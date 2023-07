Krachujícím výrobcem elektromobilů zmítá chaos, ještě před měl bankrotem měl omylem prodat pod cenou sám sebe před hodinou | Petr Prokopec

Až soud bude muset rozhodnout, kdo je vlastně v právu, vše ale nasvědčuje tomu, že Lordstown nedomyslel konstrukt svého potenciálního prodeje. A nyní je vydán na pospas firmě, kterou nenávidí a žaluje.

O americké automobilce Lordstown Motors jsme se letos zmiňovali již několikrát, nikdy to však nebylo v pozitivním duchu. Firma založená Stevem Burnsem v roce 2018 totiž zběsile bojovala o přežití, v této misi ale neuspěla a před pár dny vyhlásila bankrot. Zároveň přišla s žalobou, ve které odpovědnost za krach hází na bedra tchajwanské společnosti Foxconn, která prý záměrně nedostála svým smluvním závazkům. Jak se ale nyní ukazuje, právě Foxconn dnes může celou firmu ovládnout, protože Lordstown nedomyslel konstrukt potenciálního prodeje části firmy právě Foxconnu.

Kvůli horšící se ekonomické situaci a klesající hodnotě akcií totiž americké automobilce hrozilo, že bude vyřazen z burzy Nasdaq. To by nastalo v momentě, kdy by se cena jedné akcie držela delší dobu pod 1 dolarem za kus. Taková situace se nejčastěji řeší tzv. reverzním rozdělením akcií, tedy v podstatě stažením akcií z oběhu výměnou za jejich menší počet o vyšší hodnotě.

Zní to všelijak, ale i pro laiky to bude jednoduché: Pokud má firma hodnotu 100 dolarů a vydala 100 akcií, každá má hodnotu 1 dolar. Pokud je třeba ji nominálně zvýšit, firma sloučí (to je podstata „reverzního rozdělení”) třeba deset akcií do jedné, majitelé 10 akcií po 1 dolaru dostanou 1 akcii po 10 dolarech a fakticky se nic nezmění. Hodnota firmy zůstane stejná, vlastněný podíl akcionáři stejný... Je to technická operace, víc nic.

Takto v případě Lordstownu došlo na seskupení 15 akcií do 1, díky čemuž firma zůstala na burze. Problémem pro automobilku se ale stalo, že se ještě dříve domluvila s Tchajwanci na prodeji nikoli konkrétního podílu ve firmě za určitou cenu, ale prodeji konkrétního počtu akcií za určitou cenu. A to znamená, že se za stejné peníze dostanou k 15násobně větším podílu všech akcií.

Je to opomenutí, omyl, prostě na reverzní rozdělení v momentě uzavírání smlouvy nikdo nepomyslel. Lordstown toto připustit nechce, Foxconn ale věří, že má stále právo odkoupit 26,9 milionu akcií, jak bylo odsouhlaseno v dohodě obou stran. Každá z nich ovšem má stát původních 1,76 dolaru (cca 38,50 Kč). Fxconnu by pak patřilo 62,7 procenta americké firmy jen za 47,3 milionu dolarů (1,03 mld. Kč). K dohodě na této věci nejspíše nedojde, a tak i tato pře pravděpodobně skončí u soudu. Jak rozhodne, je otázkou - technicky je v právu Foxconn, morálně Lordstown, smyslem smlouvy nebyl prodej kontrolního balíku.

Vše vypadá trochu jako od začátku vykonstruovaný podfuk, Sam Abuelsamid, analytik společnosti Guidehouse Insights, ovšem nemá pocit, že by to tak bylo. Dle něj Lordstown musel od počátku vědět, že Foxconn není ten úplně nejlepší partner pod sluncem. A jako takový se nemusel rozhodnout druhou stranu potopit, jen mu postupně došlo, že nestojí za záchranu. To by dávalo smysl, neboť start-up se v dohodě zavázal k růstu, na který ovšem ve skutečnosti nedocházelo.

Je pak zajímavé, že o automobilce z Ohia se daleko více mluví v souvislosti s jejím koncem než s čímkoliv jiným. Faktem však zůstává, že dosud ani nebylo o čem hovořit. Z původně naplánovaných 50 vyrobených aut loni vznikly pouze tři, letos se montážní linka v únoru zastavila zcela. Při pohledu na tragické parametry pick-upu Endurance pak ani nevidíme důvod, proč by se měla znovu rozjíždět. A je možné, že Foxconn nakonec nebude chtít zbytky firmy ani za oněch 47,3 milionu USD, tím by se celá pře vyřešila též.

Elektrický pick-up Endurance je dlouholetým projektem zakladatele firmy Steva Burnse. Ten kvůli němu bude nyní řešit řadu soudních sporů, a to hlavně těch, jenž probíhají s tchajwanskou společností Foxconn. Té možná většinu Lordstownu nechtěně prodal pod cenou. Foto: Lordstown Motors

