Krachující největší evropský výrobce motorek musí rychle zaplatit dluhy ve výši 13,7 miliardy Kč, jinak končí

/ Foto: KTM

Hovořit v tomto případě o noži na krku by bylo eufemismem, tohle je pořádná kudla připravená tnout do kritických orgánů firmy. Přesto je to pro KTM nakonec lepší pozice, než mnozí očekávali. Zda pro ni bude východiskem z krize, ukáží následující týdny.

Nad ústředím KTM už nějakou chvíli krouží supi. Firma se z dosud nevysvětlených příčin dostala do situace, kdy má přes 70 miliard nesplácených dluhů zejména proto, že se jí skladech válí statisíce neprodaných motorek. Největší evropský výrobce motorek se tak po několika tučných letech dostal na hranici krachu a jeho další osud zůstával v rukou věřitelů. Nyní už to tak úplně neplatí.

Firma po vleklých soudních jednáních dostala šanci se z insolvenčního jednání vykoupit. Označme to za pomyslnou jiskřičku naděje, právníci KTM ale po dohodě s věřiteli u konkurzního soudu dosáhli toho, že pokud společnost do pevně stanového data splatí 30 procent svých dluhů, má znovu čistý štít a může pokračovat v činnosti, jak rekapituluje Adventure Rider.

Označme to za kompromis v situaci, kdy si věřitelé spočítali, že by se krachem společnosti a likvidaci jejích aktiv dostali jen asi k 15 % svých pohledávek. To je navíc jakýsi vrabec na střeše, neboť nikdy nikdo přesně neví, jak výnosný rozprodej aktiv firmy bude. Právníci KTM tak nabídli věřitelům potenciálního holuba v hrsti - uhradit 30 procent závazků sice pořád znamená, že přijdou o 70 procent prostředků, které jim společnost dluží, ale i tak je to lepší než odhadovaných 85 procent, která by odepsali s likvidací.

To zní relativně pozitivně pro všechny strany, problém je jen jeden. I těch 30 procent představuje pro KTM nutnost zaplatit 548 milionů Eur, tedy asi 13,7 miliardy Kč. Navíc se tak musí stát do 23. května tohoto roku. Pokud rakouská motocyklová legenda do té doby peníze nesežene, dohoda padá, firma končí a následuje likvidace podle původního záměru.

Podle zástupců KTM je situace takto řešitelná, což jistě je, přesto zůstává otázkou, zda se najde někdo dostatečně odvážný, kdo do společnosti takovou sumu nalije - bez externího financování nemá šanci uspět. A banky už KTM nepůjčí. Hovoří se tedy o možném vstupu indického Bajaje, nové investici dosud mateřského Piereru nebo dokonce akvizici se strany BMW. Možné je všechno a také nic.

Uvidíme tedy, co přinese další vývoj, situace ale pro KTM není beznadějná. Přesto platí, že je krůček od nejdestruktivnější možné formy krachu, snad se ji takový osud povede odvrátit.

Rakušané byli do poslední chvíle úspěšní i v seriálu MotoGP, standardní byznys už jim tolik nešel. Nyní pro ně přichází osudový moment, který rozhodne o další existenci KTM, jak ho dosud známe. Foto: KTM

Zdroj: Adventure Rider

Petr Miler

