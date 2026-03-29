Kvůli tomuhle vás Volkswagen musí dostat do svých elektrických modelů do dvou let, i kdyby na chleba nebylo
včera | Petr Miler
Ptáte se, proč to Němci dělají, když si tím jen podřezávají větev, na které sami sedí? Protože se stejně jako už nejednou v historii snaží dostát povinnosti, nad jejímž splněním hlouběji nepřemýšlí, jinak se to vysvětlit nedá. Der Spiegel k tomu spočítal víc.
Pokud má člověk všech pět pohromadě, má aspoň elementární povědomí o technice aut, ekonomii, obchodních a marketingových zákonitostech a ponětí o dění na automobilovém trhu, nemůže to chápat. Nemůže chápat, proč se zejména některé automobilky vydaly na sebevražednou misi s elektrickými auty. Teď nemluvíme o elektromobilech jako takových, ty se jistě dají nabízet jako řešení pro někoho, komu vyhovují, kdo má pocit, že má elektřinu zdarma, má pocit, že tím šetří planetu, kazí byznys Arabům, živí Muskovy děti, cokoli takového. Podobní lidé by se jistě našli. Řeč je o snaze vecpat tahle auta úplně všem bez rozdílu nejlíp už včera
Tohle smysl opravdu nedává, protože elektrická auta ve své současné formě nejsou konkurenceschopným řešením vedle spalovacích aut uživatelsky ani ekonomicky. A to jsou dost podstatné faktory. Není tomu tak dokonce ani 10 let poté, co na ně byly politicky nahrnuty všechny myslitelné dotace a umělé podpory, zatímco spalovacím vozům bylo naházeno pod kola tolik klacků, že se pohybují po ohoblovaných brzdových kotoučích. Přesto jasně vítězí, v Česku měly loni elektromobily podíl na trhu jen 5,55 %, navíc by se dalo dlouze zkoumat, kdo a proč je vůbec kupoval. A v celoevropském měřítku je oslavováno, že i spolu s miliardou lokálních podpor, které spalovací auta v řadě zemí téměř vylučují z hledáčku všech, zůstalo právě tak či onak spalovacím vozům přes 80 procent trhu v momentě, kdy analytici varují, že o moc menší jejich podíl hned tak nebude.
Je to naprosto absurdní, chce opravdu mimořádnou zabedněnost, aby někdo za takto rozdaných karet viděl v elektromobilitě jedinou budoucnost a vsadil na ní všechno. Je to jako hodit v kasinu all in v pokeru s dvěma dvojkami a dvěma sedmičkami v ruce. Je to jako skočit do Macochy s dětským nafukovacím kruhem kolem pasu a věřit v přežití. Je to jako vypít lahev metanolu a vykoupit antikvariát s cílem si konečně počíst. Je to na hlavu postavená vize popírající jakoukoli myslitelnou logiku. Tedy až na jednu - že se tahle auta opravdu podaří nařídit a všechno ostatní přestane hrát roli. Protože pak je to skutečně „logické” - když se někomu podaří nařídit, že se budou moci prodávat jen černé kalhoty, pak se sázka na černé kalhoty zdá být docela bezpečnou...
Problém je v tom, že se to nemůže povést. Tedy s černými kalhotami možná ano, s elektrickými auty ne, ta zůstanou jen hrobem promrhaných miliard, jak praví analytici. A i kdyby se na chvíli povedlo, bude to tak ekonomicky i společensky devastující, že to zase brzy skončí. Proto tomu moudří nevěří, nehází všechna vajíčka do jednoho košíku a bojují se snahou to přikázat, třeba BMW. U VW to vidí jinak. Tam... Ordnung muss sein! Oni opravdu věří tomu, že tohle nařízení projde, i když musí vnímat, jak to skončilo v USA, jaká je realita v Číně, jak to funguje v Japonsku, nemluvě o zbytku světa, kde na podobné nesmysly často ani nemají pomyšlení. A tak dokola omílají to nejtrapnější klišé.
Možná tedy ve Wolfsburgu nejsou tak hloupí či krátkozrací, sami se cítí být v koutě. Nakonec víte, že Evropská unie si z metody cukru a biče a vybrala bič a za nedosažení cílů rozdává tresty, i kdyby si ony cíle vycucala z prstu na toaletě ze zlata. Automobilky jsou tak nuceny snížit emise CO2 prodávaných aut za reálně dosažitelné hranice s pomocí elektrických aut, jejichž emise jsou vždy nulové, i kdyby náhodou šlo o třítunové SUV s pěti tisíci koňmi, které za jízdy spotřebovává víc energie než všechny mateřské školy v okolí.
Proto se staví takové nesmysly, a to dokonce i v momentě, kdy se žádné pokuty neplatí. Jak si možná pamatujete, rozdávat se měly už za loňský rok, nakonec ale EU ucukla. Ale jak? Pěkně po bruselsku, nezměnila prakticky nic. Místo toho, aby pokuty dle stále stejných mechanismů rozdala za roky 2025, 2026 a 2027 za každý zvlášť, že rozdá v roce 2028 za všechny tři roky dohromady. Nezměnila se tedy metodika, posunul se den zúčtování - je to jako když vám banka uleví tak, že vás místo splátek v září, říjnu a v listopadu nechá v prosinci zaplatit všechny najednou. Jistě, může to pomoci, ale... Prostě tomu neutečete.
