Kruh se uzavírá, VW má v plánu zachránit své elektromobily s pomocí spalovacích motorů
Petr MilerNěmci jsou na dobré cestě k tomu, aby si obešli celé kolečko a zjistili, že místo, kde začali, není zase tak špatné, jak si mysleli. Dejme jim čas, chybí jim už jen jeden krok, aby se dostali tam, kam se dříve nebo později dostat nejspíš musí.
Na úvod zdánlivě složitá otázka: Existuje automobilka, která by o něco podstatného přišla, kdyby se na elektrická auta od začátku vykašlala a dál dělala jen to, co má neoddiskutovatelný technický, ekonomický a obchodní smysl? Odpověď na ni je překvapivě jednoduchá: Velmi pravděpodobně nikoli.
Neexistuje volný trh, na kterém by se elektrická auta významně prosadila. Tedy on zřejmě neexistuje významný trh, který by šlo označit za volný, pokud ale vezmeme ty, které se mu alespoň nějak blíží, elektrické modely tam nedokázaly prakticky nic. Rozhodně nic takového, co by stálo za miliardové investice a všechna další trápení s nimi spojená.
Za příklad si můžeme vzít Českou republiku, která už z titulu náležitosti k EU a jejím přerozdělovacím mechanismům není volným trhem ani zdaleka. Elektrická auta jsou tu vychvalována horem dolem roky, automobilky nepropagují skoro nic jiného, na jejich webech nenajdete na nejviditelnějších pozicích nic jiného, dealeři musí tato kupovat a uzpůsobovat jim showroomy, mají s nimi spojené neskromné prodejní cíle atd. A kde jsme za listopad 2025? Podle SDA na 1 143 prodaných elektromobilech z 21 317 aut celkem, to je asi 5,4 % trhu - meziročně o 106 a 0,69 procentního bodu méně. Navíc půlku těchto aut prodala Škoda. Co by se stalo, kdyby taková auta na trhu vůbec nebyla? Lautr nic.
Už to je jasný důkaz toho, že přirozená poptávka po takovém řešení je velmi omezená. Zastavte tyto prodeje a všechny náklady s nimi spojené a stěží nebude výsledkem celkově pozitivní bilance, nabízet tolik aut pro tak malý kus trhu se nemůže vyplatit nikomu.
Někteří teď jistě řeknou, že existuje spousta trhů, kde si takové vozy vymiňují regulace a málokteré jiné tam lze rozumně prodávat. A budou mít pravdu. Opravdu ale taková místa stojí za to, abyste kvůli nim vyvíjeli celé nové modelové řady kompletně jinak pojatých aut, po kterých na většině míst světa skoro neštěkne pes? Stěží. Sám - řeknu po tisící, ale pořád to bude pro některé nové - trávím asi polovinu života v Nizozemsku, které rozhodně patří mezi takové trhy, elektromobilů se tam dá prodat spousta. Ale i tak cirka dvě třetiny prodejů (a u soukromých kupců ještě zásadně víc) tvoří spalovací modely, takže třeba Škoda, ač tam prodá hromadu Elroqů a Enyaqů, by dobře prosperovala i bez nich.
Neprodávat elektromobily by znamenalo nutnost opustit třeba Norsko, ale stojí za to kvůli tak prťavému trhu dělat opak? A kdyby na elektromobily kašlala většina značek, trouflo by si je Norsko de facto nařídit? Myslím, že přesné odpovědi známe všichni v obou případech
Tohle bylo to klíčové strategické rozhodnutí, které automobilky - skoro všechny - před mnoha léty nezvládly učinit správně. A staly se svou sázkou na elektrická auta, která nyní po miliardách utracených za vývoj, marketing apod. pochopitelně chtějí prodat, samy součástí problému, který nyní musí řešit. Přes politické tlaky nařizují samy sobě něco, co od nich skoro nikdo nechce, tím dál zvyšují své náklady, aniž by je vyvážily příjmy.
