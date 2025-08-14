Která ze značek skupiny BMW má nejmladší zákazníky? Na první pohled to překvapí, hned na ten druhý to ale dává smysl
Petr ProkopecBMW má pod svými křídly už po několik dekád slušnou paletu značek, z nichž jedna měla oslovovat především mladší publikum. Jde pochopitelně o Mini, to ale nakonec v průměru nejmladší kupce neoslovuje.
BMW má pod svými křídly už po několik dekád slušnou paletu značek, z nichž jedna měla oslovovat především mladší publikum. Jde pochopitelně o Mini, to ale nakonec v průměru nejmladší kupce neoslovuje.
Jako typického majitele Rolls-Roycu si většina lidí představí prošedivělého padesátníka či šedesátníka, jemuž dekády úspěšného působení ve vysokém byznysu či na nejvyšších manažerských postech dovolily koupi prestižní limuzíny či kupé. Dříve to tak i bylo, britská značka se ale v posledních dekádách začala prezentovat jinak. A s tím se změnila i její klientela.
Gerry Spahn, mluvčí americké pobočky britské automobilky, totiž uvedl, že v roce 2010 se průměrný věk zákazníků Rolls-Royce skutečně pohyboval okolo 60 let. „Nyní jsme ale nejmladší značkou spadající pod skupinu BMW, neboť naší klientele je v průměru 43 roků,“ uvedl. Zároveň zmínil, že americký trh je pro Brity stále důležitější, neboť loni v USA skončila takřka polovina produkce. Majitelé navíc stále více přistupují k individualizaci, načež průměrná cena vzrostla ze 6 na 10 milionů korun.
Na první pohled překvapí, že ani BMW, ani Mini neoslovují mladší kupce, na ten druhý se ale o překvapení tak úplně nejedná. Pes je zakopaný v tom, že Rolls-Royce prodává hrstku exemplářů hrstky modelů. A když se rozhodne změnit své zaměření, relativně rychle jej skutečně změní - u Mini a BMW to s celou jeho paletou modelů a miliony tradičních kupců nejde tak snadno.
Jon Colbeth, šéf severoamerického zastoupení, to potvrzuje. Ten uvedl, že v případě elektrického kupé Spectre je klientela ještě mladší, v průměru je jí jen 35 let. A protože Spectre zkraje své existence (dnes už zájem o něj silně uvadá) tvořil největší část prodejů, s průměrem hnul snadno. Počkáme si tedy raději dalších pár let na to, kde se průměr ustálí.
Pokud vám toto vysvětlení nepřijde moc věrohodné, doplníme, že britská automobilka loni prodala jen 5 712 aut, což je sice třetí nejlepší počin v její historii, na druhou stranu to ovšem nejsou ani denní registrace mateřského BMW (při 2,2 milionech aut celkově jde o 6 028 vozů za jeden den). A Spectre loni byl skutečně nejžádanějším modelem v Evropě (letos je na méně než polovičních číslech ve srovnání s Cullinanem).
Britská značka tak má nakonec nejen nejmladší zákazníky v rámci BMW Group, ale i jedny z nejmladších zákazníků v branži. Jak uvádí data Cox Automotive, nová auta bez ohledu na značku či pohon si momentálně kupují lidé, kterým je v průměru 52 let. Kde je Rolls-Royce, už víte. Lze už jen dodat, že v roce 2003 automobilka v továrně v Goodwoodu zaměstnávala 300 lidí, kteří byli schopni poskládat jedno auto denně. Od té doby se ovšem počet zaměstnanců navýšil na 2 500, denní produkce pak vzrostla na 28 aut. I díky tomu Rolls-Royce každoročně do britského rozpočtu přispívá zhruba 142 miliardami korun ročně. Dá se ale předpokládat, že pokud i s ostatními modely přejde na elektrický pohon, toto číslo jen klesne - Spectre zazářil a pohasíná stejně jako podobná Porsche.
Spectre je prvním produkčním elektromobilem britské značky a postupně se z něj klube slušné fiasko. Loni se ale ještě prodával velmi dobře, a protože jej kupovali hlavně mladší lidé, dramatickým způsobem snížil průměrný věk zákazníků Rolls-Roycu. Foto: Rolls-Royce
Zdroje: Rolls-Royce, Data Force, Cox Automotive
