Krátce poté, co šéf firmy dostal 0,6 miliardy odměny za „splnění kvalitativních cílů”, se Fordu rozpadlo dalších 423 tisíc aut

Modrý ovál je v posledních měsících spojen s poruchovostí, jakou automobilová branže ještě nepoznala, přesto šéf firmy dostal takový balík za zvyšování kvality. Je ironií osudu, že realita se krátce poté znovu připomněla sama skrze až banální selhání statisíců aut.

před 4 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Ford

Minulý rok jsme o Fordu psali poměrně často, kvůli úspěchům značky to ale obvykle nebylo. Modrý ovál totiž dosáhl opravdu smutného rekordu, neboť během jednoho kalendářního období musel vyhlásit 153 svolávacích akcí, během kterých se musel znovu věnovat 12,9 milionům dříve vyrobených vozů. To je opravdu šílené množství, které odpovídá tříleté produkci automobilky. Přičemž asi nejlépe vyniknou patálie Fordu vedle bilance konkurence - třeba druhá Toyota akcí vyhlásila pouze 15, během nichž do servisů muselo 3,2 milionu aut. Ani to není málo, vedle bilance Fordu to tak ale vypadá.

Letošek navíc pro Ford nevyznívá o mnoho lépe, spíše naopak. Již v půlce března totiž modrý ovál měl na kontě 17 nových svolávacích akcí, během kterých navíc musel řešit 7,3 milionu aut. Znovu pak můžeme zmínit Toyotu, která v daný moment byla na pěti svolávačkách, při kterých šlo jen o 307 093 aut. Ford tak skutečně do písmene naplnil nelichotivý akronym Fix Or Repair Daily, který snad ani nepotřebuje překlad. Přičemž je už teď skoro jisté, že co do počtu aut letos svůj loňský rekord překoná.

Na světě je totiž další svolávací akce, která se celkově týká skoro 423 tisíc aut. Modely Expedition (79 164 vozů z let 2021-2023), F-250, F-350, F-450, F-550, F-600 (326 239 vozů z let 2022-2023) a Lincoln Navigator (17 210 vozů z let 2021-2023) přitom do servisů musí kvůli konstrukci stěračů, která se začíná rychle rozpadat. Odpovědnost je prý na straně dodavatele, který je osadil špatnou upevňovací destičkou západky raménka. To může vést ke strhnutí drážek, načež stěrač může začít prokluzovat či se zcela ulomit.

Jde tedy o potenciálně nebezpečnou záležitost, zvláště pokud majitelé zmíněných aut žijí v oblastech, kde dochází k četnějším srážkám. Ford do dnešního dne eviduje 1 538 stížností, o problému tedy ví už delší čas. Majitele ovšem hodlá obeslat až během příštího týdne. Ti se následně budou muset vydat do servisů, kde jim budou špatné stěrače vyměněny za nové. Situaci ovšem zhoršuje skutečnost, že automobilka jednoduše nemá tak velké skladové zásoby.

Je tedy otázkou, kdy a jak vlastně výměna proběhne. Tím však modrý ovál jen dráždí hada bosou nohou, neboť stále delší používání špatných stěračů může nakonec vést k nehodám a zraněním - zatím podle Fordu na nich takového nedošlo. Nejpozoruhodnější jsou ale nakonec okolnosti této svolávací akce.

Ta byla totiž oznámena jen krátce poté, co vyšlo najevo, že šéf automobilky Jim Farley si za loňský rok přišel na skoro 600milionovou odměnu, která mu byla mj. přiklepnuta za zvyšující se kvalitu aut. Za dané konstelace to zní jako špatný vtip, i když lze souhlasit s tím, že mnoho problémů Farley zdědil po svých předchůdcích. Tento mezi ně ale nepatří, snad bude stát firmu míň než Farleyho bonus...


Krátce poté, co šéf firmy dostal 0,6 miliardy odměny za „splnění kvalitativních cílů", se Fordu rozpadlo dalších 423 tisíc aut - 1 - Ford F-350 Limited 2023 ilustracni foto 01
Mezi vozy, které musí do servisů, patří i Ford F-350. I v jeho případě jde o generaci vyrobenou už v době, kdy v čele značky stál Jim Farley. Hotový pan Kvalita, to se pozná... Foto: Ford

Zdroj: NHTSA

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.