Situace na tomto poli se v poslední době mění, ale ne dost rychle a intenzivně na to, aby někdo konečně přišel s obřím perem a přes celý tento nesmysl udělal čáru s tím, že ho prostě škrtá. Přesto je pořád možné, že to skončí stejně, jak ukazuje i smýšlení Volkswagenu, který se do této pasti chytil možná ze všech nejvíc.
Také VW chtěl být jen elektrický za pár let, teď z toho soustavně couvá. Pořád ale nabízí hromadu vesměs neúspěšných elektrických modelů, které by pořád někomu chtěl prodat? Jak? A co takhle za pomoci spalovacího motoru?! Přesně to VW napadlo, jak se nejednou proslýchalo a nyní na základě četných vlastních zdrojů potvrzuje i Bloomberg.
VW má podle těchto informací v úmyslu nabídnout pro Evropu i Spojené státy (tedy nikoli jen Čínu, kde už je to hotová věc) elektrické modely živé spalovacími jednotkami v pozici generátorů elektrické energie, tedy tzv. prodlužovačů dojezdu. Automobilka připravuje nový pětiletý investiční plán, kde má být tento záměr zahrnut. A jak je něco součástí pětiletky...
Bloomberg uvádí, že podrobnosti budou odhaleny v březnu příštího roku, mluvčí VW ale už nyní uvedl, že automobilka „sleduje vývoj trhu a koncept prodlužovače dojezdu si rezervoval pro svou budoucí platformu elektromobilů“. Podle něj poptávka zákazníků nakonec určí, co a kdy se přesně objeví v nabídce.
VW tak chce jít ve stopách Fordu, podle jehož šéfa spalovací range extendery nabízí zákazníkům „elektrický zážitek bez obav z dojezdu”. Pro firmu pak znamenají možnost nabídnout elektromobil za cenu vozu se spalovacím motorem, protože elektromobily se spalováky na palubě mohou používat výrazně menší a levnější baterie. Geniální.
Asi tušíte, kam to všechno vede. Jakmile jednou automobilky ve velkém vrátí elektromobilům spalovací motory v podobě range extenderů, podobně jako třeba Lotus dříve nebo později podlehnou pokušení pohánět s nimi i přímo kola, protože je to v řadě případů efektivnější než vyrábět elektřinu, dobíjet s ní baterku a z té pak čerpat zlomek takto vyrobené elektřiny na ten samý pohon. Pak už chybí poslední krok, který jako bychom slyšeli některého z šéfů automobilek říkat: „Odstraníme z elektrických aut s prodlužovačem dojezdu elektrický pohon s baterií, tím snížíme jeho hmotnost, složitost i cenu a nabídneme zákazníkovi srovnatelný jízdní zážitek s ještě lepší praktickou využitelností za podstatně lepší peníze!” To bude teprve plán...
Ale humor stranou. Spalovací auta současnými elektromobily rozhodně nejsou a nikdy nebyla v celém komplexu svých klíčových vlastností - zvlášť pak v poměru k ceně - překonána ani omylem. A pokud nenastane na jejich poli překotný vývoj, který v následujících letech opravdu nečekáme, kruh se prostě uzavře, klidně i u VW. Protože technické, ekonomické a obchodní realitě nelze draze a neefektivně odporovat věčně, nikdo na to už nebude mít peníze. Nakonec, VW je nemá už dnes a pro příští rok mu chybí stamiliardy. Co takhle si je vydělat zpátky s pomocí normálních aut, která lidé chtějí a jsou ochotni za ně platit?
Nová elektrická platforma VW už počítá se spalovacím motorem jako s range extenderem. Jak dlouho bude ještě trvat, než VW uzavře kruh zjistí, že „samotný range extender” pro pohon nakonec stačí? Foto: Volkswagen
Zdroje: Bloomberg, Volkswagen, SDA, Autoforum.cz
