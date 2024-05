Krachující Fisker se po masivních slevách zkouší zachránit dalším zlevněním, Ocean bude i v Evropě stát jako lepší Octavie před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Fisker

Tonoucí se stébla chytá, jinak nastalou situaci nelze shrnout. Zda ale po slevách o stovky tisíc někoho k nákupu přiměje vedle toho pomalu jen kosmetické zlevnění o desetitisíce, je otázkou.

Automobilka Fisker se už pěkných pár týdnů potácí na hraně bankrotu a popravdě řečeno se divíme, že je stále mezi živými. I když majitel firmy prodá svůj úžasný dům, firmě budou chybět miliardy, však ani společnost, která pro něj vyráběla jeho jediný sériový model, nepočítá s tím, že by se k tomu ještě vrátila. Fisker ale stále funguje, stále se pokouší o zázrak a stále pracuje na tom, aby se peníze hrnuly i jeho směrem, nikoli jen od něj.

Jednou z cest je rozprodej vyrobených, ale neprodaných aut, se kterým firma též začala už před nějakým časem, a to nejen ve svých domácích USA. Také v Evropě lze skladové vozy koupit o víc jak půl milionu levněji, zjevně ani to ale nestačilo k tomu, aby se ledy dostatečně pohnuly. Fisker proto přistoupil k dalšímu zlevnění.

Jak zmiňují kolegové z Carscoops, společnost k dosavadním slevám začala zákazníkům odpouštět poplatek 2 438 USD za dodání a manipulaci, což znamená faktické snížení cen o dalších 56 tisíc Kč na každé auto. V USA to aktuálně znamená, že model Ocean lze u Fiskeru koupit od 32 561 USD (protože k dispozici jsou už jen vyšší verze Extreme, nikoli základní Sport), což je asi 750 tisíc korun.

V Evropě by obdobný postup mě vést ke zlevnění auta (a tady jiné verze než Extreme a Ultra ani k mání nebyly) někam k 940 tisícům Kč. To už je cena nové Škody Octavia s lepším motorem a výbavou, to na velmi výkonné SUV de facto luxusní značky není špatné. Však se bavíme o 475koňovém voze o délce skoro 4,8 metru.

Pomůže to ale Fiskeru někam? Pochybujeme o tom, spíš to může poškodit elektromobily jako takové, jak správně podotýkají lidé z Auto Evolution. Však kdo si zítra koupí nové auto od firmy, která pozítří nemusí existovat? I cena 300 tisíc Kč se pak může rozplynout jako pára nad hrncem. A kdo si koupí za tři dny nový Rivian nebo Lucid, když pak může dopadnout stejně? Tohle ve výsledku není dobré pro nikoho.

Obáváme se, že Fisker Ocean je dnes drahý za skoro jakoukoli cenu, ale třeba to uvidíte jinak. Foto: Fisker

Zdoje: Carscoops, Auto Evolution

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.