Pokud tedy automobilky neplnily cíle loni, budou muset v nadcházejících letech ještě tvrději pracovat na tom, aby se dostaly pod ně. A hádejte, kde je VW? Jestli myslíte, že je to tam, kde se vpravo vzdouvá pravá půlka a vlevo levá půlka a voní to tam jen krátce po mytí, jste na správné adrese. Limity pro jednotlivé automobilky jsou určovány individuálně s ohledem na typy prodávaných aut ten za pro konce Volkswagen v loňském roce činili 92 gramů CO2 na kilometr. Automobilka tento limit výrazně překročila.
Spočítal to Der Spiegel na základě údajů Data Force - nebýt odkladu, VW by právě platil tučných 2,2 miliardy Eur (53,5 miliardy Kč). VW má tedy roky 2026 a 2027 nejen na to, aby emise snížil na kýženou mez, ale dostal se pod ní o tolik, aby vyrovnal loňský rok. Zní to jako mise pro Toma Cruise, ale asi to cítit jako nutnost. Pokud by zůstal na současných číslech, bude muset Evropské unii zaplatit přes 160 miliard korun a ty nemá - už teď mu chybí 300 miliard.
Ani Mercedesu se v tomto ohledu nedaří, proto nám také cpe hlouposti jako nové CLA. Kvůli spojení se Smartem je německá značka povinna udržet emise CO2 pod 90 gramy na kilometr, aktuálně je o 12,5 gramu výš. To dělá pokutičku 712 milionů Eur, přes 17 miliard, kterou chtějí Němci vykompenzovat nákupem „emisních povolenek” (nejmenuje se to tak, ale princip je stejný) od čínského Geely. Tak buď je to 51 miliard pro Brusel nebo o něco míň pro Peking, chose your destiny.
Stellantis má také problémy. Společnost smí v aktuálně vypouštět 96,3 gramu CO2 na kilometr, v loňském roce tuto hodnotu překročila o 6,6 gramu. Visí nad ním 1,03 miliardy Eur (25 miliard Kč). Největším hříšníkem je pak Subaru s průměrem 169,9 gramu na kilometr, o 78,7 gramu nad jeho specifické limity, účet? 128 milionů Eur. To kdybyste se ptali, proč přestává prodávat skoro vše, co byste si opravdu přáli koupit...
Jak už padlo, Geely s Volvem, Zeekrem a Polestarem je za vodou (proto jsou to takoví Hujeři), to samé pochopitelně Tesla a dokonce i Toyota se svými hybridy. Nejpozoruhodnější jsou ale emise BMW. Značka smí emitovat 93,9 gramu CO2 na kilometr a v roce 2025 byla na 90,3 gramu, i když EU otevřeně pohrdá, prostě si její zákazníci koupili dost elektromobilů, i když je lidem moc nevnucuje. Také proto se může vysmívat opařené konkurenci.
Ale zpátky k VW. Ten z toho prostě vidí jedinou cestu: Do každé rodiny, elektrické kraviny! A jede jako namydlený blesk - musí vidět, že nabízí nesmysly, že mu to s nimi nejde, že mu to lidi nebaští, i když se může přetrhnout. Loni u nás prodal směšných 801 elektrických aut z 16 589 a zaběhněte se na některý z modelů ID zeptat k dealerovi - začnou do vás píchat špendlíkem, protože takového člověka tam neviděli týdny, budou vás považovat za hologram nebo rovnou přelud. Ale co, Wir schaffen das, ne? „Šáfnuli” jsme to jednou a „šáfneme” to zas - Německo vzkvétá a VW bude taky!
Když VW ukazoval ID.Every1, aktuální chystané ID.Polo, vedení se mohlo rozplynout, i když jde o další absurdně drahé a nepoužitelné auto. Už víte, proč to tak je? Foto: Volkswagen
Zdroje: Der Spiegel, Data Force
Bleskovky
- Ve srovnání všech současných BMW M si to na letišti rozdaly hybridy se spalováky, výsledek je naprosto jednoznačný
27.3.2026
- „Bugatti pro chudé“ pokračuje v krasojízdě, v souboji si podalo skoro závodní speciál na značkách
26.3.2026
- VW unikly fotky hotového nového Pola a... Fajn, ale co takové auto řeší?
25.3.2026
Nejnovější články
- Nadšenec projel s Teslou čtyřikrát stejnou trasu různě rychle, aby ukázal vliv na dojezd. Je brutální, a to ani nejel českým dálničním limitem
před hodinou
- Sběratel Porsche s vizáží bezdomovce (anebo je to Krakonoš?) si čistkou ve své garáži přišel na nečekaně velké peníze
před 3 hodinami
- Šéf VW neobvykle přiznal: Podělali jsme to. K nápravě ale zavelel jen v jednom ohledu
před 4 hodinami
- Oprava banální poruchy Lamborghini měla stát 28 tisíc, než v něm mechanik objevil díl od Fordu za 900 korun
před 6 hodinami
- Majitelé nabouraných elektromobilů platí za odtah v Německu až půl milionu, vyžadují zvláštní péči
před 7 hodinami
