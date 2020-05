Kroky churavějícího Nissanu ukazují, co lze čekat od automobilek po koronavirové krizi před 2 hodinami | Petr Prokopec

Japonská automobilka byla v problémech už před koronavirem a zdaleka v tom nebyla sama. Nyní tak chystá masivní úspory, které vyústí nejen v odchod zaměstnanců, ale i zajímavějších modelů.

Před několika dny se objevily informace, dle kterých by Nissan měl po vzoru General Motors zcela opustit evropské trhy. Takový krok by ve výsledku nebyl až tak překvapivý, neboť japonská automobilka byla v problémech již před koronavirem. Příchod pandemie ji srazil do kolen ještě více a cestu z potíží učinil jen trnitější. Značka tak chystá záchranný plán, který bude zveřejněn 28. května a který počítá s úsporami ve výši 300 miliard yenů (cca 70,2 mld. Kč). A jakkoliv úplné opuštění starého kontinentu údajně není na pořadu dne, příznivce Nissanu asi moc nepotěší.

Japonská automobilka chce své evropské účinkování výrazně zredukovat, zejména s ohledem na fakt, že na starém kontinentu končí jen desetina její globální produkce. Pravděpodobně tak dojde na uzavření továrny ve španělské Barceloně, která je dlouhodobě kapacitně předimenzovaná. Pokud by se tak skutečně stalo, pak by si práci muselo hledat zhruba tři tisíce lidí momentálně vyrábějící pick-up Navara, stejně jako jeho sourozence Renault Alaskan. A vznikal zde i Mercedes-Benz třídy X.

Otázkou samozřejmě je, co se stane s danými vozy s logem Nissanu a Renaultu. Třída X byla totiž ukončena kvůli velkému nezájmu. Alaskan a Navara na tom ovšem nejsou o mnoho lépe, jakkoliv japonská verze loni stále nacházela zhruba dva tisíce zákazníků měsíčně. To ovšem vůči roku 2018 stále představovalo nemalý propad. Je tak dost možné, že pick-up zcela zmizí z evropských trhů. A pokud zůstane zachován, pak nejspíše jen jako model importovaný z Thajska, kde bude vyráběn po boku Mitsubishi L200.

Nejde nicméně o jedinou oběť, Nissan bude své portfolio redukovat výrazněji, ke konkrétním vozům se ale dostaneme až za moment. Nejprve musíme svou pozornost zaměřit na továrnu v britském Sunderlandu, která sice bude zachována, ovšem dojde ke snížení pracovních směn ze tří na dvě. I zde je tedy ve hře propouštění dělníků, mimo to bude podnik konvertován na základnu pro SUV. Ty nicméně nebudou muset nést pouze japonské logo, neboť dojde i na změny uvnitř aliance.

Nissan počítá s tím, že by do budoucna došlo k většímu sblížení modelů Qashqai a Juke s Renaulty Kadjar a Captur. Všechny alternativy sice dostanou unikátní design, ovšem technika skoro identická. Vývoj dostane na starosti japonská strana, která navíc bude pověřena pracemi na hybridním, elektrickém či spalovacím ústrojí. Na Renault pak zbydou práce na užitkových vozech, které následně budou nabízeny pod francouzskou značkou i s japonským emblémem.

Tímto způsobem by obě značky mohly maximalizovat kapacitu svých továren a zároveň nemalou měrou snížit náklady. Znamená to ovšem, že ze hry vypadnou unikátní vozy, které disponují separátní architekturou či motory. Řeč je tedy o modelech 370Z a GT-R, v jejichž případě již řada zákazníků ani neví, že je Nissan ještě stále vyrábí. To se projevuje na prodejích, které u obou vozů za poslední dekádu nepřekročily metu tisíce kusů.

Ač tedy Nissan v Evropě dosáhl vrcholu před pouhými třemi lety, kdy prodal celkově 560 415 nových vozů, zakrátko se nejspíše stane jen alternativou pro hlavní proud, přičemž loňské registrace ve výši 394 826 aut budou zřejmě neopakovatelné. Kroky Japonců na každý pád ukazují, co čekat po koronavirové krizi od automobilek obecně, přinejmenším od těch, které se nevezly zrovna na volně pohody - uzavírání továren, propouštění, větší sdílení komponentů mezi modely a omezování portfolia jen na vozy, které oslovují větší část publika. Smutné, ale tímto směrem nakonec automobilky nějakou chvíli i bez nepříjemností posledních měsíců.

Nissan nejspíše v Evropě přestane nabízet 370Z...



...i GT-R. S ohledem na prodeje pohybující se hluboko pod tisícem kusů ročně to není až tak překvapivé. Dojde také na uzavírání továren, propouštění a maximalizaci sdílení komponentů či celých vývojových operací

Zdroj: Reuters

