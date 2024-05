Krachující Fisker oznámil zákazníkům, že končí s jejich podporou, vyhlášení bankrotu může být na spadnutí včera | Petr Prokopec | Přidat příspěvek

/ Foto: Fisker

Pokud už se automobilka není schopna ani postarat o své zákazníky ve svízelných situacích, je to hodně špatné. Přesně do takové pozice se dostal Fisker, v nouzi už klientům nepomůže.

Člověk si pomalu začíná říkat, co ještě se musí stát, aby krachující Fisker konečně již zavřel krám. Osudem těžce zkoušená automobilka totiž aktuálně zrušila svou asistenční službu pro své zákazníky, o čemž je uvědomila emailem. V něm jim zároveň poradila, že pokud budou napříště potřebovat pomoc, musí zkusit alternativní cesty. Když si ovšem uvědomíme, že s vozem často bojovali i firemní technici, je jasné, že lidé neskáčou nadšením. Mnozí z nich spíš přemýšlí o tom, ze které skály elektrické SUV Ocean shodí.

Dá se předpokládat, že Fisker tímto krokem ani tak nešetří peníze, jde spíše o následek toho, že za podporu neplatil externí firmě, která ji zajišťovala. I kdyby ale šlo o projev úsporných opatření, na záchranu automobilky stačit jistě nebude. Poslouží leda k naštvání všech, kdo si Ocean koupili či o tom ještě aspoň trochu uvažovali. Prakticky nikdo totiž nechce auto, u kterého když se něco porouchá, musí si vše zařídit sám. Asistenční služba značky přitom dle Fiskeru byla dostupná 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, a řešila naprosto vše od prázdných pneumatik přes ztrátu výkonu až třeba po zamčené dveře.

Fisker tyto služby používal jako lákadlo, aby zákazníky přivábil, neboť byly zcela zdarma, a to dokonce až na šest let (či 160 tisíc kilometrů, dle toho, co přijde dříve). Co ale chce lidem nabídnout nyní? SUV prošpikované takovými problémy, že i Tesly vedle něj působí jako vrchol kvality? Zdá se tedy, že už i druhá automobilka dánského designéra Henrika Fiskera je na konci své cesty.

Navenek se nicméně Fisker snaží působit jako společnost, která stále má naději. V čerstvých plánech zmiňovaných kolegy z Carscoops totiž figurují hned tři nová dealerství v Kalifornii a New Jersey, která by se v brzké době měla otevřít. Výrazné slevy pak pomohly s vyprázdněním skladů a se zlepšením finanční stability. Čemuž s ohledem na velké ztráty na každém voze nelze věřit ani za mák.

To vše navíc přichází poté, co automobilka na konci dubna přiznala, že nezvládla zaplatit úroky z úvěru ve výši 8,4 milionu dolarů (cca 191,33 mil. Kč). Zároveň přitom uvedla, že již nemá dostatečnou hotovost na dalších 12 měsíců fungování. Angažován byl proto Michael Healy, jenž se specializuje na restrukturalizace a reorganizace firem. Nicméně pokud se mu nepovede vše vyřešit do 30 dnů, tedy do konce května, Fisker bude muset vyhlásit bankrot. Což je s ohledem na konec zákaznické podpory skutečně na spadnutí.

Jakoby nestačilo, že SUV Ocean je spíše pojízdný mix problémů, nyní si je majitelé navíc budou muset řešit sami. Automobilka totiž ukončila služby zákaznické podpory. Foto: Fisker

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec

