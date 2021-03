Která firma vyváží nejvíc aut z USA? Není to GM, Ford, Chrysler, Tesla, nikdo takový před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Docela svérázné výsledky má čerstvě zveřejněná statistika vývozů aut z USA. Vůbec nejvíce aut totiž z Ameriky nevyváží žádná z tamních obřích automobilek, ale německé BMW.

Během uplynulých týdnů jsme se mnohokrát ohlíželi za loňským rokem a prodejními výsledky různých automobilek či jejich úspěchy a neúspěchy na vybraných trzích. Dnes ovšem naši pozornost zaujalo něco, čemu se běžně nevěnujeme - data o vývozu aut ze Spojených států Amerických. Může se zdát, že to jsou čísla pro nás zajímavá asi jako vývoj koronavirové epidemie v Zimbabwe, ale není to tak úplně pravda.

Výsledky jsou docela překvapivé, neboť do čela pelotonu se nepostavila žádná zámořská značka. Ostrouhali tedy tradiční výrobci jako Ford či koncerny General Motors a Fiat Chrysler Automobiles, do čela se nedostala ani Tesla či kdokoli jiný americké provenience. Všem rybník vypálilo BMW, které máme zafixované jako německou a tedy logicky evropskou automobilku.

BMW ovšem nemá továrny jen ve své domovině, ale po celém světě, Spojené státy nevyjímaje. Závod ve Spartanburgu je sice jediný na severoamerickém kontinentu, nicméně právě tam se vyrábí všechna SUV značky s výjimkou modelů X1 a X2 a elektrické iX3, ta vzniká jen v Číně. A jelikož právě po vozech s vyšší stavbou karoserie je ve světě obrovský hlad, není nakonec zase tak šokující, že BMW je největším automobilovým exportérem USA.

Abychom přitom zbytečně nechodili okolo horké kaše, rovnou zmíníme, že značka loni ve Spartanburgu (resp. nedalekém Greeru) vyrobila 361 365 aut - tedy zhruba 1 400 denně. Z této porce přitom 218 820 vozů zamířilo ze země ven. Většinou přitom Státy opustily skrze nedaleko ležící přístav v Charlestonu, kde dosáhly kumulované hodnoty 8,9 miliardy dolarů (cca 193,3 mld. Kč).

Jak jsme již zmínili, na jednu stranu to je překvapivé, na tu druhou to dává smysl. Americké automobilky v Evropě moc neznamenají a pokud ano, je to Ford, který modely pro Evropu vyrábí hlavně zde. Modely Fordu, Buicku či Tesly pro Čínu pak vznikají obvykle v Číně a byť najdeme významná odbytiště evropských značek ve zbytku světa, nejsou zase tak významná, aby vyrovnala přes 200 tisíc exportovaných bavoráků.

BMW má sice v Americe pouze jednu továrnu, i ta ovšem stačila na zisk koruny mezi americkými vývozci - všechny domácí automobilky toho vyvážejí méně. Foto: BMW

