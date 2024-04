Krachující Fisker je vážně zralý na odstřel, podle úřadů už neumí ani pořádně přidělat autům dveře před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fisker

Tohle už je na ručník, chce se zvolat hned na úvod. V momentě, kdy už se zdálo, že automobilka má problémy se vším, s čím problémy mít může, přichází další patálie. Fisker Ocean se může stát pro majitele ohnivou pastí, ze které nebude úniku.

Problémy stíhaná automobilka Fisker má na kontě další nepříjemnost. Společnost potácející se na hraně bankrotu má nově za krkem agenturu NHTSA, která se stará o bezpečnost na amerických silnicích. Ta na základě stížnosti majitelů elektrického SUV Ocean začala prošetřovat incidenty, během kterých autu selhalo otevírání dveří, jak si všimli kolegové z Jalopniku. Něco takového je nejen nepříjemné, ale i potenciálně nebezpečné, zvláště ve chvíli, kdy by vůz začal kupříkladu hořet.

NHTSA obdržela už 14 stížností od majitelů, což je s ohledem pár tisíc celkem prodaných aut až hrozivé číslo. Někteří lidé si navíc nestěžovali jen na to, že je z vozu odmítl pustit standardní systém, ale že selhal i pohotovostní režim nouzového otevření. Agentura se navíc Fiskerem Ocean ve velmi krátké době zabývá již potřetí, přičemž v prvé řadě šlo o problémy s brzdami, v té druhé se pak jednalo o samovolný a nenadálý pohyb aut.

Ukazuje se tak, že Marquues Brownlee ve své v zničující recenzi narazil pouze na špičku ledovce. SUV Ocean je totiž zjevně špatné ve všech možných ohledech, tedy s výjimkou designu, což je jediný aspekt zasluhující si palec nahoru. Henrik Fisker tak během pouhých dvou dekád nejspíš pohřbí už druhou automobilku, kterou založil. V prvním případě přitom sázel na plug-in hybridní ústrojí, ve druhém pak na čistě elektrický pohon, tedy vždy na nežádanou drahou technologii.

Právě kvůli enormním výdajům došlo i u zavedených automobilek k výraznému poklesu kvality. Tito výrobci nicméně nemusí spoléhat na investory, ztrátový byznys mohou dotovat z prodeje spalovacích aut. Na něco takového ale Fisker může zapomenout, přičemž dánský designér by nejspíš neměl do téže řeky vstupovat potřetí. Zvláště když nadšení spojené s elektrifikací je to tam.

Co dodat? Snad jen dost možná finální tečku za celým příběhem, se kterou znovu přichází Brownlee. Ten totiž dostal možnost se za volant Fiskeru Ocean vrátit po aktualizaci jeho palubního software. Modernizace řadu věcí zlepšila, ovšem třeba otevírání dveří je i nadále problematické, neboť podle všeho vyplývá z jejich špatného uchycení, které žádná softwarová modifikace pochopitelně nespraví.

V této souvislosti Brownlee poukazuje na jednu absurditu. Ačkoli je totiž Ocean jako „správné” moderní auto v podstatě počítačem na kolech, nový software je třeba přehrát manuálně přímo, nikoli automaticky na dálku. A protože Fisker nemá vybudované servisní zázemí, všechny existující kousky objíždí technik značky. Něco takového je pochopitelně zdlouhavé i nákladné. A navíc se tím řeší jen část nesrovnalostí, mnohé další zůstávají.

Do dalšího bankrotu, který Fisker vyhlásí, tak dost možná zbývají už jen hodiny. Za dané situace je totiž šance, že by automobilka přežila, vskutku minimální. Se vstupem jiného výrobce nelze počítat, k hašení cizích problémů je dnes kdokoli zdráhavý, automobilky mají své vlastní potíže. Investoři mají k dispozici řadu lepších možností, kam vložit své peníze a Číňané přes vlastní problémy umí autům aspoň přidělat dveře. Fisker je zkrátka vážně zralý na odstřel.

Ohňostroj marnosti? Pro elektrické SUV Ocean je to ještě slabé označení, dokonce i po softwarové modifikaci, která pro něj měla být spásou. Foto: Fisker

Zdroj: Jalopnik, Auto Focus@YouTube

