Krvavá lázeň v Tesle pokračuje. Víkend přinesl další masové propouštění, firma zkouší vydělat, na čem se jen dá

Zaměstnancům se začíná zajídat nejistota, které je aktuální situace vystavuje, neboť jisté zjevně nemá nikdo nic. Tesla se zjevně horečnatě pokouší napravit své hospodaření, a to z obou myslitelných stran.

Trvá to už čtyři týdny v kuse a nezdá se, že by s tím byl konec. Další a další zaměstnanci automobilky Tesla dostávají e-maily informující o ukončení jejich pracovního poměru u firmy. Zatím poslední kolo se odehrálo o víkendu, jak s odvolání na řadu jim blízkých zaměstnanců společnosti informují lidé z Electreku. A není divu, že ti, kteří dosud na svých pozicích přežívají, jsou v návaznosti na dosavadní vývoj nervózní z toho, co ještě bude následovat.

Poslední kolo propouštění se zasáhlo oddělení vývoje softwaru, techniky i rozvoje služeb. Kritickým momentem se zdají být neděle, jak dokládá i Cheryl Cai, specialistka na rozvoj uživatelských rozhraní, která do Tesly přešla z Applu. Také ona měla obavy z toho, zda si svou pozici udrží poté, co si několik nejbližších kolegů v minulých týdnech muselo sbalit věci. Nakonec došlo i na ni, jak uvádí v příspěvku na LinkedInu zmíněném níže. „Stala jsem se další statistikou v dalším kole hromadného propouštění,” říká dnes s tím, že v neděli dostala obávaný mail a byl prostě konec.

„Přežívající” zaměstnanci citovaní Business Insiderem hovoří o svých obavách z toho, že příště dojde i na ně, neboť se nezdá, že by vyhazovy měly přímou vazbu na předchozí pracovní výkony či cokoli podobného. Lidí je prostě moc vzhledem k tomu, co nyní Tesla potřebuje a co očekává, proto se propouští plošně. Sám Elon Musk ostatně uvedl, že škrty si vyžádalo „zdvojení rolí a pracovních funkcí”, což je stav, ke kterému během překotného růstu firem obvykle dochází. A dokud se daří, nikdo jej příliš neřeší. Teď se zjevně nedaří.

„Pořád čekám, až Elon pošle další e-mail a řekne, že s propouštěním lidí je konec,” řekl Business Insideru jeden ze zaměstnanců, který si nepřál být jmenován. „Potřebujeme určitý způsob uzavření celé věci nebo jasné znamení, že se můžeme přestat bát o zaměstnání,” dodal. Tomu lze rozumět, nejistota je v těchto věcech zničující, postup Tesly ale působí dojmem, že právě nejistoty využívá ke zvýšení pracovní výkonnosti existujícího personálu. Jakkoli se nezdá, že by na zachování či nezachování pozic stávajících pracovníků mělo přímý vliv.

Není to ale zdaleka to jediné, co se v Tesle děje. Znovu podle Electreku vše působí dojmem, že Musk znovu přebírá významnější roli v řízení společnosti, když Toma Zhu, nedávno povýšenou globální dvojku společnosti zodpovídající se jen Muskovi a mající odpovědnost i za část amerických aktivit Tesly, znovu „převelel” do čela čínské divize firmy. Řada dalších vysoce postavených lidí pak byla propuštěna, o tom jsme se zmiňovali nedávno.

Tesla navíc neřeší jen úspory, chce také víc vydělat. Nově tak za poplatek nabídne mj. odemknutí dosud skryté kapacity baterií některých vozů. Přímo Elon Musk na svém X uvedl, že např. základní varianta Modelu Y může takto získat 40 až 60 mil (64 až 97 km) dodatečného dojezdu v závislosti na baterii, kterou má k dispozici. Tesla za to chce účtovat 1 500 až 2 000 dolarů (asi 35 až 47 tisíc Kč) a aktuálně „pracuje na regulačních schváleních, aby to umožnila”. O důvodech se Musk ani nepokouší mlžit: „Musíme nějak zaplatit účty,” řekl v návaznosti na dotazy některých zákazníků.

Jako už nejednou dodejme, že ačkoli situace v Tesle působí dramaticky, není jasné, zda jde o reakci na velmi špatný aktuální stav, preventivní opatření v očekávání takového stavu nebo jen využití situace ke krokům, které zajistí lepší hospodaření firmy v momentě očekávání pravého opaku. Jasno odpověď v tomto ohledu přinese jen čas.

