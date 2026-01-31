Kupte si dosavadní Audi RS4 nebo RS5, dokud můžete, firma omylem potvrdila, že to nové bude jen další nesmysl
Petr Prokopec
před 3 hodinami | Petr Prokopec
Do výroby už je neobjednáte, skladových aut u dealerů je ale pořád docela dost i v Česku. A budou stát za to, zvlášť ve vrcholných verzích Competition jde o velmi povedená a technicky smysluplná auta držící hmotnost na uzdě. Nástupce bude už oficiálně otylý nesmysl.
Plug-in hybridy měly být tím nejlepším, co si půjde koupit v „hodině mezi psem a vlkem”. Tedy ve chvíli, kdy automobilky mohou stále těžit z víc jak stoleté evoluce spalovacích motorů, současně ale nejsou schopny nabídnout jejich plnohodnotný elektrický ekvivalent. Spoustu jízd u nich tedy měl odbýt elektrický pohon s bateriemi dobíjenými doma, čímž by došlo na snížení emisí. Přítomnost spalovací jednotky a palivové nádrže by ovšem mazala obavy z nedostačujícího dojezdu, neboť by vám umožnila dálkové trasy bez nutnosti dlouhých zastávek, s jakými jsou spojeny čistě benzinová či dieselová auta. Třešinkou na dortu pak byla nižší cena než u ryzích elektromobilů, u kterých je pořád dominantním nákladem i svou kapacitou dalece nedostačující baterie, a nižší spotřeba daná možnostmi hybridního pohonu s nějakou tou teoretickou efektivitou navíc.
Tato domnělá pozitiva se ale s realitou nepotkala. Plug-in hybridy jsou dokonce žíznivější než spalovací vozy, oproti kterým jsou navíc také o 80 procent poruchovější. Z velké části za tím stojí jejich baterie, které ovšem nejsou pouze nespolehlivé, ale zároveň u nich dochází také na značnou degradaci, což zasahuje i zůstatkové hodnoty. Ve finále tedy majitelům těchto aut peníze i štěstí protékají skrze prsty. Víc zaplatí při koupi, víc zaplatí v servisech, víc zaplatí za pojištění, nedostanou skoro nic a ještě jim někdo míň zaplatí za ojetinu. Spousta lidí se nakonec zcela vyhýbá tomu je jako dobíjecí hybridy vůbec používat. Pokud existuje něco jako „lose-lose situace”, je to tohle.
Tato fakta zazněla už mnohokrát, podepřena jsou navíc mnohými studiemi a osobními zkušenostmi. Některé automobilky ale zkrátka trvají na tom, „že si ten fotbal prosadí”, a tak přichází s dalšími a dalšími dobíjecími hybridy, ačkoli musí vidět, že štěstí nepřináší nikomu včetně nich samotných. Mezi ty se nově zařadí Audi, které už pár plug-in hybridů nabídlo, dosud se s nimi ale vyhýbalo sportovním modelům RS, do kterých se zejména kvůli vysoké hmotnosti a nestálým dodávkám výkonu hodí ze všech nejmíň. Teď to ale změní.
Nedá se říci, že to je úplně překvapivé, firma to dosud ale i v reakci na přímé dotazy odmítala potvrdit nebo vyvrátit. Teď to, nutno dodat omylem, potvrdila v příspěvku na LinkedInu, který sice v mezičase změnila, kolegové z Motor1 ale byli dost rychlí, aby si jej všimli včas. „Nové Audi RS5 se také blíží ke svému debutu a bude naším prvním výkonným plug-in hybridem,” stálo původně ve sdělení firmy - to opravdu nedává velký prostor k pochybám...
Němce tak zjevně neodradila ani děsivá image současného BMW M5 daná hlavně jeho obrovskou, cirka 2,5tunovou hmotností. A neodradilo ho ani obchodní fiasko Mercedesu-AMG C63, který po třech letech skončil mj. kvůli tomu, že též snadno vážil až ke 2,2 tuny. Audi s hybridní RS5 stěží bude lepší, však verzi S5 Avant váží současná generace výchozího modelu 1 965 kg. A to jej pohání pouze třílitrový šestiválec v mild-hybridním provedení, to moc kilo navíc nepřidává.
Však v plug-in hybridní verzi značka nabízí standardní A5, která jakožto Avant vykazuje na vahách 2 040 kg. Pod kapotou ovšem má dvoulitrový čtyřválec, tedy menší spalovací jednotku. Němci pak u RS5 budou muset vyhnat výkon pořádně vysoko, což si vyžádá posílené chlazení, odolnější podvozek, větší brzdy atp. Pokud s hmotností skončí mezi 2,2 a 2,3 tuny, bude to úspěch. To samozřejmě zhorší ovladatelnost, navíc daná hmotnost bude přítomna neustále, zatímco výkon elektrické části s klesající kapacitou baterií postupně zmizí. Bude to skutečně jen další technický nesmysl.
Větší počet kil se navíc negativně propíše do většího a rychlejšího opotřebení pneumatik, brzd a podvozku. Tedy k v úvodu zmiňovanému dražšímu servisu. Hodnotu si tedy RS5 taktéž dobře držet nebude, protože bude mít baterii za statisíce, která nevydrží věčně. Lze tedy říci aspoň něco na obranu automobilky? Ale jistě, u dealerů lze pořád koupit skladové RS4 Avant a RS5 Sportback v dosavadním provedení Competition s permanentně dostupnými 470 koňmi, hmotností lehce na 1,7 tuny a stále ještě kvalitním interiérem. Od nějakých 3 milionů výš můžete nakupovat - jsou to velké peníze, ale počkejte, až dorazí RS5 Avant. A co nabídne. Říkáme kupujte, dokud můžete, tahle auta budou vedle snadno o půl tuny těžší novinky hotový poklad.
Už současná S5 má na kontě skoro dvě tuny, jako plug-hybridní čtyřválec dokonce hodně přes. RS5 Avant s už potvrzeným plug-in hybridním šestiválcem bude absurdita non plus ultra. Foto: Audi
Dosavadní RS5 Sportback je vedle toho osvědčené auto s hromadou kvality, čistě spalovacím V6 s až 470 PS a 1,7tunovou hmotností. Nikdy se nejevila tak dobře jako vedle toho, co má přijít místo ní. Foto: Audi
Zdroj: Audi přes Motor1
