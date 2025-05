Krize Audi se prohlubuje, firma v problémech začíná rozprodávat své rodinné stříbro včera | Petr Miler

/ Foto: Audi

V byznysu buď stoupáte, nebo klesáte, žádný třetí směr není. Když stoupáte, skupujete aktiva jiných, když klesáte, prodáváte ta svá. Audi míří už nějaký ten pátek výrazně směrem dolů a rozprodej dřívějších akvizic je toho nejsrozumitelnějším projevem.

Včera jsem se shodou okolností nechal na asi 150kilometrové cestě svézt s kolegou z mé hlavní práce, který léta pracoval pro Audi. Firmě zůstává tak trochu věrný, aktuálně jezdí RS6 stále poslední generace C8. Po chvíli jízdy jsem mu říkal, že je to vlastně pořád docela dobré auto - jakkoli některé kvalitativní ústupky oproti předchozí C7 už jsou patrné i zde, oproti současným modelům, jako je zřetelně a dokonce přiznané ošizená A5 B10, je to pořád Audi, jak ho známe.

Navazující otázka se vyloženě nabízela: Jak je vůbec možné, že tato značka tak moc ztratila úroveň během tak krátké doby? Bavíme se v podstatě o jedné, maximálně dvou generacích aut, rozptylu 10 až 15 let, kdy byl znát postupný a časem akcelerující úpadek. A nejde jen o to, že je něco hůř, třeba ona kvalita, to se ještě dá chápat třeba s ohledem na úsporu nákladů. Některé vlastnosti, které tyto vozy po léta měly, jsou najednou úplně a nepochopitelně pryč.

Odvětil mi prostě: Spousta důležitých lidí (asi myslel i sám sebe, ale to berte jako humornou poznámku), kteří ve firmě dřív pracovali, už tam nedělají. A ti, kteří v ní zbyli, to prostě líp neumí. To je zajímavá informace, která vysvětluje mnohá zpřetrhání vazeb na dávno vymyšlené, vyvinuté, vyladěné, zákazníky akceptované a často milované. Protože třeba náhlou devastaci tzv. virtuálních kokpitů je jinak těžké chápat - takový posun nemůže přinést vůbec nic pozitivního, nemůže ani nic ušetřit, je to prostě jen horší řešení, které tato auta vrací vývojové o 10 až 20 let zpět, jde o ryzí minus výměnou za nic. Pokud ale ve firmě zůstali jen ti, kteří předchozímu vývoji neasistovali a nejsou schopni rozumně navázat na existující řešení, kus rozumné evoluce se prostě vytratí a v některých ohledech se začíná pomalu nanovo.

Zhoršení nabízených aut - často za jejich současného zdražení - je nepochybně jedním z důvodů, proč se německé automobilce tak moc nedaří. Oddaná nesmyslným strategiím, trápící se ve snaze vrátit se na mapu světa v Číně a neschopna udržet ani dosavadním autům jejich úroveň v duchu výše zmíněného se ekonomicky dramaticky propadá a v takové chvíli ji nezbývá než šetřit. Dosud byly úspory znát spíš na samotných autech a vnitřním fungování společnosti, teď už se vydává i cestou rozprodeje svých aktiv.

Patrně víte, že Audi ovládá Lamborghini a v Itálii mu pane říká také Ducati, méně známým faktem je, že mu patří rovněž tamní Italdesign, jedna z nejslavnějších italských designových firem založená samotným Giorgettem Giugiarem. Od roku 2010 Audi skrze Lamborghini ovládalo 90 % akcií společnosti, zbylou desetinu si od Giugiara koupilo v roce 2015. O dalších 10 let později chce všechno prodat.

Audi zkrátka v problémech šetří, kde může, a vedle propouštění a dalšího snižování nákladů chce také rozprodat kus svého rodinného stříbra. Informují o tom kolegové z Auto News s odvoláním na italské odbory, které o tomto záměru Audi byly informovány jako první.

Je samozřejmě otázkou, zda se společnost podaří prodat, něco nám ale říká, že někdo z Číny si tuto příležitost nenechá ujít. Pro Audi to patrně nebude fakticky velká ztráta, spíš se skoro divíme, že si Italdesign kdy pořizovalo, ale symboliku má tento krok velkou - když stoupáte, skupujete aktiva jiných, když klesáte, prodáváte ta svá. Audi padá ke dnu a musí prodávat věci, které by jinak neprodalo. A drbeme si hlavu nad tím, jak zbytečné to celé je - kdyby se firma dál věnovala tomu, co umí, zahodila ideologii a neutápěla peníze v naprostých nesmyslech, k tomuto nemuselo dojít.

Znovu se tak musíme ptát, kdy už konečně vyslechne naše nyní už rok staré volání a zbaví se svého nekompetentního šéfa. Máme pocit, že vedení koncernu dostalo pro takový krok impulsů už dost...

Audi Italdesign plně ovládlo v minulé dekádě, teď se ho chce zbavit. Potřebuje peníze. Foto: Audi

Zdroje: Auto News, Audi

Petr Miler

