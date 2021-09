Krize automobilového průmyslu se oproti očekávání dál zhoršuje, spása je v nedohlednu před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Subaru

Už nelze hovořit ani o tom, že by se potíže vyhnuly určitým značkám či regionům, po uši v problémech jsou už evidentně všichni a všude. Po hromadném zavírání továren Toyoty se přidávají Subaru, GM, Ford či VW v Evropě, USA i Japonsku.

V roce 2011 došlo na nehodu jaderné továrny Fukushima, což mimo jiné narušilo dodavatelské řetězce Toyoty. Japonská automobilka se tak na nějaký čas ocitla bez stěžejních komponentů a musela zastavit výrobu. V důsledku toho upravila své logistické procesy tak, aby se výpadek nemohl opakovat. Kupříkladu výrobci čipů, kterých navíc bylo hned několik, museli jen pro Toyotu držet zásoby na dva až šest měsíců. Jen díky tomu byla nakonec japonská automobilka nejvíce připravená na krizi, která automobilovou branži zachvátila v návaznosti na koronavirovou pandemii.

Před nedávnem nicméně i Toyota oznámila, že v průběhu září bude muset dočasně zastavit či omezit výrobu v 15 svých továrnách, díky čemuž nebude jen tento měsíc vyrobeno 140 tisíc aut, které by značka jinak mohla prodat. Už to naznačilo něco o tom, jak velká současná krize automobilového průmyslu je a nové informace ji jen dokreslují.

Nově se ukázalo, že nedostatek komponentů graduje i u Subaru, které musí uzavřít své továrny v Gunme, Yajimě a Oizumi v Japonsku. Do toho General Motors oznámil, že v příštích dvou týdnech uzavře hned osm svých amerických továren. Jde přitom i o podniky jako Fort Wayne v Indianě a Silao v Mexiku, kde se vyrábí pick-upy. Tedy nejziskovější modely koncernu, které byly dosud upřednostňovány. I ony nyní mají utrum.

Na dva týdny se pak uzavírá také továrna Fordu v Kansas City, přičemž modrý ovál chystá odstávky ve výrobě i v Dearbornu v Michiganu a v Louisville v Kentucky. Také v jeho případě jde o podniky vyrábějící nejpopulárnější a nejziskovější modely, ovšem ani v tomto případě již nefunguje strategie částečného dokončení vozu a jeho návrat na linku ve chvíli, kdy dorazí čipy. Jen v srpnu tak prodeje řady F-Series poklesly o dramatických 23 procent.

Po Japonsku a Státech se můžeme přesunout do Ruska, kde Volkswagen chystá odstávky továrny v Kaluze, kde se vyrábí Tiguan, Polo či Škoda Rapid. První přitom právě probíhá, brány jsou totiž zavřené od 2. do 4. září. Stejně tak ale budou montážní linky zastaveny i 9., 10., 16., 17. a 20. až 24. září. Jako by tak vše spělo k momentu, kdy se nebude vyrábět nic, nikoli opačným směrem, jak automobilky avizovaly ještě okolo poloviny roku.

Nikde ostatně není psáno, že jde o odstávky poslední či nejširší možné, právě naopak. Příchod mutace delta do Asie vedl k zavření k některých továren, kde se vyrábí právě čipy, dalšími kapkami jsou příchod nového školního roku a blížící se Vánoce, které nakopnou poptávku po spotřební elektronice. „Zdá se, že vše akceleruje zcela opačným směrem,“ popsal lakonicky současný vývoj Jeff Schuster z globální poradenské firmy LMC Automotive. Lepší shrnutí asi budeme hledat těžko.

Subaru oznámilo uzavírku třech továren v Japonsku, o té americké v Indianě ale značka zatím nemluvila. Dá se ale předpokládat, že je to jen otázka času, neboť situace s dodávkami čipů se nelepší, právě naopak. Foto: Subaru

Zdroj: Subaru, AP, Interfax

Petr Prokopec