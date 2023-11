Kupci Cybertrucku se auta nebudou moci zbavit celý rok od jeho pořízení, jinak jim Tesla naúčtuje přes milion Kč před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

První pick-up Tesly se v poslední době ukazuje být stále méně tím, čím měl být, což řadu zákazníků jistě odrazuje. Pokud to automobilka vnímá, pak je zkouší dostat zpět na loď mimořádně kontraproduktivním způsobem.

Tesla začala smluvně omezovat své zákazníky, jmenovitě kupce stále kontroverznějšího Cybertrucku, v tom, co mohou s autem dělat po jeho koupi. Kolegové z Road and Track, kteří tuto kulišárnu vytáhli na světlo světa, konstatují, že v dnešním automobilovém světě není ojedinělá. To mají pravdu, jen to samo o sobě ale neznamená, že je správná. Jde o další z řady ukázek pro nás skandálního zacházení některých výrobců se svými klienty.

Můžeme citovat slova jednoho z čtenářů Road and Tracku v navazující diskuzi, neboť lépe bychom to neřekli: „Pokud si něco koupím, zájem prodávajícího by měl skončit okamžikem dokončení transakce. Další zacházení s autem s výrobcem konzultovat nemusím. Zaplatil jsem za něj, tady máte peníze, tím je to hotové,” praví dotyčný.

Je to naší optikou přesně tak - někdo něco prodává, já si to kupuji, tím se stávám majitelem a je jen a pouze na mě, co s tím udělám. Nebo si snad dokážete představit, že by prodávající rohlíku řešil, jestli ho sníte, kdy ho sníte, čím ho namažete nebo jestli ho třeba za pár dnů nastrouháte? Můžu ho vzít a strčit si ho kamkoli, výrobci po tom nic není, je prostě můj a naložím s ním dle svého uvážení. Auto není v principu nic jiného, ani trochu.

Automobilky přesto kupce v zacházení s auty omezují, typicky jim zakazují je po určitý čas prodat. Proč, nemáme tušení. Prý jde o to, aby nedocházelo k umělému navyšování cen, ale to je prostě trh. Pokud výrobci nedokážou vykrýt veškerou prvotní poptávku, mohou cenu zvýšit sami. Pokud touto cestou jít nechtějí, mohou zvýšit výrobu. Nevidíme důvod, proč by měli trvat na prodeji za určitou sumu v momentě, kdy jsou někteří ochotni zaplatit víc. A jestliže tak činit chtějí, proč by měli omezovat vlastní zákazníky v tom, že nastalé situace na trhu využijí ve svůj prospěch? Pro smluvní omezení manipulace s vozem není důvod. Co když si někdo auto koupí a už ho nechce? Nebo se mu naskytne šance koupit jinou věc? Nebo mu prostě dojdou peníze a raději by je utratil jinde, dotyčný onemocní cokoli takového? Pak má prostě smůlu, minimálně optikou prodeje za skutečnou tržní cenu.

Za takových podmínek bychom si žádné auto nekoupili, zákazníkům Tesly ale v případě Cybetrucku nic jiného nezbude. Automobilka totiž do svých všeobecných podmínek týkajících se nákupu nových vozidel zapracovala klauzuli, kterou si můžete přečíst sami níže. Pokud vám ale angličtina dělá problémy, nebo se vám nechce číst tolik vět, pak Tesla - ve stručnosti řečeno - zakazuje kupujícím prodat své Cybertrucky během prvního roku od nákupu. Jedinou výjimkou je, že auto prodáte zpět samotné Tesle, která ale předem říká, že z původní ceny odečte 25 centů (5,76 Kč) za každou ujetou míli a další peníze za další faktory - jistě půjde o časové stáří, opotřebení apod. To může ale znamenat obrovskou ztrátu optikou aktuální tržní ceny. Pokud by zákazník chtěl své auto prodat jinak, potřebuje k tomu souhlas Tesly.

Když tyto podmínky porušíte, popř. pokud je Tesla „důvodně přesvědčena, že se ustanovení o přeprodeji chystáte porušit” (což je zajímavé samo o sobě), značka si vyhrazuje právo prodej zastavit ještě před tím, než se odehraje. A pokud k němu přece jen dojde, naúčtuje vám 50 000 USD (1,15 milionu Kč) nebo veškerý zisk, který jste prodejem realizovali. Finální ťafka: Tesla vám v takovém případě také „může v budoucnu odmítnout prodat jakákoli další vozidla”. Náš zákazník, náš pán! No ne?

Považujeme to za naprosto tristní praktiku, která navíc očekává, že prvotní zájem o Cybetruck bude dalece převyšovat výrobní kapacity firmy. Může se stát, ale i když ano, proč kvůli tomu takto zacházet s prvními, tedy nejvěrnějšími zákazníky? Zdá se nám to postavené na hlavu.

Pozor na malá písmenka, chce se dodat, ani po koupi Cybertrucku vůz nebude tak úplně váš. Grafika: Tesla



Jestli je auto taková bomba, aby tím byl ospravedlněn podobný postup, posuďte sami. Foto: Tesla

Zdroje: Road and Track, Tesla

