarem slzu rozhodně nejsou novinkou posledních let. Naopak jde o jeden z vůbec nejstarších typů na světě, který se za silnicích začal poprvé objevovat již před stoletím. Díky svému profilu příliš nezvyšovaly spotřebu tažného vozu, na druhou stranu však daný tvar omezoval vnitřní využití. Přívěsy tak povětšinou poskytovaly útočiště pouze dvěma lidem. Nejspíš i proto v 60. letech přišel jejich velký útlum, neboť začaly být nahrazovány většími a hranatějšími typy. Do nich se už vešla celá rodina, která ale pochopitelně musela snášet všechny nepříjemnosti spojené s velkým a těžkým přívěsem.

V devadesátkách se však obliba „slziček“ začala vracet, přičemž jednu z vůbec posledních kapitol této knihy začala před pár lety psát společnost Odyssey Teardrops z Vancouveru ve Washingtonu. Ta se přitom rozhodla, že u své první kreace nezopakuje žádnou z chyb, které v souvislosti s aerodynamickým designem učinily všechny předchozí firmy. Proto po dlouhých 7 let studovala veškeré dosavadní návrhy a souběžně s tím ladila výrobní postupy i hledala ideální materiál. Chtěla totiž, aby obytné přívěsy byly co nejlehčí a daly se tak připojit za běžná SUV.

To se nakonec povedlo, neboť její dílo váží pouhých 635kg. Z davu ovšem vystupuje hlavně s pomocí triku, který slzu dokáže proměnit v plnohodnotný domov na kolečkách pro celou rodinu. A není k tomu potřeba stan, který by byl vztyčen na střeše či jste museli jeho kolíky zatlouci do země pár metrů od přívěsu. Místo toho zde máme výklopnou přední část, která přesunutím nad tažnou oj vytvoří prostor ke spaní hned pro dvě dvojice dobrodruhů. Zatímco však jedna zůstává uvnitř, ta druhá musí ještě instalovat speciální půlkruhy a přes ně přetáhnout plátno.

Jinými slovy, při každé zastávce musíte trochu více zapojit ruce do díla. A nejde pouze o úvodní rozložení přívěsu, ale také každodenní úklid, neboť spodní dvě matrace zůstávající ve voze je třeba každé ráno přehodit na ty vrchní, abyste se uvnitř mohli trochu pohybovat. Mobilní kuchyni pak pro změnu skrývá výsuvný zadní modul, jehož součástí je jak dřez s tekoucí vodou, tak dvouplotýnkový plynový vařič. Nechybí však ani lednička, která pobere dostatek zásob i na prodloužený víkend. Jakýkoliv delší pobyt ale již bude spíše o kompromisech.

V tomto ohledu nicméně může vaše možnosti zlepšit příplatková výbava, do které spadají také solární panely, jež mohou napájet taktéž volitelnou klimatizaci. Společnost Odyssey Teardrops přitom uvádí, že každý přívěs je zcela individuálním projektem, u kterého si zákazníci mohou zvolit nejen barvu, ale taktéž ochranné hliníkové pláty. K dispozici je jim rovněž venkovní jídelna, přičemž rozkládací stolek a židle jsou navrženy tak, aby se daly uschovat do rámu spodní postele. Vše je tedy skutečně promyšlené do posledního detailu.

Ceny této slzy startují na 16 900 dolarech, tedy na zhruba 354 tisících korunách. To nezní až tak špatně, ovšem jen do chvíle, než si uvědomíte, že obejít se musíte bez matrací a dřezu v kuchyňce. V plné palbě se již obytný přívěs blíží k metě 600 tisíc Kč, což již zájem bude trochu redukovat. Jakkoli kompaktní tvary, které umožní jeho zaparkování do každé standardní garáže, jsou jeho velkou výhodou. Zvláště v souvislosti s tím, že umožňují přespání celé rodiny a zároveň se nepropisují do zvýšené spotřeby.


Přívěsy ve tvaru slz byly populární už někdy před sto lety, tehdy ovšem jejich obliba narážela na omezení v podobě ložnice pouze pro dva. Novinka z Vancouveru však právě tento neduh řeší neobvyklým trikem. Foto: Odyssey Teardrops, tiskové materiály

Zdroj: Odyssey Teardrops

Petr Prokopec

