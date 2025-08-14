Která ze značek skupiny BMW má nejmladší zákazníky? Na první pohled to překvapí, hned na ten druhý to ale dává smysl

před 6 hodinami | Petr Prokopec

Foto: BMW

BMW má pod svými křídly už po několik dekád slušnou paletu značek, z nichž jedna měla oslovovat především mladší publikum. Jde pochopitelně o Mini, to ale nakonec v průměru nejmladší kupce neoslovuje.

Jako typického majitele Rolls-Roycu si většina lidí představí prošedivělého padesátníka či šedesátníka, jemuž dekády úspěšného působení ve vysokém byznysu či na nejvyšších manažerských postech dovolily koupi prestižní limuzíny či kupé. Dříve to tak i bylo, britská značka se ale v posledních dekádách začala prezentovat jinak. A s tím se změnila i její klientela.

Gerry Spahn, mluvčí americké pobočky britské automobilky, totiž uvedl, že v roce 2010 se průměrný věk zákazníků Rolls-Royce skutečně pohyboval okolo 60 let. „Nyní jsme ale nejmladší značkou spadající pod skupinu BMW, neboť naší klientele je v průměru 43 roků,“ uvedl. Zároveň zmínil, že americký trh je pro Brity stále důležitější, neboť loni v USA skončila takřka polovina produkce. Majitelé navíc stále více přistupují k individualizaci, načež průměrná cena vzrostla ze 6 na 10 milionů korun.

Na první pohled překvapí, že ani BMW, ani Mini neoslovují mladší kupce, na ten druhý se ale o překvapení tak úplně nejedná. Pes je zakopaný v tom, že Rolls-Royce prodává hrstku exemplářů hrstky modelů. A když se rozhodne změnit své zaměření, relativně rychle jej skutečně změní - u Mini a BMW to s celou jeho paletou modelů a miliony tradičních kupců nejde tak snadno.

Jon Colbeth, šéf severoamerického zastoupení, to potvrzuje. Ten uvedl, že v případě elektrického kupé Spectre je klientela ještě mladší, v průměru je jí jen 35 let. A protože Spectre zkraje své existence (dnes už zájem o něj silně uvadá) tvořil největší část prodejů, s průměrem hnul snadno. Počkáme si tedy raději dalších pár let na to, kde se průměr ustálí.

Pokud vám toto vysvětlení nepřijde moc věrohodné, doplníme, že britská automobilka loni prodala jen 5 712 aut, což je sice třetí nejlepší počin v její historii, na druhou stranu to ovšem nejsou ani denní registrace mateřského BMW (při 2,2 milionech aut celkově jde o 6 028 vozů za jeden den). A Spectre loni byl skutečně nejžádanějším modelem v Evropě (letos je na méně než polovičních číslech ve srovnání s Cullinanem).

Britská značka tak má nakonec nejen nejmladší zákazníky v rámci BMW Group, ale i jedny z nejmladších zákazníků v branži. Jak uvádí data Cox Automotive, nová auta bez ohledu na značku či pohon si momentálně kupují lidé, kterým je v průměru 52 let. Kde je Rolls-Royce, už víte. Lze už jen dodat, že v roce 2003 automobilka v továrně v Goodwoodu zaměstnávala 300 lidí, kteří byli schopni poskládat jedno auto denně. Od té doby se ovšem počet zaměstnanců navýšil na 2 500, denní produkce pak vzrostla na 28 aut. I díky tomu Rolls-Royce každoročně do britského rozpočtu přispívá zhruba 142 miliardami korun ročně. Dá se ale předpokládat, že pokud i s ostatními modely přejde na elektrický pohon, toto číslo jen klesne - Spectre zazářil a pohasíná stejně jako podobná Porsche.


Která ze značek skupiny BMW má nejmladší zákazníky? Na první pohled to překvapí, hned na ten druhý to ale dává smysl - 1 - Rolls-Royce Spectre Black Badge 2025 oficialni vyber 01
Spectre je prvním produkčním elektromobilem britské značky a postupně se z něj klube slušné fiasko. Loni se ale ještě prodával velmi dobře, a protože jej kupovali hlavně mladší lidé, dramatickým způsobem snížil průměrný věk zákazníků Rolls-Roycu. Foto: Rolls-Royce

Zdroje: Rolls-Royce, Data Force, Cox Automotive

Petr Prokopec

