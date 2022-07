Krok Tesly ukazuje, proč snad raději nechtít moderní auta, v nichž výrobce může na dálku změnit cokoli před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Tento systém má nepochybně své výhody a nedivili bychom se, kdybyste po některém moderním autě s ním zatoužili. Nejde ale o minci s jednou stranou a projev toho, že auto není až tak úplně vaše, i když jste si ho koupili, může zajít hodně daleko.

Tesle rozhodně nelze upřít, že automobilový svět obohatila o řadu inovací, které by zavedené výrobce hned tak nenapadly. Stejně tak ovšem přinesla do hry i některé prvky, které způsobují také dříve nevídané problémy. Modernizace auta přes internet je pak rozhodně jednou z nich, u Tesly je dokonce možná tou nejvíce definující. A je to klasická mince se dvěma stranami - na té jedné tu máme možnost neustálé modernizace, díky které by vaše auto pomalu ani nemuselo zestárnout. Jenže pak je tu strana druhá, díky které lidé stále častěji a stále více zjišťují, že jim vlastně patří jen holá schránka, ne to, co se v ní nachází.

Před pár dny jsme přitom mohli zmínit, že u všech aut objednaných po 20. červenci bude fungovat satelitní navigace zdarma pouze 8 let po koupi. Poté již majitel vozu, ať už jím bude kdokoli, bude muset za tento systém pravidelně platit, což je vskutku absurdní. Veškerý hardware i software jsou totiž k dispozici, vše navíc již bylo zaplaceno. Jenže tak jako třeba ve světě počítačů v případě antivirové ochrany si zjevně již od výrobců jen kupujete licenci na omezené užívání toho či onoho.

Tímto směrem míří všechny automobilky, možná i proto do budoucna opravdu neuvěřitelně vzroste zájem o ještě analogové vozy. Tedy takové, které jsou po zaplacení jen a pouze vaše. Zvláště když se zejména v případě Tesly začíná provalovat, že automobilka zjevně zkouší, kam až může zajít. Že je to přitom v neprospěch jejích zákazníků, asi nemusíme dodávat. Tentokrát jde ale o drzost nejvyššího kalibru, která v podstatě odpovídá tomu, že vám přes noc nějaký zloděj vycucnul nádrž.

O příběh se s médii podělil Jason Hughes, majitel nezávislého servisu Tesel. Sama automobilka se k němu zatím nevyjádřila, pročež jisté pochybnosti zůstávají. I proto by nicméně měla znovu obnovit oddělení pro kontakt s veřejností - její „přehmat“ se totiž stal virálním již na počátku týdne, ovšem dosud tu nemáme žádné oficiální komuniké. To pak jen může navodit dojem, že značka schovává hlavu do písku a doufá, že problém bude co nejrychleji zapomenut.

Co se ale tedy stalo? Jak Hughes udává, jeden jeho zákazník je již třetím majitelem Tesly Model S 60 z roku 2013. Tedy jedné z vůbec prvních variant, která ještě disponovala pouze jedním elektromotorem roztáčejícím zadní kola. Vůz pak byl, jak již název naznačuje, prodán s bateriemi o kapacitě 60 kWh. Nicméně první majitel tento paket nechal v továrně vyměnit za větší s 90 kWh, přičemž značka poladila i veškeré další náležitosti. Vše navíc proběhlo v rámci záruky.

Postupem času se pak vůz dostal k současnému vlastníkovi, který se rozhodl navštívit servisní centrum kvůli modernizaci softwaru, neboť původní Tesly ještě fungovaly na bází sítě 3G. Ta však zakrátko zmizí v propadlišti dějin. Aby tedy majitel mohl dále využívat oné modernizace skrze internet, musel zkrátka jít s dobou. Dle Hughese přitom Tesla skutečně vše napravila, krátce po servisu však zákazníkovi oznámila, že „našla a opravila konfigurační chybu“.

Jak asi již tušíte, tou chybou byl nesoulad v označení vozu a velikosti baterií. Tesla totiž majiteli uzamkla oněch dodatečných 30 kWh, které si první majitel pořídil extra, a uvedla, že pokud chce oněch zhruba 129 kilometrů dojezdu zpátky, bude muset zaplatit 4 500 USD (cca 109 000 Kč) navíc. Něco takového je ale opravdu nestoudné, ostatně podobným způsobem by zákazník mohl žalovat značku, že kvůli ní musí vozit pár kilo navíc a tedy dosahuje vyšší spotřeby.

Na něco takového nicméně v tomto případě nedojde, neboť Hughes uvedl, že i díky síle internetu byl nakonec celý problém vyřešen ve prospěch klienta. A stejně tak se povedlo navrátit původní kapacitu i jednomu z jeho dalších zákazníků. To nicméně jen dokládá, že nejde o ojedinělý případ. Tesla tak opravdu zkouší, kam může zajít a co všechno budou zákazníci schopni skousnout. Možná tak skutečně bude lepší zůstat u auta, do kterého výrobce na dálku nemůže „hrabat”. Vypnout vám může prakticky cokoli, třeba tolikrát skloňované vyhřívání sedadel. A pokud si za něj nepřiplatíte...

Z online modernizací aut se začíná stávat menší noční můra. S jejich pomocí sice třeba Tesla může váš vůz udržovat po dlouhou dobu takříkajíc v kurzu, ovšem zároveň si s ním může dělat pomalu co chce bez vašeho vědomí. Třeba vám sebrat kus dostupné kapacity akumulátoru a pak chtít peníze za její opětovné odemčení. Geniální. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: Jason Hughes@Twitter přes Carscoops

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.