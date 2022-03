Které zahraniční automobilky dál zůstávají na ruském trhu? Exodus není zdaleka úplný před 3 hodinami | Petr Prokopec

Může se zdát, že se k Rusku otočil zády celý svět, a to i v případě lokální výroby aut či prodeje dovážených modelů. Není to ale tak jednoznačné, některé značky dále doufají, že své pozice v Rusku udrží, jiné by je dokonce rády zlepšily.

Jaká je budoucnost automobilového průmyslu v Rusku? Na tuto otázku v současné době neexistuje jasná odpověď, do značné míry je ale závislá na dalším průběhu konfliktu na Ukrajině. Čistě teoreticky se může stát cokoli, třebaže si v tuto chvíli neumíme příliš představit, že by se věci vrátily do zcela původních kolejí. Jisté je v tuto chvíli pouze tolik, že se k Rusku staví zády stále více automobilek - ať už proto, že kvůli sankcím musí, nebo proto, že kvůli probíhajícímu konfliktu chtějí.

Další vývoj je ve hvězdách, v extrémním případě může dojít až na zabavování továren. Již minulý týden bylo schváleno, že Rusko může znárodnit majetek zahraničních firem, které z více než 25 procent vlastní osoby či firmy z nepřátelských států. Mezi ně patří celá Evropská unie, tedy i Česko, stejně jako třeba Spojené státy, Velká Británie či Švýcarsko. I kdyby ale došlo na takový scénář, pořád existují země a značky, které k Rusku odmítavé nejsou a fungovat na jeho území chtějí i nyní.

Těmi nejvíce zaháčkovanými jsou ty čínské, které se v Rusku už dobře usadily a situace otevřeně chtějí využít k tomu, aby zvýšily svůj tržní podíl. Čína s žádnými sankcemi proti Rusku nepřišla a nedá se čekat, že by to kdy udělala - veřejně odsuzuje spíše chování západních mocností i sankce samotné. Značky jako Geely, Haval, Chery, Changan, Dongfeng, FAW, Great Wall a další tak v zemi zůstávají dál a divili bychom se spíše tomu, kdyby zní odešli. Čína je ve výrobě těchto aut zcela soběstačná a do svého rozhodování si nejspíše nenechá mluvit od USA a dalších.

Kromě čínských automobilek ale zády k Rusku nestaví ani korejští výrobci. Hyundai a Kia doufají, že budou moci v prodeji svých aut pokračovat, zvláště poté, co partnerská společnost Avtotor investovala do rozšíření svých výrobních kapacit. Dle zveřejněných informací má továrna v Kaliningradu dostatek komponentů na tři měsíce dopředu, přičemž Korejci budou zasílat i nové díly - na to si domluvili výjimky i s USA. Jsou v Rusku příliš velcí a odepsat mnohamiliardové investice z posledních let se jim logicky nechce.

Analytici ostatně naznačují, že právě výše lokálních investic a intenzita lokální výroby je stěžejní při posuzování aktuální situace. Kde bylo peněz vynaloženo více, tam převládá snaha zůstat a de facto navyšovat tržní podíl. Což je teorie, která může a nemusí fungovat. Pokud by sankce Rusko zbídačily, trh s auty by se výrazně zmenšil a ani větší podíl na něm by nemusel znamenat vysoké prodeje. To se ale stát nemusí a pokud prodeje zůstanou robustní a z trhu zmizí většina konkurence, je to pro Korejce šance.

A nejen pro ně, tradičně neutrální se snaží zůstat i Toyota, která sice musela pozastavit montážní linky kvůli problémům s dodávkami komponentů, úplný odchod ze země ale vylučuje. Japonsko je ostatně další zemí, která nechce s Ruskem zcela zpřetrhat vztahy - například ruské zastoupení Mitsubishi zmiňuje, že dovoz nových aut zatím neustal a s dalšími kroky si počká na budoucí vývoj. Opatrný je i Stellantis (Peugeot, Citroën, Opel a další), který sice v Rusku momentálně nic nevyrábí a některé aktivity přesouvá jinam, k rázným krokům ale zatím též nepřistoupil. Renault je pak kapitola sama pro sebe - majoritní podíl v Avtovazu, velké továrny v zemi, významný podíl Ruska na globálních obratech i ziscích... Francouzi musí být opatrní.

Na „opačné straně barikády” je ale více automobilek, své aktivity v zemi přerušila již více než dvacítka z nich. Kromě celého koncernu VW včetně Škody mezi ně patří Mercedes, Nissan, Ferrari, Lamborghini či Volvo. Takové BMW pak sice vyhlásilo stop-stav, ovšem letos v únoru se zmiňovaným Avtotorem uzavřelo smlouvu na lokální výrobu svých aut až do roku 2028. Touha zůstat v zemi je tedy nepochybně nemalá, to ale nakonec platí o všech. O víkendu jsme psali, že Mercedes případným koncem v Rusku riskuje přes 70 miliard korun, kdo by je chtěl jen tak odepsat?

Suma sumárum je situace nejistá. Tedy až na to, že v Rusku se momentálně prakticky nic nevyrábí, a to ani v případě Lady, neboť invaze na Ukrajinu způsobila trhliny v dodavatelských řetězcích a logistické problémy. A také se toho moc neprodává, za což může hlavně volatilita kursu rublu a z dlouhodobého hlediska nejasné ceny. I pokud by ale došlo na nejhorší, minimálně odhodlání zůstat v zemi ze strany čínských, korejských a některých japonských značek je zřejmé.

Čínské automobilky zůstávají ruskému trhu věrné i proto, že po odchodu těch západních mohou dále navýšit svůj už tak vysoký tržní podíl. Foto: Haval



Nejde ale jen o Číňany, v Rusku zůstávají i Korejci, kteří tam prodávají třeba hit jménem Hyundai Creta. Foto: Hyundai



Zády k Rusům se pak neobrací třeba ani Toyota, která tam po léta bodovala mimo jiné s Land Cruiserem (zde ve své předchozí generaci v provedení pro CIS) a ráda by navázala i s tím novým. Foto: Toyota

